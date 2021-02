Göze ne iyi gelir? Daha iyi görebilmek için yenmesi gereken besinler ve vitaminler

Göz sağlığını koruyabilmek için temel unsurlar arasında dengeli ve sağlıklı beslenmek geliyor. Özellikle zengin vitamin ve mineral deposu olan besin kaynaklarını tüketmek, uzun süreli teknolojik cihazları izleme ile kaybedilen görüşü yeniden istenilen noktaya getirebilir.



Göze Ne İyi Gelir?



Görme kaybı ile beraber aynı zamanda göz kuruluğu yine şikayet edilen durumlardan biridir. Bu sebepten dolayı pek çok insan göze ne iyi gelir merak etmekte ve internet üzerinden de öğrenmeye çalışmaktadır. Bu konuda oldukça fazla sayıda besin kaynağını saymak mümkün. Özellikle her mevsimden her çeşit sebze ve meyve, mevsimine uygun şekilde düzenli tüketilmelidir. Ancak bu mutlaka dengeli biçimde yapılmalı ve gerekli besin kaynakları eşit oranda alınmalıdır. Bu doğrultuda A vitamini ve C vitamini, E vitamini ve Selenyum çinko, zeaksantin ile luthien gibi kaynaklar elde edilmelidir.



Daha İyi Görebilmek İçin Yenmesi Gereken Besinler



Daha iyi görebilmek için mutlaka dengeli olarak belli başlı bazı besin kaynakları düzenli tüketilmelidir:



- A vitamini (Beta karoten) içeren kaynaklar; Tatlı patates, havuç, kabak, lahana, brüksel lahanası, kırmızı dolmalık biber, balık yağı, kavun ve kayısı.

- C vitamini açısından zengin kaynaklar; Ahududu, turunçgiller, papatya, çilek, Brokoli, yeşil ve kırmızı biber ile beraber kivi, karnabahar ve lahana.

- E vitamini yönünden zengin kaynaklar; Fıstık, buğday tohumu, avokado, ayçiçeği, keten tohumu ve yumurta.

- Lutein ve zeaksantin içeren besin kaynakları; Ispanak, brokoli, pazı, bezelye, şalgam, marul, kabak, fıstık ve mayalı gıdalar ile beraber balık ürünleri.



Bu şekilde daha birçok farklı besin kaynağı göz sağlığı için ön plana çıkıyor. Ancak genel olarak zengin vitamin ve mineral kaynağı olan sebze ve meyveleri tüketmek büyük bir öneme sahiptir.



Daha İyi Görebilmek İçin Yenmesi Gereken Vitaminler



Daha iyi görebilmek adına vücudun ihtiyacı olan vitaminler içerisinde A vitamini, C vitamini ve E vitamini ön plana çıkıyor. Aynı zamanda selenyum ve çinko mineralleri yeni en önemli kaynaklar içerisinde yer almaktadır. Bunun dışında zeaksantin ve lutein gibi önemli mineraller de yine göz sağlığını önemli oranda koruyan yapılar içerisinde yer alıyor.