Varis hastaları için hayatı kolaylaştıracak öneriler

Varis ve diğer toplardamar hastalıklarında en önemli faktör genetiktir. Anne, baba ve diğer birinci derece akrabalarında varisi olan bir kişi eğer uzun süre ayakta kalınan veya devamlı sabit olarak oturulan bir iş yapıyorsa, sigara içiyorsa, kilo alıyorsa, aşırı sıcağa maruz kalıyorsa, hamilelik ve doğum geçirmişse bilmelidir ki varis hastalığı kaçınılmazdır. Uzun süre hareketsiz şekilde ayakta duran ya da oturan kişilerde varis görülebilir.