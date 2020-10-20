Gilaburu Suyu Nedir, Başlıca Faydaları Nelerdir?

Zayıflama üzerinden güzelliğe, sağlık açısından pek çok farklı konuda her derde deva olarak bilinen Gilaburu özel bir meyvedir. Kayseri çevresinde yetişen ve şekli ise kiraza benzeyen bir meyve olarak öne çıkar. Osmanlı dönemine kadar uzanan tarihi ile beraber, beyaz yaprakları nedeniyle kartopu olarak da bilinmektedir.



Gilaburu Suyu Nedir?



Meyvesi kadar gilaburu suyu ile de ön plana çıkıyor. Meyvesi üzerinden elde edilen bu su kaynağı içilmek suretiyle güvenli şekilde tüketilebilmektedir. Yaklaşık olarak 3 metre uzunluğunda ve ortalama 30 tane meyve veren bir ağaçtan elde edilen Gilaburu, aynı zamanda özel olarak hazırlanmak suretiyle suyu üzerinden de tüketilmektedir. Böylece meyvesinde bulunan tüm besin kaynakları aynı şekilde su üzerinden de elde edilebiliyor. Tadı genel olarak üzüme ya da sirkeye benzetilen Gilaburu suyu, son dönemlerde uzmanların da tavsiye ettiği en özel besin kaynakları içerisinde yer almaktadır.



Gilaburu Suyu Başlıca Faydaları Nelerdir?



Her derde deva olan ve şifa kaynağı olarak Gilaburu suyu, günümüzde başlıca besin kaynakları içerisinde yer alıyor. Özellikle pek çok önemli rahatsızlıklar için kullanım imkanı sağlayan gilaburu suyu, Türkiye'nin dört bir tarafında tüketilmeye başlandı.



- Özellikle böbrek taşı ile beraber kumları eritme noktasında ön plana çıkıyor.

- Antioksidan etkisi ile ödeme ve vücuttaki zararlı maddeleri atmak mümkün.

- Stres ile beraber gerginliği ve yorgunluğu atma konusunda birebir çare üretir.

- Ağrı kesici özelliği bulunur.

- Romatizma ağrılarını gidermede bile bir olanak tanır.

- İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı çözüm üretir.

- Kanser hücrelerinin çoğalmasını engeller ve uzman doktorlar tarafından tedavi amaçlı değerlendirilir.

- Safra kesesi problemleri engeller ve karaciğeri korur.



Gilaburu Suyu Zayıflatır mı?



Hem ödem atma hem de bağırsakları çalıştırma konusunda Gilaburu suyu büyük bir etki sağlar. Böylece vücuttaki ödem atıldığı için zayıflama imkanı elde edilir. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırdığı için sağlıklı şekilde ve dengeli kilo verme imkanı elde edilir. Tabii bunu yarım saat ya da 1 saat süreyle günlük tempolu yürüyüş eşliğinde desteklemek gerekir. Mutlaka dozunda kullanılmalı ve uzman bir doktora danışmak suretiyle değerlendirilmelidir.