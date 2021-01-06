Göz seğirmesi nasıl geçer, ne iyi gelir? Gözün seğirme nedenleri nelerdir?

Göz seğirmesi durumu arada bir olduğunda insanlar tarafından pek de önemsenmez. Ancak bu durum sıklıkla oluyorsa insanların yaşam kalitesine etkileyen bir durum haline gelebilmektedir. Göz seğirmesi çoğu zaman kısa sürelerde meydana gelir. Ancak bazen bu durum günlerce sürer ve insanları bıktıracak raddeye ulaşır.



Göz seğirmesi nasıl geçer, ne iyi gelir?



Göz seğirmesinin uzun süreli olmasının altında başka bir hastalık nedeni olabilir. Bu sebeple uzun süreli göz seğirmesi yaşandığında mutlaka bir göz doktoruna gidilmesi ve altındaki nedenlerin araştırılması önerilmektedir.



Göz seğirmesi durumundan kurtulmanın farklı yöntemleri vardır. Bunları uygulayarak bu rahatsız edici kas spazmlarından kurtulmanız mümkündür.

Bilgisayar, televizyon, telefon gibi gözü yoran ekranlara uzun süreli bakılması gözün yorulmasına ve seğirmelere sebep olabilir. Bu nedenle bu elektronik cihazlara mümkün olduğunca az bakılması önerilmektedir.

Uykunun yeterli alınmaması durumlarında göz seğirmesi problemleri yaşanabilir.

Göz kuruluğu problemleri de bu rahatsızlığa neden olan durumlardan bir tanesidir. Eğer böyle bir problem yaşıyorsanız göz doktorunuzun tavsiye ettiği bir göz damlasını düzenli olarak kullanmanız gerekmektedir.

Vücudun uzun süreli hareketsiz kalması da bu duruma yol açabilir. Bu sebeple günlük yaşamınızda rutin olarak küçük egzersizlere yer vermeniz doğru olacaktır.

Göz seğirmelerinin uzun sürdüğü durumlarda bunu azaltmak için gözünüze kısa aralıklar ile buz kompresi yaparak buraya kan akışının azalmasını sağlayabilirsiniz.

Vücuda fazla kafein alımı da göz seğirmesine neden olabilir. Bu sebeple gün içinde tükettiğiniz kahve, çay gibi kafein bakımından zengin olan içeceklerin azaltılması gerekmektedir.

Vücutta B12 vitamini eksikliği de göz seğirmesi problemlerine sebebiyet verebilir. Bu sebeple beslenmenizin düzenli ve dengeli olması oldukça önemlidir. Eğer ihtiyacınız varsa doktor tavsiyesi ile dışarıdan B12 takviyesi de alabilirsiniz.

Stres de göz seğirmesine sebep olan bir başka nedendir. Bu sebeple mümkün olduğunca stresten uzak olmanız gerekir.

Göz seğirme nedenleri nelerdir?



Göz seğirmesi göz kapaklarında yaşanan kas spazmlarından meydana gelir. Neden olduğu tam olarak bilinmez. Ancak olmasının muhtemel sebepleri şu şekilde sıralanabilir;

Gözlerde meydana gelen görme bozuklukları

Stresli yaşam tarzı

Herhangi bir besine ya da maddeye karşı vücudun alerjik reaksiyon göstermesi

Gün içerisinde çok fazla kafein tüketilmesi

Gözlerde meydana gelen yorgunluk problemleri

Göz kuruluğu problemleri

Vücutta B12 vitaminin eksik olması

Bu gibi problemler olası göz seğirmesi nedenleridir. Bunların bir ya da birkaçı sizde bulunuyorsa bunların önüne geçmeniz ve yaşam kalitenizi artırmanız göz seğirmesi problemlerinin azalmasını sağlayacaktır.



Göz seğirmesi nasıl tedavi edilir?



Göz seğirmesi problemleri çoğunlukla birkaç saniye içerisinde kendiliğinden geçen durumlardır. Ancak bazen bu kas spazmları çok daha uzun sürebilir. O zaman bir doktora görünmek ve bunun altında yatan sebebin araştırılması gerekmektedir.



Göz seğirmesinin altında yatan problemler bulunduktan sonra buna uygun tedaviler ile bu problem ortadan kaldırılabilmektedir.