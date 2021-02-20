• 20 Şubat 2021 - 16:41 • Son Güncelleme:
Uzmanlar uyardı! Bu bitkiler sizi yavaşça zehirliyor
Şehir hayatına adapte olunan bu çağda, iç mekan bitkileri giderek daha popüler hale geldi. Peki evimize kadar getirdiğimiz bu güzel canlılar, ne kadar masum? İşte bizi yavaşça zehirleyen o bitkiler... PEMBENAR ÖZEL
• 20 Şubat 2021 - 16:41 • Son Güncelleme:
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Paşa kılıcı
Halk arasında "yılan bitkisi" olarak bilinen Paşa Kılıcı, ev dekorasyonunda kullanılan bir iç mekan bitkisidir.
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Ancak bilim adamlarına göre bu bitki ishal, alerji ve böbrek problemlerine neden olabilecek maddeler içeriyor.
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