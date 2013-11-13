Gebelikte spor bebeğin zekasına faydalı

Gebelikte sporun, bebeğin zekasını olumlu yönde etkileyebileceği belirlendi.



Kanada'daki Montreal Üniversitesi'nden bilim adamları, gebeyken spor yapanların, bebeklerinin beyninin daha hızlı gelişmesini sağlayabileceğini gösterdi.



Araştırmaya katılan bazı kadınlardan, gebeliğin ilk 12 haftası, haftada 3 kez 20 dakika spor yapması istendi. Diğer gruptaki kadınlar spor yapmadı.



Bebekler 8-12 günlükken bilişsel gelişimleri elektrotlar yardımıyla incelendi. Spor yapan annelerin bebeklerinin beyin faaliyetlerinin daha aktif olduğu, dolayısıyla bunun zekayı olumlu yönde etkilediği görüldü.



Ancak sonuçların başka araştırmalarla da doğrulanması gerektiğine dikkati çeken bilim adamları, gebelerin ağır spor yapmaması ve hangi sporların kendilerine faydalı olduğunu öğrenmek için doktorlarına danışması önerisinde bulundu.