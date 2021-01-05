Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Güneş alerjisine ne iyi gelir, nasıl geçer? Güneş alerjisinin tedavisi nasıldır?
05.01.2021 - 16:23 |

Güneş alerjisine ne iyi gelir, nasıl geçer? Güneş alerjisinin tedavisi nasıldır?

Güneş alerjisi en sık görülen cilt hastalıklarından biridir. En tehlikeli türü aktinik prurigodur ve kadınlarda erkeklere oranla 3 kat fazla görülür. Bu hastalığın nedeni tam olarak bilinmemektedir. Güneş ışınlarının yol açtığı kurdeşen hastalığına ise solar ürtiker adı verilir. Güneş alerjisine ne iyi gelir ve alerjiye neden olan faktörler nelerdir? Tüm detayları sizler için derledik...

Güneş alerjisine ne iyi gelir, nasıl geçer? Güneş alerjisinin tedavisi nasıldır?
ABONE OL

Hassas bir cilde sahip olan kişilerin vücudu yaz aylarında alerjik reaksiyon gösterebilir. Bazılarının belirtileri sadece birkaç saat içinde görünüp sonra kendiliğinden kaybolur. Genetik yatkınlığı olan bireylerde ise belirtiler belli başlı dönemlerde ortaya çıkabilir. Hastalar devam eden şikayetlerde hastanelerin cildiye bölümünden randevu almalıdır.  

Güneş alerjisi nedenleri ve belirtileri nelerdir?  

Beyaz tenli kişilerin güneş ışınlarına karşı alerjik reaksiyon gösterme riski daha fazladır. Genetik yatkınlık da alerjinin ortaya çıkmasına neden olur. Kullanılan bazı ilaçlar ve antibiyotikler, yaz aylarında ve öğle saatlerinde güneş ışığına maruz kalmak da derinin incelmesine yol açar. 

En yaygın görülen belirtilerin başında kızarıklık ve kaşıntı geliyor. Hassas bir cilt yapısına sahip olan kişilerde kızaran yerlerde kabarcıklar ortaya çıkabilir. Birkaç günlük periyotta bu kabarcıklar kabuklanıp pul pul dökülür. Deride incelme ve hassasiyet, ağrı ve kanama da en sık görülen semptomlar arasında yer alır. 

Güneş alerjisine ne iyi gelir, nasıl geçer Güneş alerjisinin tedavisi nasıldır

 Güneş alerjisine ne iyi gelir, nasıl geçer?

1- Yoğurt 

Güneş yanıklarına sürülen yoğurt cildi besler ve incelen derinin güçlenmesini sağlar. Yoğurt yanma hissini de giderir.  

2- Kabak çekirdeği yağı 

Kabak çekirdeğinden elde edilen yağ güneş alerjisine karşı doğal bir koruma sağlıyor. B ve C vitamini bakımından zengin olan bu yağlar birer gün arayla kızaran bölgeye sürülebilir. 

3- Çinko içerikli bitkisel yağlar 

Çinko minerali cilt hassasiyetlerini giderir ve alerjik reaksiyona neden olan faktörleri ortadan kaldırır. Çinko içeren bitkisel yağlar düzenli bir şekilde kullanıldığı takdirde kabarcıkların kısa bir sürede geçmesini sağlar. 

4- Su

Yapılan araştırmalarda kuru ciltlerin güneş ışınlarından daha çok etkilendiği ortaya çıktı. Bunun önüne geçmek için günde en az 2 - 2.5 litre su tüketilmelidir. 

Güneş alerjisinin tedavisi nasıldır?

Güneş alerjisinin tedavisinin belirlenip uygulanmasında hasta hikayesi önemlidir. Muayene ve tetkikten sonra hangi tedavinin uygulanacağına karar verilir. Kaşıntı şikayeti için heksilen glikol içeren kremler kullanılır.

Tedavide kullanılan diğer ilaçlar şu şekilde sıralanabilir: 

- Cildi nemlendiren ağrı kesici özellikli kremler

- UVA / UVB ışınlarına karşı koruma sağlayan losyonlar

- Alerji giderici haplar 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Sabah saatlerinde olaylara karşı daha iyimser tavır sergileyebilirsiniz. Gün boyu enerjilerin akıcı olması sizin dengede kalmanızı sağlayacak. İkili ilişkilerde bazen küçük tartışmalar yaşanabilir. Ruhsal ve bedensel uyumunuz sayesinde bu durumların üstesinden kolayca gelebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün çalışma hayatınızdaki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Sabah erken saatlerinde kendinizi güven içinde hissedebilirsiniz.  İşlerinizle ilgili riskler almak isteyeceğiniz zamanlar var. Akademik konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Çalışma ortamınızda yaşayacağınız gerginliklere karşı dikkatli olmalısınız. Beslenmenize de özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gündeminizi aşk, yaratıcılık, heyecan duyduğunuz konular oluşturuyor. Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz, yaratıcılığınızı kullanacağınız uğraşlara yönelebilirsiniz. Harcamalarınızı abartmamaya özen göstermelisiniz. Şans oyunlarında kısmetiniz açık olabilir. Gün içinde eksik iletişimden doğan küçük tartışmalardan sakınmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ev hayatınızla ilgili konular ön planda olabilir. Dengeli enerjiler içinde olacağınız bir gündesiniz. Babanızla ilgili konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Evinizle ilgili ufak tefek işlerinizi halletmek isteyebilirsiniz. İştahınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Çıkmak istediğiniz seyahat planlarınız gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Genel olarak iyimser bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Öğrenmeye açıksınız. Yanlış anlaşılmalardan doğan bazı gerilimler yaşanabilir. Sakinliğinizi korumanızda fayda var. Ticari konularla ilgili yapacağınız yazışmalara özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi konularla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Harcamalarınızı gözden geçirmek isteyebilir. Yeni bir bütçe planlamasına gidebilirsiniz. İşlerinizde başarılı sonuçlar elde edeceğiniz zamanlar var. Şanslı bir gününüzdesiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekle gün içinde daha rahat ilerleyebileceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Enerjisi yüksek bir gündesiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Fikirlerinizi paylaşmak isterken, karşınızdakinin düşüncelerine de önem vermeniz faydalı olacaktır. Yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan tartışmalardan sakının. Risk alıp, yeni hedefler koyma isteği içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hayatınızda fark etmediğiniz konular, bir anda gündeminizi etkileyebilir. Olayları kabullendiğiniz sürece iç uyumunuzu koruyabileceksiniz. Yaşanacak küçük sürtüşmeler üzerinde fazla takılmamanızı öneririz. Gün içinde akıcı enerjiler var. Yaşayacağınız olaylarda bütünü görmek size kolaylık sağlayacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sosyal konularınızla ilgilenmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Birlikte yolculuk planlara yapabilirsiniz. Dernek işlerinize ayıracağınız zamanlar var. İşten gelecek destekler olabilir. İkili ilişkilerde sakin olmakta fayda var, huzursuzluklar yaşanabilir. Risk almaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Sabah saatlerinde kendinizi daha güvende ve huzurlu hissedebilirsiniz. Gün boyu dengeli enerjiler söz konusu. Çalışma hayatınızda başkalarından destek alabileceğiniz zamanlar var.         İletişim içinde olduğunuz kişilerle anlaşmazlıklar olabilir, sakin kalmakta sizin için iyi olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni ufuklara açılmak arzusu içinde olabilirsiniz. Yeni şeyler öğrenmek, kendinizi geliştirmek isteyeceğiniz, keyifli bir gündesiniz. Uluslararası konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Düşüncelerinizi etrafınızdaki insanlarla paylaşmak için istekli olabilirsiniz. İkili ilişkilerde öngörülü olmak, çıkacak tartışmaları önleyebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal yönden bağlayıcı koşullarla ilgilenmeniz gereken bir gün yaşayabilirsiniz. Kriz yaratan durumlarda sakinliğinizi korumanızda fayda var. İlişkilerde çıkacak huzursuzluklar gündeminizi etkilemesine izin vermeyin. Genel anlamda akıcı enerjiler var. Parasal konularınızla veya banka işlerinizle ilgilenirken özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Ezgi Kasapoğlu
Ezgi KasapoğluBuz lazer nedir? Buz lazer gerçekten işe yarar mı?
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluPost Covid Programı nedir?
Dr. Sevgi Ekiyor
Dr. Sevgi EkiyorAmeliyatsız meme ve popo dolgunlaştırmak mümkün!
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşElflerin mutfağından nefis bir lezzet: Lembas
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaYağ enjeksiyonu ile doğal güzellik
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen TekGerçek aşka tüm benliğinle hazır mısın?
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinSevişmenin önündeki engeller
Alp Türkalp
Alp TürkalpEVİM sektörüne özel yazılım
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıHangi durumlarda revizyon rinoplasti estetiğine ihtiyaç duyulur?
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanYetişemiyor musun?
En Çok İzlenen Videolar
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?
Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kaş dökülmesine ne iyi gelir, nasıl geçer? Kaş dökülmesini engelleyen bitkisel öneriler

Kaş dökülmesine ne iyi gelir, nasıl geçer? Kaş dökülmesini engelleyen bitkisel öneriler

İdrar yanmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? İdrar yolu enfeksiyonu tedavi yöntemleri

İdrar yanmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? İdrar yolu enfeksiyonu tedavi yöntemleri

Hamilelikte öksürüğe ne iyi gelir, nasıl geçer? Gebelikte öksürük tedavi yöntemleri

Hamilelikte öksürüğe ne iyi gelir, nasıl geçer? Gebelikte öksürük tedavi yöntemleri

Bel Soğukluğu (Frengi) Nedir? Bel Soğukluğunun Belirtileri Nelerdir?

Bel Soğukluğu (Frengi) Nedir? Bel Soğukluğunun Belirtileri Nelerdir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet