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19.10.2020 - 13:17 |

Gelin Çeyiz Listesi Eksiksiz Olarak Neleri İçerir? 2020 Detaylı Mutfak, Banyo Ve Salon Eşyaları Listesi

Kadınların en heyecanlı zamanlarından birisi de düğün hazırlıklarıdır. Düğün hazırlıkları içerisinde bulunan çeyiz listesi hem zor hem de en önemli zamanlardan birisidir. Çeyiz listesinde olmazsa olmaz pek çok eşya bulunmaktadır. Peki Gelin çeyiz listesi eksiksiz olarak neleri içerir? 2020 detaylı mutfak, banyo ve salon eşyaları listesini derledik.

Gelin Çeyiz Listesi Eksiksiz Olarak Neleri İçerir? 2020 Detaylı Mutfak, Banyo Ve Salon Eşyaları Listesi
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Yıllardır günümüze taşınan en önemli değerlerimizden birisi de çeyizdir. Annelerin kız çocukları için yıllardır hazırladıkları çeyizler günümüzde de çok önemli bir yerde olmaktadır.

Çeyiz Nedir?

Çeyiz çok eski zamanlardan günümüze kadar gelmiş, eski yıllarda sadece erkekler çalıştığı için kızın evliliğe maddi katkısı olarak adlandırılmakta idi. Kız çocuğu olan anneler küçük yaşlarından itibaren evlenecekleri yaşa kadar kızları için çeyiz biriktirirlerdi. Eski dönemlerde danteller, gecelikler, masa örtüleri, tabaklar ve çatak bıçak takımları toplanılmaya çalışılır idi. Fakat günümüzde gelinler evlenmeden önce tüm eşyalarını hazırlamaya başlıyorlar.

Genç kızlar evlenmeden önce mutlaka gelin çeyiz listelerine bakarak eşyalar alırlar. Gelin çeyizinde kişiler kendi zevk ve isteklerine göre eşyalar alsa da olmazsa olmaz eşyalar da bulunmaktadır.

Gelin Çeyiz Listesi Eksiksiz Olarak Neleri İçerir?

Adetlerimize göre gelinlerin alması gereken bazı eşyalar bulunmaktadır. Bu mobilyalar yatak odası mobilyaları ve aksesuarlardan oluşmaktadır. Bunlar dışında alınabilecek eşyalar ise şunlardır:

  - Yatak Odası Takımı

 - Oturma Odası Takımı

 - Antre Mobilyası

 - Çocuk Odası Mobilyası

 - Kitaplık ve Çalışma Masası

 - Ayna, Lamba ve Vazo

Detaylı Olarak Mutfak, Banyo ve Salon Eşyaları Listesi

Kız tarafının çeyize alması gereken mobilyalar dışında mutfak, banyo ve salon eşyaları da bulunmaktadır. Beyaz eşyaları genellikle erkekler alsa da kız tarafının da alması gereken beyaz eşyalar bulunmaktadır. Gelin çeyizinde bulunması gereken beyaz eşyalar listesi şunlardır:

 - Bulaşık Makinesi

 - Fırın ve mikrodalga fırın

 - Çamaşır makinesi

 - Kurutma makinesi

 - Buzdolabı

Kız tarafının alacağı eşyaların birçoğu mutfak eşyalarından oluşmaktadır. Genellikle mutfak eşyalarının hepsini kız tarafı almaktadır. Gelin çeyizinde alınması gereken mutfak eşyalarından bazılarını şu şekilde listeleyebiliriz:

 - Yemek masası ve sandalyeler, duvar saati

 - Mutfak halıları

 - Misafir yemek ve çatal bıçak takımı

 - Perdeler

 - Günlük yemek takımı ve kahvaltı takımı

 - Tencere ve tava setleri

 - Bardak setleri

 - Kepçe, tahta kaşık, spatula, bıçak setleri

 - Kesme tahtası, rende, süzgeç, blender, çaydanlık, cezve takımı, robot, tost makinesi, ekmek kızartma makinesi

Evlerin diğer bir bölümü olan banyolar için ise gelin çeyizinde olması gerekenler saç kurutma makinesi, epilasyon aleti, banyo paspasları, banyo takımı ve diğer banyo aksesuarları olmaktadır.

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