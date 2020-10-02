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02.10.2020 - 20:53 |

Gül Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? Gül suyu nasıl kullanılır?

Gül suyu, gülün taç yaprakların damıtılması ile elde edilen değerli ve faydalı bir sudur. Gül suyu, güzel kokusu ve yapısı sayesinde genellikle kozmetik ürünlerinin yapımında kullanılır. Gül suyunu ilk defa İranlılar damıtarak elde etmiştir. Elde edilen doğal ve şifalı olan bu ürün, çok kısa bir süre içinde Asya ve Avrupa’da da yayıldı. İşte, gül suyu hakkında bilinmesi gerekenler.

Gül Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? Gül suyu nasıl kullanılır?
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Günümüzde ülkemizde ve tüm dünyada kullanılan gül suyunun Hinduizm ve İslamiyet’te de önemli bir yeri vardır. Gül suyu, tıp, mutfak ve kozmetik alanında sıkça kullanılır.

Gül Suyu Neye İyi Gelir?

Gül suyu, pek çok şeye faydası ile bilinir. Kadınlar, gül suyunu cildi güzelleştirmek ve sivilcelerden kurtulmak için sıkça kullanır. Gül suyu, hemen hemen her cilt tipi için uygundur. Gül suyu, saça ve yüze faydaları nedeni ile genellikle kozmetik alanında kullanılan bir üründür. Bunun yanında parfüm sanayisinde de gül suyu sıkça kullanılır.

Gül Suyunun Faydaları

Gül suyunun cilt sağlığı üzerinde sayısız faydası vardır. Gül suyu, cildin pH derecesine uyar. Cilt üzerindeki fazla sebum oluşumunu önleyerek yağlanmayı önler. Aynı zamanda akne ve sivilce oluşumunu önler. Gül suyu, antiseptik bir özelliğe sahiptir. İltihap oluşumunu önler ve sivilceleri yatıştırıcı bir özelliğe sahiptir. Antiseptik özelliği sayesinde yorgunluk nedeni ile oluşan şişliklerin hafifletilmesini sağlar. Gül suyu, cilt hücrelerini yeniler ve cildi yaşlanma belirtilerine karşı korur. Gül suyu ile haftada en az iki defa saçlarınızı tıkayarak kepek oluşumunu önleyebilirsiniz. Aynı zamanda saç köklerini güçlendirir, mat ve cansız görünümün azaltılmasını sağlar. Aromaterapide gül suyu, hafızayı güçlendirici özelliği ile kullanılıyor. Bulunduğunuz odada uzun süre gül suyu bulundurmak hafızanızın açılmasını ve konsantrasyonunuzun artmasını sağlar. Gül suyu sadece cilt güzelliği için değil vücut sağlığı için de önemli bir yere sahiptir. Boğaz ve bademcik gibi sorunların giderilmesine yardımcı olur. Gül suyu koklamak stres seviyesinin azalmasına yardımcı olur. Migren gibi şiddetli baş ağrılarının hafifletilmesinde önemli bir görev yapar. Gül suyu, güllaç, zerre ve su muhallebisi gibi yiyeceklerin yapımında da kullanılır. İçinde bulunan A, C ve E vitaminleri ise bu yiyeceklerin vitamin deposu olmasını sağlar. Gül suyu göz sağlığına da iyi gelir.

Gül Suyu Nasıl Kullanılır?

Cildiniz için kullanacağınız Gül suyunun 0 saflıkta olmasına dikkat etmeniz gerekir. Gül suyu yemeklerde dozunda kullanıldığı zaman yemeklere lezzet Katar. Faydalı ve vitamin açısından zengin bir yapısı olan gül suyu saçlar için kullanılacağı zaman ise saç köklerine masaj yapılarak kullanılmalıdır. Gül suyu ile maske yapmak için de 5 çorba kaşığı Gül suyu ile 1 tatlı kaşığı gliserini karıştırarak pamuk yardımı ile cilde yedirmem gerekir. Yapacağınız sütlü tatlılarda ise 1 litre sütün içine iki çay kaşığı gül suyu kararak tatlılarınızın daha lezzetli ve daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.

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