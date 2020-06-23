Güneş gözlüğü takmak katarakt oluşumunu önlüyor

Güneş ışınlarının sabah 10 ile 16 saatleri arasında güçlü olduğunu ve bu zaman diliminde zararın diğer saat dilimlerine göre daha yüksek olduğunu belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Ayrıca ışığa duyarlı ilaçlar, yüksek rakımlar ve ekvatora yakınlık da UV ışınlarından kaynaklanan göz hasarı riskini artırır” açıklamasında bulundu.

UV ışınlarının katarakt oluşumuna yol açabileceğini hatırlatan Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Eğer katarakt ameliyatı olunmuşsa da kullanılan merceğin durumuna göre gözün görme merkezine geçebilecek UV miktarı değişeceğinden sarı nokta diye bilinen maküla dejenerasyonu riski artabilir. Ayrıca maküla dejenerasyonu olması durumunda da mevcut durumun ağırlaşmasına ve görmenin kötüleşmesine sebep olabilir. Bu tür problemleri olan insanlar daha da dikkatli olmalı” uyarısında bulundu.

Güneş gözlüğü seçerken göz doktoruna danışılmalı

Bazı kontak lenslerin de UV koruması sağladığını söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Ancak bunlar gözlerin tamamını örtmediği için konfor sağlamakla beraber tam koruma sağlamazlar. Bu nedenle tam koruma için yine de güneş gözlüğü gereklidir” dedi. Çok fazla cam çeşidinin olduğunu ve güneş gözlüğü seçerken göz doktoruna danışılması gerektiğini söyleyen Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Farklı renk tonları, belirli koşullarda daha iyi görmenize yardımcı olabilir ve göz doktorunuz ihtiyaçlarınıza en uygun güneş gözlüğü renk tonlarını seçmenize yardımcı olabilir” şeklinde konuştu.

Kahverengi ve gri cam renk algısını bozmadığı için daha popüler

Gözlük cam renginin kişisel bir seçim olduğunu ve UV ışınlarından korunmada rengin öneminin olmadığını belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Fakat kahverengi ve gri daha popülerdir çünkü renk algısını fazla bozmazlar” açıklamasında bulundu. Konfor ve güvenlik için hem darbeye dayanıklı hem de çizilmeye dayanıklı güneş gözlüğü camlarının seçilmesinde yarar olduğunu söyleyen Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Polikarbonat camlar genellikle güneş gözlüğü için en iyi seçimdir. Çünkü bunlar hafiftir ve cam veya diğer malzemelerden yapılmış gözlük camlarından çok daha fazla darbeye dayanıklıdır” dedi.

Gözlüğün cam rengine değil UV filtresine dikkat edilmeli

Daha koyu güneş gözlüklerinin daha açık cam renklerine kıyasla camlardan geçen görünür ışık miktarını azalttığını ancak görünmez UV ışınlarından daha fazla koruma sağlamadığını vurgulayan Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Yeterli güneş koruması için, güneş gözlüklerinizin cam rengine değil UV’yi ne kadar filtre ettiğine bakmak gerekir. Ayrıca çocuklar da güneşe maruz kalma oranında risk altındadırlar çünkü UV hasarı kişinin yaşamı boyunca kümülatiftir. Yani yaşam boyu toplam olarak güneşe ne kadar maruz kalırsak hasar o kadar fazla olacaktır” şeklinde konuştu.

Spor gözlükleri özel malzemeden yapılıyor

Genel olarak spor gözlüklerinin normal güneş gözlüklerinden daha güvenli olma eğiliminde olduğunu, çünkü cam ve çerçevelerin vurulursa paramparça olma olasılığının düşük özel malzemelerden yapıldığını belirten Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, bu gözlüklerin hem güneş gözlüklerinin hem de koruyucu gözlüklerin faydalarını sağlayabileceğine dikkat çekti.

Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, güneş gözlüğü cam çeşitlerinden bazılarını şöyle örneklendirdi:

Polarize gözlük camları: Polarize güneş gözlüğü genellikle daha fazla konfor sağlar, çünkü düz yüzeyleri yansıtan parlak ışıktan parlamayı azaltırlar.

Yansıtıcı olmayan kaplama: Yansıtıcı olmayan kaplama gözlük camlarının arka tarafına uygulanmaktadır. Güneş gözlüğü camının arka yüzeyi yansıyan ışığı engelleyerek parlamayı azaltır.

Ayna kaplı gözlük camları: Gözlerinize giren ışık miktarını sınırlar, göze giren ışığın miktarını azaltmak için güneş gözlüğü camlarının ön yüzeyine uygulanan yüksek oranda yansıtıcı kaplamalardır. Bu, onları özellikle güneşli bir günde kar kayağı gibi çok parlak koşullarda yapılan aktiviteler için faydalı kılar.

Degrade gözlük camları: Yukarıdan aşağıya doğru renklendirilir, böylece lensin üstü karanlık olur. Bu lensler sürüş için iyidir, çünkü gözlerinizi üstten güneş ışığından korur ve lensin alt yarısından daha fazla ışığa izin verir, böylece okumada daha aydınlık bir ortam sağlar.

Fotokromik gözlük camları: Maruz kaldıkları UV ışığının miktarına göre karanlık seviyelerini ayarlar. Fotokromik camlar, iç mekanlarda neredeyse renksiz olan ve güneş ışığına maruz kaldığında otomatik olarak koyulaşan gözlük camlarıdır. Fotokromik camlara ışığa uyum sağlayan camlar denir.

Çok odaklı güneş gözlüğü: 40 yaş üstü yakını görme problemi yaşıyorsanız üzülmeyin uzak, yakın ve ara mesafeyi içerecek şekilde çok odaklı camlar yapılabilir.