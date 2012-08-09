Hamileler dövme yaptırabilir mi?

Dövme yaptırmakla ilgili birkaç sağlık endişesi bulunmaktadır. İşte dövmenin sebep olabileceği sağlık sorunları:



Hepatit B ve HIV/AIDS vücut sıvıları yoluyla bulaşan tehlikeli hastalıklardır. Dövme yaptırdığınız yerde kullanılan kirli bir ince ile tüm hayatınızı ve bebeğinizin sağlığını etkileyebilirsiniz.



Dövme boyalarının bebeğin gelişimine zarar verip vermediği kesin olarak bilinmemektedir. Nitekim yetişkin bireyler üzerinde hiçbir etkisi olmayan ufak miktarda kimyasallar henüz çok ufak olan fetüsü olumsuz yönde etkileyebilir.



Bazı doktorlar epidural enjeksiyon yaptıracak olan hamilelerde bel bölgesinde dövme bulunması halinde bu karara karşı çıkabilmektedir. Dövmenin bulunduğu bölgeden epidural enejksiyonu yapılmasının zararlı olduğuna dair kesin kanıtlar bulunmamaktadır. Ancak dövme yaptırmayı düşünüyorsanız ve epidural yöntemiyle doğum yapacaksanız bir kez daha düşünmenizi öneririz.



Dövme sağlık endişelerinin yanı sıra görünürde de kötü sonuçlara sebep olabilir. Sürekli gerilen cilt hamilelik sonrasında eskisi gibi elastik olmayabilir. Bu durumda dövme çatlayabilir ve kötü bir görünüme bürünebilir.

