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19.10.2020 - 13:24 |

Gelin Çiçeği Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir? 2020 Gelin Çiçeği Buketi Fiyatları

Gelin çiçeği tüm gelinlerin zevk ile seçtiği bir düğün aksesuarıdır. Gelin çiçeği seçerken nelere dikkat edilmelidir? 2020 Gelin çiçeği buketi fiyatları nedir? Sizler için araştırdık ve derledik.

Gelin Çiçeği Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir? 2020 Gelin Çiçeği Buketi Fiyatları
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Gelin çiçeği günümüzde genel olarak gelinliğin modeline göre seçilmektedir. Gelinlik sade ise renkli bir çiçek tercih edilerek canlılık katabilir. Ayrıca büyük bir çiçek olabileceği gibi küçük bir çiçek tercihi de yapılabilir.

Gelin Çiçeği Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Yaz mevsiminde genelde canlı çiçekler tercih edilmektedir. En çok seçilen lale buketinde, yapraklardan temizlenmiş beyaz laleler asil bir görüntü verirler. Kış mevsiminde ise buketlerde taze çiçekler dışında kuru çiçek ve garnitür kullanımı tercih edilmektedir. Yeşilliklerden oluşan orman yeşilleri, yosun, ağaç kabuğu, kozalaklar gibi süsler tercih edilirken aynı zamanda meyvelerden ise nar her daim severek kullanılan tamamlayıcılardan olmaktadır.

Yeri gelince sadece Helleborus’lardan oluşmuş sarı-yeşil tonlarında buketlerde seçilebilir. Ayrıca bordo, kırmızı ve yeşil ağırlıklı çiçekler ile dağınık bir şekilde hazırlanmış buketler seçilmektedir. Buket boyutunun kişinin kendi vücut proporsiyonlarıyla uyumlu olmasına da önem vermeleri tam bir bütünsellik ve konforlu kullanım açısından önemlidir. Son olarak gelinlik modeline, yapılan makyajına, gelin saçına, mekanın dokusuna dikkat edilmesi ve hepsinin birlik taşıması da çok önemlidir.

Damat Yaka Çiçeği Çiçek Türleri Nelerdir?

Gelin çiçeği ile aynı renkler içeren, daha küçük formlar çiçekler ve garnitürler damat yaka çiçeğinde kullanılmaktadır. Yalnızca bir gül ile arkasında bir tamamlayıcı şeklinde hazırlanan yaka çiçekleri ise damatların genel klasiğidir.

Yapay Çicek Seçimi

Yapay çiçek her daim kalıcı olduğu için son dönemlerde popüler olmaktadır ama onlar aslen çiçek değil, plastik materyal olurlar. Çiçek dünyasında şoklanmış gerçek olan çiçekler kalıcı oldukları sebebi ile çok tercih edilmeye başlanmıştır. Hollanda pazarı, kalıcı olan çiçek talebine karşı da piyasaya sürdüğü teknik çözüme şoklama denilmektedir.

Her gün ayrı renk ve ya çeşit şoklanmış çiçekler karşımıza çıksa dahi hissiyat açısından canlı çiçekler gibi olamazlar. Fakat diğer yandan da farklı destinasyonlarda gelin buketini kullanmak isteyen ya da yıllarca buketini saklayıp evde dekor amacı ile kullanmak isteyen gelin adayları için çok tatmin edici olmaktadır.

2020 Gelin Çiçeği Buketi Fiyatları

Gelin çiçeği fiyatları genelde kişilerin seçecek oldukları modellere göre değişmektedir. Kişiler tek tek küçük çiçekler ve yapraklar ya da kozalaklar alıp birleştirebilir ve çiçek elde edebilir. Aynı zamanda tüm olarak yapılmış bir çiçekte tercih edebilirler.

 

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