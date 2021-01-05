Güneş alerjisine ne iyi gelir, nasıl geçer? Güneş alerjisinin tedavisi nasıldır?

Hassas bir cilde sahip olan kişilerin vücudu yaz aylarında alerjik reaksiyon gösterebilir. Bazılarının belirtileri sadece birkaç saat içinde görünüp sonra kendiliğinden kaybolur. Genetik yatkınlığı olan bireylerde ise belirtiler belli başlı dönemlerde ortaya çıkabilir. Hastalar devam eden şikayetlerde hastanelerin cildiye bölümünden randevu almalıdır.

Güneş alerjisi nedenleri ve belirtileri nelerdir?

Beyaz tenli kişilerin güneş ışınlarına karşı alerjik reaksiyon gösterme riski daha fazladır. Genetik yatkınlık da alerjinin ortaya çıkmasına neden olur. Kullanılan bazı ilaçlar ve antibiyotikler, yaz aylarında ve öğle saatlerinde güneş ışığına maruz kalmak da derinin incelmesine yol açar.

En yaygın görülen belirtilerin başında kızarıklık ve kaşıntı geliyor. Hassas bir cilt yapısına sahip olan kişilerde kızaran yerlerde kabarcıklar ortaya çıkabilir. Birkaç günlük periyotta bu kabarcıklar kabuklanıp pul pul dökülür. Deride incelme ve hassasiyet, ağrı ve kanama da en sık görülen semptomlar arasında yer alır.

Güneş alerjisine ne iyi gelir, nasıl geçer?

1- Yoğurt

Güneş yanıklarına sürülen yoğurt cildi besler ve incelen derinin güçlenmesini sağlar. Yoğurt yanma hissini de giderir.

2- Kabak çekirdeği yağı

Kabak çekirdeğinden elde edilen yağ güneş alerjisine karşı doğal bir koruma sağlıyor. B ve C vitamini bakımından zengin olan bu yağlar birer gün arayla kızaran bölgeye sürülebilir.

3- Çinko içerikli bitkisel yağlar

Çinko minerali cilt hassasiyetlerini giderir ve alerjik reaksiyona neden olan faktörleri ortadan kaldırır. Çinko içeren bitkisel yağlar düzenli bir şekilde kullanıldığı takdirde kabarcıkların kısa bir sürede geçmesini sağlar.

4- Su

Yapılan araştırmalarda kuru ciltlerin güneş ışınlarından daha çok etkilendiği ortaya çıktı. Bunun önüne geçmek için günde en az 2 - 2.5 litre su tüketilmelidir.

Güneş alerjisinin tedavisi nasıldır?

Güneş alerjisinin tedavisinin belirlenip uygulanmasında hasta hikayesi önemlidir. Muayene ve tetkikten sonra hangi tedavinin uygulanacağına karar verilir. Kaşıntı şikayeti için heksilen glikol içeren kremler kullanılır.

Tedavide kullanılan diğer ilaçlar şu şekilde sıralanabilir:

- Cildi nemlendiren ağrı kesici özellikli kremler

- UVA / UVB ışınlarına karşı koruma sağlayan losyonlar

- Alerji giderici haplar