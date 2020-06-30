Genital estetik nedir? Genital bölgede koyulaşma neden olur?

Genital estetik ameliyatlar tüm dünyada hızlı bir artış eğiliminde. Hatta tüm estetik operasyonlar arasında en hızlı ivmeye sahip olanı denebilir. Ülkemizde de durum farklı değil. Labioplasti (iç dudak estetiği), vajina daraltma (vajinoplasti) ve doğum dikiş izlerinin giderilmesi (perineoplasti) en sık yapılan genital estetik ameliyatlar arasında yer alıyor.



Diğer taraftan özellikle son yıllarda kendisine yer edinen vajinal lazer, genital radyofrekans ve PRP (PlateletRichPlasma) gibi cinsel hazzı arttırmaya yönelik tedaviler de oldukça rağbet görüyor. Genital bölgede renk koyulaşma şikayetleri ile başvuran hastalara uygulanan lazer, mezoterapi ve renk açıcı solüsyon tedavileri ile de oldukça etkili sonuçlar alınabiliyor.



Genital estetik ameliyatlarda ülkemizdeki durum nasıl?



Sosyal değişimler nedeni ile tüm dünyada artan genel kozmetik ve anti-aging prosedürlerdeki yükselişten genital bölge uygulamaları da nasibini aldı. Artık insanlar doğal olarak kendi genital bölgeleri ile daha barışık yaşamak, daha mutlu olmak istiyorlar. ABD istatistiklerine göre, genital estetikte her yıl ortalama %20-30 arasında bir artış söz konusu. Ülkemizde kesin rakamlar olmasa da yaklaşık aynı oranlardan bahsedebiliriz. Bu artışta internet çağında yaşamamız, sosyal ve dijital medyanın önlenemez etkileri oldukça büyük bir paya sahip. Doğru teknik ve kişiye özel tedaviler ile hasta memnuniyeti son derece yüksek.



Hastalar, genital estetiği neden tercih ediyorlar?



Estetik görünümün düzeltilmesi birinci nedendir. Bunu psikolojik, fonksiyonel ve cinsel nedenler izliyor. Partnerden utanma, çekinme, cinsel ilişkide hissedememe, orgazm olamama, sosyal ortamlarda rahat edememe, hijyenik sorunlar yaşama, sık vajinal enfeksiyonlara maruz kalma, dar pantolon, tayt giyerken sürtünme, tahriş olma gibi altta yatan daha pek çok sebep var.



En sık tercih edilen operasyonlar hangileri?



En sık olarak labioplasti yani ‘iç dudak estetiği’ operasyonunu yapıyorum. Labioplasti sarkık ve normalden uzun iç dudakları küçültülmesi amacıyla yapılıyor. Bazen de simetri bozukluğunu düzeltmek için tercih ediliyor. Ameliyatın en önemli kısmı ise labioplasti ile birlikte klitoris üzeri cilt katlantılarının da alınması. Aksi halde sonuçlar eskisinden daha kötü dahi olabiliyor. Bu operasyonlar mutlaka deneyimli eller tarafından yapılmalı.



Labioplasti operasyonlarını vajina daraltma ameliyatları izliyor. Doğum ve yaşa bağlı vajinal sarkmalar, genişlemeler, cinsel ilişkide his azalmaları en sık şikayet konuları arasında. Vajinal daraltma ameliyatlarında vajinanın arka duvarını tüm vajinal kanal boyunca daraltılıyor. Fasya (koruyucu kılıf) yırtıklarının onarılması ve birbirinden ayrılan vajinal kasların bir araya getirilmesi sıkılaşmayı daha da arttırıyor.



Aynı zamanda, estetik ve fonksiyonel yönlerden sorun yaratan doğum dikiş izlerini veya perine (vajina-anüs arası bölge) cilt katlantıları da düzeltilebiliyor. Operasyondan sonra genelde hiçbir iz kalmadan iyileşme hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Diğer taraftan bu operasyonlarla eş zamanlı olarak, sıklıkla renk açıcı tedaviler ile genital bölgenin renk koyulaşmalarını da düzeltilebiliyor.



Genital bölgedeki renk koyulaşmaları neden olur?



Genital bölge östrojen hormonundan zengin bir alandır. Östrojen, güneşin UV ışınları ile aktive olarak cildin epidermis ve dermis arasındaki bölgedeki pigment üretici hücreleri uyarır. ‘Melanosit’ adı verilen bu hücreler salgıladıkları pigment ile ciltte renk koyulaşmasına neden olmaktadır. Ancak epidermis ve dermiste bulunan yağ ve kıl folikülleri ile damarsal yapılar da renk koyulaşmasına neden olmaktadır. Özellikle sık solaryuma girme, sık güneşlenme, sigara kullanımı, gebelikler, yaşlanma, menopoz, doğum kontrol hapı kullanımı, lazer epilasyon ve genetik yatkınlık önemli etkenlerdendir. Diğer taraftan polikistikover sendromu, addison gibi hormonal hastalıklar, östrojen türevi ilaçların sürekli kullanımı da renk koyulaşmasına neden olabilmektedir. Genital bölgedeki renk kararmaları kişilerde özgüven eksikliği ve partnerden utanma gibi psikolojik sorunlara yol açabilmektedir.



Genital bölgede renk açma işlemi nasıl yapılır?



En sık olarak genital lazer, mezoterapi ve renk açıcı solüsyonlardan destek alıyoruz. Erbiumyag ve CO2 lazerler termal etkileri sayesinde epidermis tabakasında soyarak etki göstermektedirler. Direkt olarak melanosit hücreleri üzerine etkileri yoktur. Diğer taraftan glutatyon ve arbutin içeren mezoterapi ürünlerinden bir tanesi olan‘’White-In’’ direkt olarak melanosit hücreleri üzerinde etki göstererek cilt renginin açılmasını sağlamaktadır. Yüz, boyun, dekolte ve eller üzerindeki lekeler için kullanılan bumezoterapi ürünü, aynı zamanda genital bölge ve koltuk altı kararmaların da renk açılması amacıyla tek başına ya da diğer tedavilerle kombine olarak kullanılmaktadır. Cilt tabakası içine yüzeysel enjeksiyon şeklinde yapılan uygulama sonrasında risk yok denecek kadar azdır. Mezoterapi uygulamaları lazer tedavileri ile eş zamanlı olarak da yapılabilmektedir.



Renk açıcı solüsyonlar işe yarıyor mu?



Özellikle son yıllarda genital bölge renk açma (bleaching) amacıyla farklı solüsyonlar da piyasaya sunulmuştur. Bu ürünlerin avantajlı olan yönü hiçbir girişimsel işlem ve uygulanma olmadan direkt olarak cilt yüzeyine sürülebilir olmasıdır. İçeriğindeki glutatyon, genistein, kloroasetikasid, kojikasid, papain, bisabolol, glisirizaglabra kökü ekstresi gibi kompozit maddeler ile oldukça yüz güldürücü sonuçlar vermektedir.



Genital bölge haricinde kasık, pubis tepesi, meme ucu, koltuk altı ve diz ve dirsek gibi bölgelerede uygulanabilmektedir. Diğer taraftan içeriğindeki antioksidan etkili maddeler sayesinde, ciltte rejüvenasyon (sıkılaşma, parlaklık ve dolgunluk) de sağlayabilmektedir. En iyi etkiyi elde edebilmek için ilk uygulamanın klinik ortamında ve bir sağlık personeli eşliğinde yapılması, daha sonraki uygulamaların ise 7-10 gün arayla ortalama olarak 3-5 seans şeklinde tekrarlanmasını önerilmektedir.