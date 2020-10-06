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06.10.2020 - 03:34 |

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi İçin Randevu Nasıl Alınır?

Ankara'da bulunan Hacettepe Üniversite Hastanesi 1040 yatak kapasitesi ile 24 saat acil servis hizmeti sunmaktadır. Pek çok poliklinik ile hizmet vermeye devam eden Hacettepe için önceden mutlaka randevu alınması gerekmektedir. Hacettepe Üniversitesi hastanesinden nasıl randevu alınacağını bilmeyenler bulunmaktadır. Peki Hacettepe Üniversitesi Hastanesi için randevu nasıl alınır? Sizlere randevu alma yöntemlerini detaylıca açıkladık.

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi İçin Randevu Nasıl Alınır?
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Hacettepe Üniversitesi Hastanesinden randevu alabilmeniz için iki farklı yöntem bulunmaktadır. Telefon ile çağrı merkezinden randevu alma ihtimaliniz bulunuyor iken internet üzerinden de randevu almanı mümkündür. Randevu alabilmeniz için bazı adımları takip etmeniz gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Telefon İle Randevu Nasıl Alınır?

Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde polikliniklerden muayene olabilmeniz için telefon ile randevu alabilirsiniz. Bunun için 444 4 444 numarasını ev telefonu veya sabit telefondan alabilirsiniz. Fakat Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde Erişkin, Çocuk ve Onkoloji Hastanesi randevuları sadece pazartesi günleri saat 08:00 ile 17:00 saatleri arasında alabilirsiniz.

Eğer Diş Hekimliği bölümünden randevu alacaksanız bunun için hafta içi her gün saat 08:30 ile 17:00 saatleri arasında 305 3 000 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi İnternet Üzerinden Randevu Nasıl Alınır?

Genellikle tüm hastanelerden online olarak randevu alabilmeniz mümkündür. Hacettepe Üniversitesi Hastanesinden ise resmi web sitesine girerek randevu alabilirsiniz. Online randevu alabilmeniz için şu adımların takip edilmesi gerekir:

- İlk olarak Hacettepe Üniversitesi Hastanesi web sitesine girilmelidir.
- Sisteme ilk kez giriş yapacak olanlar gerekli adımları takip edilmeli ve hesap açmaları gerekir.
- Hesap oluşturulduktan sonra randevu al sekmesine tıklanmalıdır.
- Daha sonra TC kimlik numaranız ve şifrenizi girerek giriş yapılmalıdır.

Bu adımları takip ettikten sonra ve hesap oluşturduktan sonra sisteme TC kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yaparak randevu oluşturabilirsiniz.

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