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• 20 Şubat 2021 - 16:41 • Son Güncelleme:

Uzmanlar uyardı! Bu bitkiler sizi yavaşça zehirliyor

Şehir hayatına adapte olunan bu çağda, iç mekan bitkileri giderek daha popüler hale geldi. Peki evimize kadar getirdiğimiz bu güzel canlılar, ne kadar masum? İşte bizi yavaşça zehirleyen o bitkiler... PEMBENAR ÖZEL

• 20 Şubat 2021 - 16:41 • Son Güncelleme:
1Difenbahya
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Difenbahya

Difenbahya bitkisi, güzel renkli ve çekici yapraklara sahip olmasına rağmen zehirlenmeye yol açan başlıca bitkiler arasında yer alır.

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Difenbahya bitkisi ağızda kabarcıklara, ishale, bulantı ve kusmaya, ağızda ve boğazda yanma hissine, şişmeye ve ağrıya neden olabilir.

3Paşa kılıcı

Paşa kılıcı

Halk arasında "yılan bitkisi" olarak bilinen Paşa Kılıcı, ev dekorasyonunda kullanılan bir iç mekan bitkisidir.

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Bu iç mekan bitkisi görünümü ile ne kadar tercih edilse de zararlı etkilerini atlamamak gerekir.

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Paşa Kılıcı bitkisi mide bulantısı, kusma ve ishale neden olabileceğinden evcil hayvanları bu bitkiden uzak tutmak gerekmektedir.

6Aloe vera

Aloe vera

Aloe vera bitkisinin güzellikten bakıma çeşitli kullanım alanı bulunmaktadır. İyi anılan bu bitkinin listedeki varlığının sizi şaşırttığının farkındayız.

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Ancak bilim adamlarına göre bu bitki ishal, alerji ve böbrek problemlerine neden olabilecek maddeler içeriyor.

8Kadife çiçeği

Kadife çiçeği

Neredeyse her evde bulunan, kolay bakımı ve tatlı görüntüsüyle sık sık tercih edilen kadife çiçeğinin aslında göründüğü kadar masum olmadığını biliyor muydunuz?

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Yaygın olarak 'Marigolds' olarak bilinen kadife çiçeği yenirse mide-bağırsak problemlerine neden olabilir.

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Bitkinin özü ayrıca deri döküntülerine de yol açabilir.

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