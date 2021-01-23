• 23 Ocak 2021 - 13:54 • Son Güncelleme:
Zerdeçal çayı tüketmeye başlamak için 6 neden ve mucize zerdeçal çayı tarifi
Pek çok Güney ve Güneydoğu Asya yemeğinin önemli bir bileşeni olan ve baharat rafınızda zaten önemli bir yere sahip olan zerdeçal, yemeklerinize lezzet derinliği katmaktan çok daha fazlasını yapabilir. Bu popüler içerik, sıradan bir baharat değil. - PEMBENAR ÖZEL
• 23 Ocak 2021 - 13:54 • Son Güncelleme:
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Sağlık otoriteleri, zerdeçalın mutfak kullanımlarına ek olarak önemli tıbbi potansiyele sahip olduğunu söylüyor ve yapılan araştırmalar bunu doğruluyor. Başka bir deyişle, bu baharatı düzenli olarak tüketmeniz için birçok neden var. Bu mucize besinden en iyi şekilde faydalanmak istiyorsanız, zerdeçal çayı tam olarak aradığınız şey. İşte bu homeopatik içecek hakkında bilmeniz gerekenler.
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Çok sayıda çalışmaya göre kurkumin, hem oral hem de topikal bir tedavi olarak kullanıldığında cilt sağlığını iyileştiriyor. Akne, fotoyaşlanma ve sedef hastalığı gibi belirli cilt sorunlarının tedavisinde etkili bir silah. Yapmanız gereken bu akşam zerdeçal maskenizi uyguladıktan sonra bir fincan zerdeçal çayının tadını çıkarmak.
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