'Gebelikte, uygun ilaç gerektiğinde kullanılmalı'

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Buyru, gebelik döneminde rahatlıkla bazı ilaçların kullanılabileceğini belirterek, "Aksi takdirde erken doğum riski artar veya tedavi edilmeyen hastalık, bebek sağlığınıilaç kullanımından daha fazla olumsuz olarak etkiler" dedi.

Prof. Dr. Buyru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların hamile kalmadan önce sistemik bir hastalığının olup olmadığının kontrol edilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Annenin sistemik bir hastalığının varlığının gebelik sürecini olumsuz etkileyeceğine dikkati çeken Buyru, hastalıkları gebelik öncesi tedavi etmenin çok önemli olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Buyru, gebelerde özellikle ilk üç ayda ilaç kullanımında dikkatli olunması gerektiğini, bazı durumlarda ise ilaç kullanımının şart olduğunu ifade etti.

Gerektiği halde bazı ilaçların korku nedeni ile kullanılmaması veya bazı hastalıkların tedavi edilmemesi erken doğum başta olmak üzere bazı problemlere yol açabileceğini anlatan Buyru, şöyle konuştu: "Gebelik dönemine göre rahatlıkla kullanılabilecek bazı ilaçlar var. Bunlar, doktora danışılarak kullanmalı. Aksi takdirde tedavi edilmeyen infeksiyonlar başta olmak üzere erken doğum riski artar veya tedavi edilmeyen hastalık, bebek sağlığını ilaç kullanımından daha fazla olumsuz etkiler. Bu durumlarda kar-zarar dengesi gözetilerek ve gebelik dönemine göre karar verilmelidir. Gebelikte gerektiğinde uygun, zararsız ilaç kullanılmalı"

Şeker hastası anne adayları dikkat

Gebelikte en çok korkulan anne ve bebek için risk oluşturacak hastalıkların şeker ve hipertansiyon olduğunu kaydeden Prof. Dr. Buyru, şeker hastası anne adaylarının ağızdan alınan ilaçlar yerine insüline geçmesi gerektiğini de anlattı.

Şekerin kontrol edilmediği durumda bebeğin suyunun fazla olması, iri bebek gibi problemlerin görülme sıklığının artacağını ifade eden Buyru, "Yine şekeri kontrol edilemeyen gebelerde anne karnında bebek ölümleri görülebilir" dedi.

Anne adayının tiroid hastalığında da ilaç kullananların bazı ilaçların değiştirilmesi ve dozunun ayarlanmasının önemine değinen Buyru, bu nedenle anne adayının mutlaka hastalığını takip eden doktor ile temasa geçmesi gerektiğini vurguladı.

Hipertansiyonun gebeliğe etkisi

Hipertansiyonun gebelikte alevlenme gösterebileceğini kaydeden Buyru, anne ve bebek sağlığını olumsuz etkileyecek sonuçlara yol açabileceği anlattı.

Tansiyonu kontrol etmek amacı ile gebelerde kullanılabilecek ilaçların olduğunu ifade eden Buyru, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yüksek tansiyon bebek sağlığını da olumsuz etkileyerek gelişme geriliğine neden olabilir. Bebeğin anne karnında ölüm riski artar. Anne havale geçirebilir. Tansiyonu kontrol altına alabilmek için gebeliği sonlandırmak, bebeği erken doğurtmak da gerekebilir. Tansiyon gebelikte alevlenebileceği gibi, tam tersine gebelik sürecinden olumlu olarak da etkilenebilir. Preeklampsi gebelikte ortaya çıkan, hipertansiyon ve idrarda albümin çıkması ile beliren bir hastalıktır. Genellikle ilk gebelikte görülür. Gebeliğin son üç ayında ortaya çıkar. Genetik yatkınlık, gebelik öncesinde mevcut hipertansiyon, gebelikte çok kilo alımı gibi risk faktörleri vardır. Bebeğin suyu azalmışsa, anne veya bebek açısından gebeliğin devamı sakınca yaratıyorsa bir an önce doğumu gerçekleştirmek gerekir. Genellikle doğumdan kısa süre sonra kendi kendine düzelir. Preeklampsi ve hipertansiyon önemli anne ölüm nedenlerindendir."

Gebelik öncesi kontrol önemli

Gebelerin çok kilo almaması, tuz ve şeker tüketmemesi gerektiğini vurgulayan Buyru, şöyle konuştu: "Ancak gebelik öncesinde mevcut olan böbrek ve kalp hastalıkları, bazı romatizmal hastalıklar, kan hastalıkları anne sağlığı açısından önemli risk oluşturur. Anne adayları, mevcut bir hastalığı varsa mutlaka gebe kalmadan doktoruna başvurmalı ve alınacak önlemleri konuşulmalı. Mevcut hastalığın gebe kalmaya engel oluşturup oluşturmadığı araştırılmalıdır. Gebelik ve doğuma bağlı anne ölümlerinin önemli bir oranı gebelik dışında sistemik bir hastalığı olan ve gebe kaldığında buna yönelik önlem alınmayan annelerde görülmektedir."

Kahve ve kola içilmemeli

Hamilelerin sıcak yaz günlerinde bol sıvı almasının önemli olduğunu dile getiren Buyru, "Günde en az 2 litre sıvı tüketilmelidir. Su, ayran, maden suyu, süt ve taze sıkılmış meyve suları önerilebilir. Uzun süre aç kalınmamalı, sık ve az yemeye dikkat edilmelidir. Meyve tüketiminde de aşırıya kaçılmamalıdır. Mümkünse öğlen uykusu da uzun yaz günlerinde yararlı olur. Anne adayları kahve ve kola gibi gazlı içeceklerden olabildiğince kaçınılmalıdır" ifadelerini kullandı.