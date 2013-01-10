Genital herpes ve hamilelik

Herpes (uçuk), virüs aktif olduğunda yayılan bir enfeksiyondur. Dolayısıyla bebeğinize herpes virüsü ancak doğumu esnasında virüs aktif ise geçebilir.



Yenidoğan herpesi, bebeğe doğum esnasında geçen virüs sonucu görülebilir. Annedeki herpes pasif durumdaysa bebeğe geçmez.



Herpes virüsünün sebep olduğu uçuklar hamileliğin son 3 aylık evresinde veya doğum sırasında görülebiliyorsa sezaryen tercih edilebilir. Doğumdan önce bebeğin etrafındaki zar bir koruma kalkanı gibi bebeği korur. Ancak doğum esnasında bu zarın yırtılması sonucu bebek korunmasız kaldığında vajina kenarında aktif bir herpes uçuğu varsa sezaryen doğum gerçekleştirilmektedir.



Genital herpes problemi olan hamilelerde doktorlar antiviral ilaçlar önermektedir.



Rahim içindeki bir uçuk fetüse geçebilir mi?



Evet, geçebilir. Bu durumda uçuk doğum öncesinde bebeğe zarar verebilir. Bu sendroma congenital herpes adı verilir ve çok nadir görülür. Bazı doktorlar erken gebelik döneminde görülen herpesin enfeksiyona sebep olabileceğine inanmaktadır. Ancak hamileliğin ikinci 3 aylık döneminde görülen herpes genellikle bebeğe zarar vermez.



Congenital herpesi engellemek için yapılabilecek belirli bir şey yoktur. Ancak risk oldukça düşüktür. Herpes enfeksiyonu olan kadınların çoğu normal ve sağlıklı bebekler dünyaya getirmektedir.



Herpesin bebeğe geçmesi nasıl önlenebilir?



Herpesin bebeğe geçmesini önlemek için konudan doktorunuza mutlaka bahsetmeniz gerekmektedir. Doğum sırasında doktor genital bölgeyi ayrıntılı bir şekilde inceler ve eğer herpes belirtisi varsa sezaryen doğumu tercih edebilir.



Genital herpes ihtimali varsa doktorunuz hamilelik süresince antiviral bir ilaç kullanmanızı önerebilir. Hamileliğin son 2-3 haftasında yapılacak rutin kontroller de çok önemlidir. Olağandışı bir şer fark ettiğinizde doktoru hemen bilgilendirmeniz gerekmektedir.

