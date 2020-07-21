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21.07.2020 - 04:07 |

Gardenya Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Japonya, Çin gibi Asya ve Pasifik Adalarına has bir bitki olan Gardenya bitkisi, Rubiaceae familyasına aittir. Gardenya çiçeği günümüzde, çiçeklerinden ve meyvelerinden yararlanılan bir çiçektir. Aroma terapi ve bitkisel ilaç sektöründe çok kullanışlıdır. Peki, gardenya çiçeğinin anlamı, özellikleri yararları nedir? Bakımı nasıl yapılır? İşte bilinmesi gerekenler.

Gardenya Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?
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Gardenya çiçeği, koyu yeşil yapraklarının yanı sıra beyaz ve sarı renkli çiçekleriyle bilinen bir saksı çiçeğidir. Kokusunun benzersiz olmasıyla beraber çok hassas yapılıdır. Gardenya çiçeğinin kokusu, parfüm ve esans yapımı için çok sık kullanılmaktadır. Her mevsim yapraklarını dökmeyen bu çiçek, nem ve rüzgar esintilerinden çok hoşlanır. Bu sebepten ötürü de çok sert kış havası bulunmayan, ılıman bölgelerde bahçede de yetiştirilir.

Gardenya Çiçeğinin Anlamı

Gardenya çiçeğinin hassaslığıyla alakalı bir anlamı vardır. Gerçek ve gizli aşkı temsil etmektedir. Gardenya çiçeklerinin bir başka anlamı ise melekleri simgelemesi şeklinde tanımlanabilir.

Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Gardenya çiçeklerinin genel olarak sonbahar ve ilkbaharda açtığını belirmek mümkün. Fakat bunun dışında çiçeğe uygun bir sıcaklık olması durumunda yaz mevsiminde de çiçek açabilir. Kış mevsiminde çiçeğin yer aldığı mekan minimum 15 derece olmalı. Gardenya çiçeğinin, çok soğuk ve çok sıcak havalarda bırakılması, çiçeğin yapraklarında ve çiçek bölümünde olumsuz etkiye neden olacaktır. Gardenya çiçeği, hava akımından çok kolay etkilenebilir. Gardenya çiçeği için güneş çok önemlidir. Dolaylı bir şekilde güneş ışığı almayı seven gardenya çiçeği, sabah güneşine bayılır.

Gardenya çiçeğinin faydaları;

- Ateş düşürücü özelliğe sahiptir.
- Kaygıyı azaltır, depresyonun önüne geçer.
- Baş ağrısını doğal bir şekilde geçirir.
- Regl dönemi ağrılarını hafifletir.
- Gaz, reflü, kusma gibi pek çok sindirim sistemi sorunlarına çözümdür.
- Kas spazmlarını azaltır.
- Konstantre olamama ve yorgunluk gibi sorunları çözer.
- Düşük libido seviyesini yükseltir.
- Apselere çok iyi gelir.
- Emziren kadınların sütünü arttırır.
- Karaciğer rahatsızlıklarını tedavi eder.
- Yavaş bir şekilde iyileşen yaraları daha hızlı bir şekilde tedavi eder.

Bakımı Nasıl Yapılır?

Gardenya çiçeğinin bakımı;

- Güneş ışığını çok sevmeyen gardenya çiçeği dolaylı ışık alan bir yere konulmalıdır.
- Gardenya çiçeği, yazın uyku dönemine girdiğinden, kendine uygun ısıyı bulduğu zaman çiçeklerini ve yapraklarını dökmez.
- Kış aylarında çiçek, soğuk havadan korunmalı ve düzenli aralıklarla sulanmalıdır.
- Kış mevsiminde çiçeğin bulunduğu yerin ısısı 15 derecenin altına inmemelidir. Aksi halde gardenya çiçeği, çiçek açmayacaktır. Bununla beraber ısının 23 derece üstüne çıkmaması gerekir.
- Saksı değişimi, ihtiyaç duyması halinde üç senede bir defa yapılmalıdır. Bununla beraber saksı değişimi nisan ayında yapılmalı.
- Çiçek yaz mevsiminde daha çok suya ihtiyaç duyacaktır. Bu yüzden haftada minimum iki defa sulama yapılmalıdır.
- Sulama yapılırken, su çiçeğin her yanına ulaşmalıdır.
- Sulamadan sonra, çiçeğin tabağında su kalmamalıdır.
- Sulama, her gün aynı ölçüyle yapılmalı. Verilen su ise ılık olmalı.
- Gardenya çiçeği, yapraklarına ve çiçeklerine dokunulmasından hoşlanmaz. Aksi halde çiçeğin solduğu bilinmelidir.
- Gardenya çiçeğine düzenli bir şekilde her gün oda sıcaklığında su serpmek, yapraklarının yeşil kalmasına olumlu etki sağlayacaktır.

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