Gebelik oranı artarken düşük oranı azalıyor

“Doğurganlık sorunlarında kadınlar ve erkekler için çok farklı nedenler bulunur. Kısırlık sorunun nedenine bağlı olarak başarı oranı değişiklik gösterir. Günümüzde en yaygın doğurganlık sorunları arasında yaşlanma baş sıralarda gelmektedir. Genel olarak kadınlarda 35 yaşından sonra hamile kalma olasılığı azalmaya ve düşük yapma riski artmaya başlar. Bu nedenle 35 yaş ve üzeri kadınlar bebek sahibi olmak istediği halde doğal yollarla gebe kalamıyorsa hiç vakit kaybetmeden doktora başvurmalıdır. Bebek sahibi olma şansı her yıl gittikçe azalır. Aslında daha erken yaşlarda da istendiği halde bebek sahibi olunamıyorsa yine doktora başvurulmalıdır. Erken teşhis tedavinin başarı oranının artmasını sağlar.”

En yaygın kısırlık tedavisi teknikleri

“Kısırlık tedavisine sorunun sebebi tespit edilerek başlanır. Kadınlarda kısırlık tedavisinde uygulanan yöntem sorunun sebebine göre belirlenir. Ancak kısırlığın her zaman belirli bir sebebi olmaz. Bazı durumlarda belirsiz sebeplerle de kısırlık sorunu yaşanabilir. Kadınlarda ilk olarak yumurtlamaya engel olan sorunlar araştırılır. Bunun dışında yumurtalıkları uyarmak ya da polikistik over sendromunu berteraf etmek için ilaç kullanılabilir. Açıklanamayan kısırlık tedavisi kadında ve erkekte herhangi bir sorun tespit edilememesi durumudur. Bu durumda ise hormon enjeksiyonları kullanılabilir. Kadınlarda tüpler ile ilgili problemlerde ise tüp tedavisi uygulanır. Eğer hafif ya da orta şiddette endometriozis kısırlığa neden oluyorsa, endometriyal doku büyümesini durdurmak için laparoskopik cerrahi gerekebilir. Erkeklerde ise sperm kontrolleri yapılır.”

Tüp bebek IVF uygulanabilir

“İlaç ve diğer yöntemlere rağmen kısırlık tedavisinde başarısız olunması durumunda in vitro fertilizasyon (IVF) yani tüp bebek tedavisi uygulanabilir. Tüp bebek tedavisinde yapay ortamda döllendirilen anne ve babanın yumurtaları kadının rahmine yerleştirilerek bebek sahibi olunması sağlanır. Enjeksiyon tekniği yani intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) yönteminde ise laboratuvar ortamında yumurtaya sperm enjekte edilir. Eğer döllenme gerçekleşirse, embriyo büyümesi için kadının rahmine yerleştirilir.”

Tüp bebek tedavisiyle ilgili diğer bilgiler

Op. Dr. Gurur Polat “Tüp bebek tedavisinde cilt altına ve kas içine uygulanan uyarıcı iğnelerle yumurta büyütme süreci başlatılır. İşleminin sonunda anne tarafından çok sayıda yumurta üretilmesi sağlanır. Bu uyarma süreci ortalama 8-10 gün boyunca devam eder. Bu süreçte doktor kontrolünde yumurtalıkların gelişimi takip edilir. Ultrasonografi uygulanır ve ayrıca gerekiyorsa kandaki hormon düzeyi ölçülerek ilaçların dozunda düzenleme yapılır. Bu takip sürecinde yeterli sayıda yumurta olgunlaşması sağlanınca HCG enjeksiyonu yapılır. Bu enjeksiyonun ardından 35-36. saatte yumurtalar toplanır. Yumurtalar toplanırken anne uyutulur. Yumurtalar toplandıktan sonra embryolog kontrolü gerçekleşir ve seçilen yumurtalar anne rahmine geri yerleştirilir. Son aşama olan embriyo transferi işlemi için anne adayının hafif idrara sıkışık olması istenir. Transfer işlemi sırasında embriyolarla yüklenmiş olan yumuşak silikon bir katater, vajenden ve rahim ağzından geçirilerek embryolar rahim içerisine yerleştirilir. Bu işleminde ardından ise normal gebelik süreci başlatılmış olur.”



Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Gurur Polat