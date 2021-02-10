Glutamin Nedir, Ne İşe Yarar? Glutamin İçeren Besinler Nelerdir?

Glutamin protein maddesinin yapı taşlarından olmakta ve en az amino aitler kadar önemli olmaktadır. Sağlık açısından çok faydası bulunan glutaminin en önemli özelliği insan kanında yüksek oranda bulunmasıdır.

Glutamin Nedir?

Glutamin bir protein yapı taşıdır. Sistemin üretebildiği amino asitler arasında bulunan glutamin özellikle hastalıklarda veya fiziksel ruhsal stres hallerinde ihtiyacı fazlalaşır. Bu nedenle glutamin eksikliği vücutta oldukça olumsuz bir etki yaratmaktadır. Özellikle halsizleştirme ve enerji eksikliğine sebep olmaktadır.

Glutamin Ne İşe Yarar?

Glutamin takviyesi ihtiyacı genellikle spor hareketleri oluşan kas kütleleri için gerek olmaktadır. Bazı aktivitelerde yağ yakımı sağlanır iken kas dokusu kaybı da gerçekleşmektedir. Ayrıca aşırı egzersiz sendromunu da etki edebilmektedir. Bu sendrom ile halsizlik, enfeksiyon kapma ve performans azalma gibi durumlar oluşmaktadır.

Glutamin bağırsak iç çeperinin korumasını sağlamaktadır. Ülseratif kolit gibi iltihaplı bağırsak hastalıklarının tedavisinde de tüketilmesi önerilen bir protein taşı olmaktadır. Ayrıca ameliyat, yaralanma, enfeksiyon, yanık ve travmalarda kortizol hormonunda artış oluşur. Glutamin ise bu artışı düşürmeye yardımcı olmaktadır. Ameliyat sonrasında da hastalarda vücut direncini arttırmaktadır.

Glutamin İçeren Besinler Nelerdir?

Glutamin vücut içerisinde pek çok yönden faydası olan bir protein taşıdır. Bu nedenle glutamin içeren besinlerin tüketilmesi de çok önemlidir. Bu besinler şunlardır:

- Yoğurt

- Yumurta

- Sığır eti

- Lor

- Ispanak

- Lahana

- Kümes hayvanları eti

- Maydanoz

- Süt

- Balık

-Sakatatlar