Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Göz seğirmesi nasıl geçer, ne iyi gelir? Gözün seğirme nedenleri nelerdir?
06.01.2021 - 16:35 |

Göz seğirmesi nasıl geçer, ne iyi gelir? Gözün seğirme nedenleri nelerdir?

Göz seğirmesi durumu günlük olarak çoğu insan tarafından yaşanan bir durumdur. Özellikle gün içinde bilgisayara çok bakma ya da uykusuz kalma gibi durumlarda göz seğirmesi yaşanabilmektedir. Göz seğirmesi durumu gözün üzerinde bulunan kaslarda meydana gelen bir spazm durumudur. Göz seğirmesi nasıl geçer, ne iyi gelir? Gözün seğirme nedenleri nelerdir? İşte, tüm detaylar...

Göz seğirmesi nasıl geçer, ne iyi gelir? Gözün seğirme nedenleri nelerdir?
ABONE OL

Göz seğirmesi durumu arada bir olduğunda insanlar tarafından pek de önemsenmez. Ancak bu durum sıklıkla oluyorsa insanların yaşam kalitesine etkileyen bir durum haline gelebilmektedir. Göz seğirmesi çoğu zaman kısa sürelerde meydana gelir. Ancak bazen bu durum günlerce sürer ve insanları bıktıracak raddeye ulaşır.

Göz seğirmesi nasıl geçer, ne iyi gelir?

Göz seğirmesinin uzun süreli olmasının altında başka bir hastalık nedeni olabilir. Bu sebeple uzun süreli göz seğirmesi yaşandığında mutlaka bir göz doktoruna gidilmesi ve altındaki nedenlerin araştırılması önerilmektedir.

Göz seğirmesi durumundan kurtulmanın farklı yöntemleri vardır. Bunları uygulayarak bu rahatsız edici kas spazmlarından kurtulmanız mümkündür.

Bilgisayar, televizyon, telefon gibi gözü yoran ekranlara uzun süreli bakılması gözün yorulmasına ve seğirmelere sebep olabilir. Bu nedenle bu elektronik cihazlara mümkün olduğunca az bakılması önerilmektedir.

Uykunun yeterli alınmaması durumlarında göz seğirmesi problemleri yaşanabilir.

Göz kuruluğu problemleri de bu rahatsızlığa neden olan durumlardan bir tanesidir. Eğer böyle bir problem yaşıyorsanız göz doktorunuzun tavsiye ettiği bir göz damlasını düzenli olarak kullanmanız gerekmektedir.

Vücudun uzun süreli hareketsiz kalması da bu duruma yol açabilir. Bu sebeple günlük yaşamınızda rutin olarak küçük egzersizlere yer vermeniz doğru olacaktır.

Göz seğirmelerinin uzun sürdüğü durumlarda bunu azaltmak için gözünüze kısa aralıklar ile buz kompresi yaparak buraya kan akışının azalmasını sağlayabilirsiniz.

Vücuda fazla kafein alımı da göz seğirmesine neden olabilir. Bu sebeple gün içinde tükettiğiniz kahve, çay gibi kafein bakımından zengin olan içeceklerin azaltılması gerekmektedir.

Vücutta B12 vitamini eksikliği de göz seğirmesi problemlerine sebebiyet verebilir. Bu sebeple beslenmenizin düzenli ve dengeli olması oldukça önemlidir. Eğer ihtiyacınız varsa doktor tavsiyesi ile dışarıdan B12 takviyesi de alabilirsiniz.

Stres de göz seğirmesine sebep olan bir başka nedendir. Bu sebeple mümkün olduğunca stresten uzak olmanız gerekir.

Göz seğirme nedenleri nelerdir?

Göz seğirmesi göz kapaklarında yaşanan kas spazmlarından meydana gelir. Neden olduğu tam olarak bilinmez. Ancak olmasının muhtemel sebepleri şu şekilde sıralanabilir;

Gözlerde meydana gelen görme bozuklukları

Stresli yaşam tarzı

Herhangi bir besine ya da maddeye karşı vücudun alerjik reaksiyon göstermesi

Gün içerisinde çok fazla kafein tüketilmesi

Gözlerde meydana gelen yorgunluk problemleri

Göz kuruluğu problemleri

Vücutta B12 vitaminin eksik olması

Bu gibi problemler olası göz seğirmesi nedenleridir. Bunların bir ya da birkaçı sizde bulunuyorsa bunların önüne geçmeniz ve yaşam kalitenizi artırmanız göz seğirmesi problemlerinin azalmasını sağlayacaktır.

Göz seğirmesi nasıl tedavi edilir?

Göz seğirmesi problemleri çoğunlukla birkaç saniye içerisinde kendiliğinden geçen durumlardır. Ancak bazen bu kas spazmları çok daha uzun sürebilir. O zaman bir doktora görünmek ve bunun altında yatan sebebin araştırılması gerekmektedir.

Göz seğirmesinin altında yatan problemler bulunduktan sonra buna uygun tedaviler ile bu problem ortadan kaldırılabilmektedir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

İlişkinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Mahkeme ile ilgili işlerinizde gelişmeler yaşanabilir. Anlaşma yapacağınız konulara daha fazla özen göstermelisiniz. Uğraştıran konularla ilgilenmeniz gereken zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde daha ciddi konulara yoğunlaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. İlişkilerinizde denge arayışı içinde olabilirsiniz. İş düzeninizi oturtmak için yeni fikirler ortaya koyacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde yolculuklar planlamak için iyi bir fırsat yakalayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz işlerle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı ortaya koymaktan keyif alacaksınız. Çevrenizdekilerle birlikte uyumlu enerjinizi sürdürmeniz, işlerinizi bitirmenizi kolaylaştıracaktır. Ortaklı konular gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde daha ciddi konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konular gündeminizi oluşturabilir. Geçmişinizden getirdiğiniz olaylara daha uyumlu yaklaşmak isteyebilirsiniz. Güven aradığınız kişilere doğru çekilebilirsiniz. İlişkilerinizde denge arayışında olabileceğiniz bir gündesiniz. Güvenlik konusu gündeme gelebilir. Bu konuyu çözmek için uğraşacağınız durumlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İletişim yoğun olduğu zamanlar sizi bekliyor. Yazışmanın ve konuşmanın yoğun olduğu bir gündesiniz. Yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İlişkilerinizde uyum ve denge arayacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde önemli konular gündeminizi oluşturabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Cüzdanınıza ait konular gündeminizi oluşturabilir. Maddi kaynaklarınızı dengelemek isteyebilir ve yeni düzenlemeye gidebilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi kullanarak bitireceğiniz işlere yoğunlaşabilirsiniz. Başkalarından alacağınız desteklerle çalışmalarınızı kolayca toparlayabilirsiniz. Anlaşmalara özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. İlişkilerinizde uyum ve denge içinde olmak sizin için önemli olabilir. Ortaklı konular gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde daha önemli olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Beslenmenize özen göstermeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilinmeyen konular gündeminizi meşgul edebilir. Gizli kalan olaylara karşı kabullenme içinde olabilirsiniz. Kayıplar yaşamamaya özen gösterin. Elinizde olmayan nedenlerle başınıza gelen olaylar için kendinizi suçlamayın. İkili ilişkileriniz gün içinde önem kazanabilir. Ortaklı konular gündeme gelebilir, anlaşmalarda dikkatli davranın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı konulara özen göstermelisiniz. İkili ilişkilerinizde uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Uğraştıran durumlara karşı kendinizi korumaya çalışın. Akşam saatlerinde daha ciddi meselelerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Yapacağınız anlaşmalarda dikkatli olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için çalışma arkadaşlarınızla uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde anlayış içinde olmak size de iyi gelecektir. Ortaklı konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Karşılıklı yapacağınız anlaşmalar özenli davranmakta fayda var. Çalışma hayatınızda yoğunluk söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak ve yeni şeyler öğrenmek için kendinizi istekli ve heyecanlı hissedebilirsiniz. Ruhsal olarak kendinizi iyi hissetmek için etrafınızdakilerle uyum içinde olmak size iyi gelecektir. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde daha ciddi konular gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Endişe ettiğiniz konular gündeme gelebilir. Etrafınızdaki kişilerle uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Gelişmeler sizi farklı yönlere itebilir. Bugün ortaklı para konuları sizi etkileyecek konular arasında. Yapacağınız anlaşmalarda daha dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde daha ciddi konularda sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Tülin Açıkbaş
Tülin AçıkbaşKorona günlerinde beslenme
Ezgi Kasapoğlu
Ezgi KasapoğluBuz lazer nedir? Buz lazer gerçekten işe yarar mı?
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluPost Covid Programı nedir?
Dr. Sevgi Ekiyor
Dr. Sevgi EkiyorAmeliyatsız meme ve popo dolgunlaştırmak mümkün!
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşElflerin mutfağından nefis bir lezzet: Lembas
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaYağ enjeksiyonu ile doğal güzellik
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen TekGerçek aşka tüm benliğinle hazır mısın?
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinSevişmenin önündeki engeller
Alp Türkalp
Alp TürkalpEVİM sektörüne özel yazılım
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıHangi durumlarda revizyon rinoplasti estetiğine ihtiyaç duyulur?
En Çok İzlenen Videolar
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?
Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Omuz ağrısı nedenleri ve tedavisi

Omuz ağrısı nedenleri ve tedavisi

Gut Hastalığı Belirtileri Nelerdir? Gut Hastalığının Tedavi Yöntemleri Ve Sebepleri

Gut Hastalığı Belirtileri Nelerdir? Gut Hastalığının Tedavi Yöntemleri Ve Sebepleri

Göz seğirmesi nasıl geçer, ne iyi gelir? Gözün seğirme nedenleri nelerdir?

Göz seğirmesi nasıl geçer, ne iyi gelir? Gözün seğirme nedenleri nelerdir?

Basur memesi nasıl geçer? Basura (hemoroid) ne iyi gelir?

Basur memesi nasıl geçer? Basura (hemoroid) ne iyi gelir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet