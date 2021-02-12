Göz Morluğuna Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Göz Altı Morluklarına İyi Gelen Şeyler...

Estetik açıdan iyi görünmeyen gözaltı morlukları, genellikle ciddi bir sağlık sorunundan kaynaklanmamaktadır. Altta yatan önemli bir sağlık problemi yoksa çoğunlukla genetik faktörler, alerji, yorgunluk ve uykusuzluk neticesinde ortaya çıkar.



Göz Morluğuna Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?



- Hindistan Cevizi Yağı: İyi bir E vitamini kaynağı olan Hindistan cevizi yağı, hasar görmüş cilt hücrelerini onarır. Göz morluğuna ne iyi gelir sorusuna, Hindistan cevizi yağı iyi bir alternatiftir. Her gece yatmadan önce Hindistan cevizi yağı ile gözaltlarına masaj uygulanarak, bu bölgedeki kotu halkalar azaltılabilir.

- Çay Poşeti: Çayın içeriğinde bulunan antioksidanlar, kan dolaşımını hızlandırmaya neden olur. Gözaltlarına soğuk çay poşeti ile kompleks yapmak, bu bölgedeki kan damarlarını daraltarak ve kan dolaşımını uyararak, morlukların görünümünü düzeltir.

Poşet çaylarını sıcak suda 5 dakika kadar beklettikten sonra, buzdolabında 20-25 dakika kadar soğumaya bırakılır. Gözler kapatılarak, öz kapaklarının üzerine konulur ve 15 ile 20 dakika arasında bekletilir. Uygulama sonrasında soğuk su ile durulanır ve gözaltının rahatladığı, şişliklerin indiği ve mor görünümün hafiflediği gözlemlenir.

- Salatalık: 2 dilim salatalık, limonlu suyun içinde yaklaşık 5 dakika bekletilmelidir. Daha sonra salatalıklar gözaltına yerleştirilmeli ve 10 dakika bekletilmelidir. Limon suyu göze kaçtığı zaman gözü yakacağından, uygulama yapılırken dikkat edilmesi gerekir.

- Gül Suyuna Batırılmış Pamuk: Gül uyuna batırılan bir pamuk parçası, göz üstü ve altına gelecek şekilde yerleştirilir ve 15 dakika kadar bekletilir. Bu sayede göz morluklarının azalması sağlanır.

- Elma: Elma, içeriğindeki doğal asit sayesinde göz morluklarının iyileşmesinde et eder. Elma dilimlerinin gözaltına konulmasıyla yapılan bu uygulama, yaklaşık 20 dakikanın sonunda elma kalıntılarından temizlenir.

- Süt: 2 adet pamuk parçası soğuk süt içine batırıldıktan sonra gözaltına yerleştirilir ve gözlerin yorgunluğunun alınmasına ve morlukların giderilmesine yardımcı olur.



Gözaltı Morluklarına İyi Gelen Şeyler



- Adaçayına batırılmış pamuk parçalarıyla, gözaltlarına yapılan soğuk kompleks, gözaltı morluklarını hafifletir.

- İki dilim patates ile gözaltlarına yapılan uygulama, göz morluklarına fayda sağlar.

- Düzenli uyku, gözaltı morluklarını büyük ölçüde hafifletir.

- Naneli suya batırılan pamuk parçalarının, gözaltlarına yerleştirilerek 10 dakika bekletilmesi, göz morluklarının hafiflemesini sağlar.

- C, B, K ve E viminler içeren besinlerden tüketmek, gözaltı morluklarını yok eder.



Gözaltı Morlukları Hangi Hastalıkların Belirtisidir?



- Gözaltı morlukları, genel olarak uykusuzluk ve uzun süren yorgunluktan meydana gelir.

- Gözaltı morluklarının bir başka nedeni ise, altta yatan böbrek hastalığı olabilir.

- Bazı karaciğer hastalıkları, gözaltı morluklarına neden olabilir.

- Demir eksikliğine bağlı anemiler, gözaltı morluklarına sebep olabilir.