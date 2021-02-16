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• 16 Şubat 2021 - 11:39 • Son Güncelleme:

Varis hastaları için hayatı kolaylaştıracak öneriler

Varis, bacaklarda görülen cildin hemen altındaki toplardamar genişlemeleridir. Özellikle yarattığı fiziksel görüntüde bozulma ve ağrı sebebiyle kişiyi rahatsız eder. Çok oturan ve çok ayakta duran kişilerde görülen varis için yapılacak en güzel şey ise hayata hareketi katmaktır. Peki, varis problemi yaşayanlar gündelik yaşamda nelere dikkat etmeli, neler yapmalılar? Kalp ve Damar Cerrahı Op.Dr. Orçun Ünal bakın neler söyledi...

• 16 Şubat 2021 - 11:39 • Son Güncelleme:
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Varis; kanı akciğer ve kalbe geri taşıyan toplardamarların ilerleyici bir şekilde genişleyerek kıvrımlı bir hal almasıdır. Yüzeysel olduğu gibi derin yerlerde de varis gelişebilir.

2Varis belirtileri nelerdir

Varis belirtileri nelerdir?

Yaptığı ağrı, kramp, kaşıntı ve şişlik görüntüsü ve oluşturduğu psikolojik tablo insanı mutsuz eder. Varis uzun saatler boyunca çalışmak için oturmak ya da ayakta kalmak zorunda olanlara modern çağın yeni hediyesidir.

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Yoğun, uzun çalışma koşulları ve hareketsiz günlük yaşantı sonucu yürüyüşün yerini alan kısa mesafelere bile otomobil ve taşıma araçları ile ulaşan insanlarda varis daha sık görülen bir hastalık halini aldı.

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25 – 35 yaş grubunda yüzde 30-35 oranında, 55 – 65 yaş grubunda ise yüzde 50 – 60 oranında görülür.

5Varis sadece kadınlarda mı görülür

Varis sadece kadınlarda mı görülür?

Halk arasında varisin sadece kadınlarda görüldüğü gibi yanlış bir düşünce var. Varis erkeklerde de olur ancak kadınlarda erkeklere oranla 4 kat daha fazla görülüyor.

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Varis ve diğer toplardamar hastalıklarında en önemli faktör genetiktir. Anne, baba ve diğer birinci derece akrabalarında varisi olan bir kişi eğer uzun süre ayakta kalınan veya devamlı sabit olarak oturulan bir iş yapıyorsa, sigara içiyorsa, kilo alıyorsa, aşırı sıcağa maruz kalıyorsa, hamilelik ve doğum geçirmişse bilmelidir ki varis hastalığı kaçınılmazdır. Uzun süre hareketsiz şekilde ayakta duran ya da oturan kişilerde varis görülebilir.

7Varis sıkıntısı yaşayanlar kendini nasıl rahatlatabilir

Varis sıkıntısı yaşayanlar kendini nasıl rahatlatabilir?

Uzun süre hareketsiz ayakta kalınmamalı. Bu yapılamıyorsa ayağın bilekten ileri geri hareketi, ayak uçlarında yükselme gibi basit egzersizler uygulanmalı.

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Mümkün olduğunca bacaklar uzatılmalı hatta tabure, sehpa, masa, sandalye üzerinde yükseltilmeli.

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Düzenli olarak günlük normal tempolu yürüyüşler yapılmalı, bisiklete binilmeli veya yüzülmeli.

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Yoğun kas faaliyetini veya ağırlık kaldırmayı gerektiren egzersizler ile dar, eklem yerlerini sıkan pantolon giyilmesinden kaçınılmalı.

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