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03.11.2016 - 11:23 |

Gebelikte cinsel ilişki bebeğe zarar verir mi?

Kadınlarda hem bedensel hem de ruhsal anlamlarda ciddi değişikliklere neden olan gebelikte, anne adaylarını en çok meraklandıran soru ise cinsel ilişkinin bebeğe zara verip vermemesi...

Gebelikte cinsel ilişki bebeğe zarar verir mi?
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Kadınların hayatında önemli değişikliklere neden olan gebelik, anne adaylarının duygu ve isteklerinde farklılıklar yaratırken cinsel yaşamlarını da etkiliyor. Anne adaylarının gebelik süresince gösterdiği cinsel istek ve hormonal değişikliklere dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cüneyt Genç, “Gebelik sırasında kadınlık hormonları fazlasıyla artar. Normal seyrinde devam eden risksiz, tek gebeliklerde ise cinsel ilişkinin son zamanlara kadar yaşanılmasında bir sakınca yoktur” dedi.

Cinsellik risksiz gebeliklerde yaşanabilir
Pek çok kadın gebelik sırasında cinsel isteğinin arttığını ya da cinsel ilişkide değişik duygular hissettiklerini söylüyor. Anne adaylarındaki bu değişimi değerlendiren Op. Dr. Cüneyt Genç gebelik sırasında estorojen ve progesteron denilen kadınlık hormonları fazlasıyla arttığını ve yaşanan cinsel ilişkinin bebeğe zarar vermediğini söyledi. Dr. Genç konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Normal seyrinde devam eden tek gebeliklerde yani risksiz ya da az riskli diye tanımlanan gebeliklerde amnion suyu gelene kadar hatta doğum ağrıları başlayana kadar cinsellik yaşanabilir. Cinsel ilişki sırasında bebeğinize zarar vermezsiniz. Vajinanın sonunda bulunan serviks (rahim ağzı) ortalama 3-4 cm uzunluğunda kaslı bir yapıdır ve penisin bebeğe değmesi mümkün olmaz. Rahim ağzı doğuma yakın aylarda kısalır ancak genelde son aya kadar yeterince uzundur.

İkinci ya da üçüncü doğumu olan hastalarda rahim ağzının ilk doğumlara göre erken açılabildiğini unutmamak gerekir. Yine de rahim ağzı açılmış olsa bile amnion ve koryon denilen 2 kat zar bebeğinizi korur. Bazı hekimler gebeliğin son ayında ilişkiyi yasaklar. Bunun sebebi anne adayının farkında olmadan amnion suyunun az da olsa gelme bebeğin enfeksiyon kapma riskidir. Bu durum düşünülerek gebeliğin son 3 haftası, özellikle şüpheli sıvı akıntısı olan hamilelerde vajinal ilişkinin yasaklanması yerindedir.”

Gebelikte cinsel ilişki bebeğe zarar verir mi
Babalığa hazır olmayan erkeklerde cinsel istek azalıyor
Gebelik sürecinin baba adaylarını da etkilediğini kaydeden Dr. Cüneyt Genç şunları söyledi:
“Gebelik hormonları saçları daha parlak ve teni daha pürüzsüz yani yumuşak ve sıcak hale getirir. Ancak cinsel istek durumu tıpkı kadınlarda olduğu gibi her erkek için aynı değildir. Gebeliğin bazı bölümlerinde baba adaylarında istek azalması olacaktır.

Bunun ön önemli sebebi, erkeğin babalık rolü için kendini hazır hissetmemesi ve strese girmesidir. Gebe kadının heyecanı, depresif hali, endişeli durumu, bulantısının olması ve nefes problemi çekmesi gibi durumlar da baba adaylarında cinselliği ikinci plana itebilir. Bazı erkeklerdeki isteksizlik ise bebeğe zarar verme endişesinden kaynaklanır. Baba adayında bu yönde bir endişe var ise hamileliği takip eden doktor ile görüşmesi korkularının ve endişelerinin giderilmesine yardımcı olacaktır.”

Kadın Cinselliğinin Yanlış Bilinenleri

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