• 16 Şubat 2021 - 11:39 • Son Güncelleme:
Varis hastaları için hayatı kolaylaştıracak öneriler
Varis, bacaklarda görülen cildin hemen altındaki toplardamar genişlemeleridir. Özellikle yarattığı fiziksel görüntüde bozulma ve ağrı sebebiyle kişiyi rahatsız eder. Çok oturan ve çok ayakta duran kişilerde görülen varis için yapılacak en güzel şey ise hayata hareketi katmaktır. Peki, varis problemi yaşayanlar gündelik yaşamda nelere dikkat etmeli, neler yapmalılar? Kalp ve Damar Cerrahı Op.Dr. Orçun Ünal bakın neler söyledi...
• 16 Şubat 2021 - 11:39 • Son Güncelleme:
1
Varis; kanı akciğer ve kalbe geri taşıyan toplardamarların ilerleyici bir şekilde genişleyerek kıvrımlı bir hal almasıdır. Yüzeysel olduğu gibi derin yerlerde de varis gelişebilir.
3
5
6
Varis ve diğer toplardamar hastalıklarında en önemli faktör genetiktir. Anne, baba ve diğer birinci derece akrabalarında varisi olan bir kişi eğer uzun süre ayakta kalınan veya devamlı sabit olarak oturulan bir iş yapıyorsa, sigara içiyorsa, kilo alıyorsa, aşırı sıcağa maruz kalıyorsa, hamilelik ve doğum geçirmişse bilmelidir ki varis hastalığı kaçınılmazdır. Uzun süre hareketsiz şekilde ayakta duran ya da oturan kişilerde varis görülebilir.
7
10