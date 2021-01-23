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• 23 Ocak 2021 - 13:54 • Son Güncelleme:

Zerdeçal çayı tüketmeye başlamak için 6 neden ve mucize zerdeçal çayı tarifi

Pek çok Güney ve Güneydoğu Asya yemeğinin önemli bir bileşeni olan ve baharat rafınızda zaten önemli bir yere sahip olan zerdeçal, yemeklerinize lezzet derinliği katmaktan çok daha fazlasını yapabilir. Bu popüler içerik, sıradan bir baharat değil. - PEMBENAR ÖZEL

• 23 Ocak 2021 - 13:54 • Son Güncelleme:
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Sağlık otoriteleri, zerdeçalın mutfak kullanımlarına ek olarak önemli tıbbi potansiyele sahip olduğunu söylüyor ve yapılan araştırmalar bunu doğruluyor. Başka bir deyişle, bu baharatı düzenli olarak tüketmeniz için birçok neden var. Bu mucize besinden en iyi şekilde faydalanmak istiyorsanız, zerdeçal çayı tam olarak aradığınız şey. İşte bu homeopatik içecek hakkında bilmeniz gerekenler.

2Zerdeçal çayı nedir

Zerdeçal çayı nedir?

Genellikle baharat olarak kullanılan zerdeçalın, taze kökünün veya saf kurutulmuş tozunun sıcak suda demlenmesiyle hazırlanan bir çaydır. Sıcak ve yatıştırıcı bir içecek olmasının yanı sıra, sağlık için faydaları araştırmalarla kanıtlanmıştır. Haydi bu faydalara göz atalım!

3Bağışıklığı güçlendirir

Bağışıklığı güçlendirir

Zerdeçalda bulunan kurkumin antioksidan özelliklere sahip bir polifenoldür. Zararlı serbest radikalleri nötralize ederek vücudu, bağışıklık sisteminin düşmesine, diyabete ve Alzheimer'a yol açtığı bilinen sistemik bir dengesizlik olan oksidatif stresin etkilerinden korur.

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Kurkuminin bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi soğuk algınlığını önlemekten çok daha fazlasıdır. Yapılan son araştırmalara göre kurkumin kanserle mücadelede umut verici bir ajandır.

5İltihap önleyici etkiye sahip

İltihap önleyici etkiye sahip

Kurkumin antioksidan olmasının yanı sıra güçlü bir anti-enflamatuardır. Alerji, sedef hastalığı, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, depresyon, artrit ve hatta Alzheimer gibi iltihaplanma ile ilişkili sayısız hastalığı önleyici potansiyele sahiptir.

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Bu hastalıklara sahipseniz semptomlarını hafifletmekte de oldukça etkilidir. Özellikle artrit kaynaklı ağrıları hafifletmede.

7Ağrı kesici, hafıza güçlendirici ve mod yükseltici

Ağrı kesici, hafıza güçlendirici ve mod yükseltici

Kurkuminin sağlıklı insanlar üzerinde de inanılmaz etkileri söz konusu. Önceden bir rahatsızlığı olmayan insanları hedefleyen araştırmalar, bu güçlü maddenin kas ağrısını hafifletmede etkili olduğunu ortaya çıkardı.

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Bu araştırmalar ayrıca kurkuminin anti-enflamatuar özelliklerinin ruh hali, dikkat ve hafıza üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabileceğini gösterdi.

9Cildinizin kurtarıcısı

Cildinizin kurtarıcısı

Kurkumin olarak bilinen antioksidan, antienflamatuar ve aynı zamanda antimikrobiyalin etkileri bunlarla sınırlı değil. Kurkumin kokteyliniz, yani zerdeçal çayınız ten renginiz için de harikalar yaratıyor.

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Çok sayıda çalışmaya göre kurkumin, hem oral hem de topikal bir tedavi olarak kullanıldığında cilt sağlığını iyileştiriyor. Akne, fotoyaşlanma ve sedef hastalığı gibi belirli cilt sorunlarının tedavisinde etkili bir silah. Yapmanız gereken bu akşam zerdeçal maskenizi uyguladıktan sonra bir fincan zerdeçal çayının tadını çıkarmak.

11Karaciğeri korur

Karaciğeri korur

Bir antioksidan olarak, kurkuminin oksidatif stresi azaltma kabiliyetinin bir başka yararı karaciğer sağlığı ile ilişkilidir.

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Yapılan araştırmalar, kurkumin ile tedavinin karaciğer hasarında potansiyel bir önleyici etkiye sahip olduğunu ve karaciğer hastalığının ilerlemesini durdurabileceğini veya yavaşlatabileceğini göstermektedir.

13Metabolik sağlığı iyileştirir

Metabolik sağlığı iyileştirir

Kurkuminin oksidatif stresi ve iltihabı azaltmadaki rolü, genel metabolik sağlık söz konusu olduğunda geniş kapsamlı etkilere sahiptir.

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Çalışmalar, kurkumindeki bu özelliklerin kan şekeri ve kan basıncı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabileceğini; ayrıca kilo vermeyi kolaylaştırabileceğini ve obeziteyi önleyebileceğini gösteriyor.

15Zerdeçal çayı nasıl yapılır

Zerdeçal çayı nasıl yapılır?

Malzemeler: 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı zencefil, 1 çay kaşığı bal, sıcak su

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Yapılışı: Bütün malzemeleri bir kaba kupaya alıp iyice karıştırın ve tadını çıkarın. Afiyet olsun.

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