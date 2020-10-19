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19.10.2020 - 13:28 |

Gelin Ayakkabısı Nereden Alınır? Spor Mu, Babet Mi Yoksa Topuklu Mu Tercih Edilmelidir?

Evlenecek genç kızlar için şüphesiz en önemli şey gelinlik modelleridir. Gelinliklerin yanında tamamlayıcı unsurlar da ön plana çıkmaktadır. Gelin ayakkabıları gelinliğin en önemli tamamlayıcı unsuru olması nedeniyle çok özenilerek seçilmelidir. Peki Gelin ayakkabısı nereden alınır? Spor mu, babet mi yoksa topuklu mu tercih edilmelidir? Sizlere gelin ayakkabıları hakkında merak edilenleri detaylıca derledik.

Gelin Ayakkabısı Nereden Alınır? Spor Mu, Babet Mi Yoksa Topuklu Mu Tercih Edilmelidir?
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Düğün tarihlerinin yaklaşması ile eksik olan şeyler tamamlanmaya başlanır. Gelinlik ile beraber önemli olan ayakkabı seçimine dikkat edilmesi gerekir. Bütün gün ayakta kalacak olan gelin ayakkabısının hem şık hem de rahat olması herkes için önem arz etmektedir.

Gelin Ayakkabısı Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gelin ayakkabısı alırken dikkat edilmesi gereken pek çok unsur bulunmaktadır. Bunlardan birisi gelinlik ve ayakkabının aynı kumaştan olmasıdır. Özellikle özgün tasarımlar yakalamak isteyen kişiler için ayakkabı ve gelinliğin uyumu önemli olmaktadır.

Diğer dikkat edilecek husus ise rengidir. Günümüzde pek çok kişi klasik olan beyaz rengi tercih etmektedir. Fakat son yıllarda gelin ayakkabılarında farklı modeller ile birlikte farklı renk tasarımları da ortaya çıkmıştır. Gelin ayakkabı seçiminde aslında en çok dikkat edilmesi gereken konu rahatlığıdır. Bütün gün ayakta kalan gelin ayakkabılarının rahat olması düğün gününün daha güzel geçmesini de sağlayacaktır.

Gelin Ayakkabısı Nereden Alınır?

Evlenecek olan genç kızların düğün hazırlıklarının bitmesi ile düğün ayakkabısı modelleri bakılmaya başlanır. Birbirinden güzel model ve seçenekler ile gelin ayakkabıları karşımıza çıkmaktadır. Düğün gününün en büyük detayı çok fazla ayakta kalınması olmaktadır. Bu nedenle hem şık hem rahat hem de modaya uygun gelin ayakkabılarının nereden alınacağı da merak konusudur.

Gelin ayakkabılarının alınacağı pek çok marka bulunmaktadır. Ayrıca özel tasarım modellerle de çok şık gelin ayakkabısı modelleri ile karşılaşabilirsiniz.

Spor mu, Babet mi Yoksa Topuklu mu Tercih Edilmelidir?

Gelin ayakkabısı denildiğinde akla ilk gelen modeller beyaz ve topuklu ayakkabı modelleri olmaktadır. Fakat gelinliğin tamamlayıcı unsuru olan gelin ayakkabıları artık günümüzde değişime uğramıştır.

Genç kızların en önemli günlerinden olan düğün günlerinde rahat olmayı isteyenler artık spor tarzı gelinlik ayakkabı modellerini tercih etmektedirler. En özel günler için topuklu kabusu yaşamaktan korkanlar için hem rahat hem de şık spor gelin ayakkabıları bulmak mümkündür.

Bunlar dışında son yıllarda spor tarzı sevenler için tercih edebileceği diğer bir model ise babet ayakkabılardır. Babet ve sandalet gelin ayakkabıları son yıllarda çok tercih edilmektedir. Fakat bir sıralama yapılırsa yine de gelin ayakkabıları arasında topuklu ayakkabılardan vazgeçilememektedir.

 

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