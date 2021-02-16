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16.02.2021 - 14:46 |

Göz Hastalıkları Nelerdir, İsimleri Nelerdir? İşte Göz Hastalıklarının Çeşitleri...

Göz; beş temel duyumuzdan birisini sağlayan organımızdır. Görme duyusu hayatın devamlılığı için oldukça önemlidir ve görüşte kayıp olması hayatı son derece olumsuz şeklide etkiler. Peki, en bilindik göz hastalıkları nelerdir ve bu hastalıkların isimleri nelerdir? İşte göz hastalıklarının çeşitleri ve göz hastalıkları hakkında detaylı bilgileri derledik.

Göz Hastalıkları Nelerdir, İsimleri Nelerdir? İşte Göz Hastalıklarının Çeşitleri...
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Görüşte kayıp olmaması için göz hassasiyetle korunması ve sakınılması gereken organlarımızdandır. Gözde yaşanan herhangi bir şikayetin bekletilmeden tedavisi için erken tanı ve teşhis şarttır.

En Bilindik Göz Hastalıkları ve İsimleri Nelerdir?

Göz genetik faktörlere ve çevresel etmenlere bağlı olarak zamanla görüş kaybı yaşanan bir organdır. Çeşitli kazalar ve hastalıklar sonucu da gözde görüş kaybı oluşması durumuyla karşılaşmak mümkündür. Gözlerde oluşacak pek çok hastalığın düzenli kontrol sonucu erken tanısı ve teşhisi hastalığın ilerlemesini yavaşlatan ve önceleyen bir etmendir.

En bilindik göz hastalıklarından bazıları aşağıdaki gibidir:

Miyop

Hipermetrop

Astigmat

Katarakt

Sarı nokta hastalığı

Şeker hastalığına bağlı gelişen göz hastalıkları (diyabetik retinopati)

Göz tansiyonu (glokom)

Renk körlüğü

Görüş tembelliği

Şaşılık

Behçet hastalığı

Keratakonus

Göz kapağı problemleri

Göz Hastalığı Çeşitleri

Miyop: Uzağı net görememe durumudur.
Hipermetrop: Yakını net görememe durumudur.
Astigmat: Uzağı, yakını ve nesneleri bulanık görme durumudur.
Katarakt: Göz merceğinin saydamlığını kaybedip mat hale gelmesiyle görme yetisinin azalması hastalığıdır.
Glokom: Gözdeki basıncın yükselerek göz sinirlerine hasar vermesi hastalığıdır.
Sarı Nokta Hastalığı: Gözdeki 5mm boyutundaki keskin görmeden sorumlu retinanın işlevini kaybederek merkezde oluşan görüntünün bozulması hastalığıdır. Bu hastalıkta yanlardaki görüş etkilenmezken merkezde oluşan görüntü bozulur.
Behçet Hastalığı: Göz içinde iltihap oluşması sonucu görüşte bozulma ve gözde ağrı, kızarıklık olması durumudur.

Göz Hastalıklarından Korunmak için Ne Yapılmalı?

Göz hastalıklarından korunmakta erken tanı ve düzenli doktor kontrolü çok önemlidir. Pek çok insan gözlerinde herhangi bir sorun fark etmeden doktora görünmeyi aklına bile getirmez. Ancak düzenli göz doktoru kontrolüne gitmek olası göz hastalıklarının erken teşhisini sağladığından bu hastalıkların ilerlemesini ve görüş kaybına yol açmasını da engeller.

Göz hastalıklarından kaçınmak için;

Göz doktoru kontrollerine düzenli olarak gidin.

Göz problemleriniz için doğru gözlüğü tercih ettiğinizden emin olun.

Kontakt lens kullanıyorsanız lensleri uygun aralıklarla değiştirmeyi ve temizlemeyi alışkanlık haline getirin.

Göz yaşı fonksiyonlarınızı ölçtürerek göz kuruluğundan kaçının.

Bilgisayar kullanımında düzenli aralar vererek gözlerinizi dinlendirin.

Gözleri belirli aralıklarla kırparak gözün nemlenmesini sağlayın.

Çalışma ortamının ve ekran parlaklığının oranını gözü yormayacak şekilde ayarlayın.

Teknolojik cihazlara uzun süre ve aralıksız bakmaktan kaçının.

Göz Doktoruna Ne Zaman Başvurulmalı?

Göz doktoruna sağlıklı her bireyin 50 yaşına kadar en az 2 yılda 1 kez olmak üzere gitmesi tavsiye edilir. Hastanın geçmişinde göz hastalıkları varsa doktor kontrol sıklığının da artması gerekir. 50 yaşından büyük sağlıklı bireylerin ise yaşa bağlı göz hastalıklarından korunmak için en az yılda bir kez göz doktoruna gitmesi önerilir.

Gözlerde kuruluk, kaşınma, kanlanma, ağrı ve aşırı hassasiyet olduğunda

Diyabet, tansiyon gibi kronik hastalıklarda

Retina hastalıkları, katarakt, glokom ve keratakonus gibi hastalıkların ailede kalıtsal olduğu durumlarda

Önceden göz ameliyatı olanlarda

Göze batma, çarpma ve kesme gibi bir hasar geldiğinde vakit kaybetmeden göz doktorunuza başvurmalısınız.

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