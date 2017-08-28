Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, bayramda artan kırmızı et ve tatlı tüketimi konusunda anne adaylarını uyardı:

"Kurban eti tüketiminde günde 120 gramı geçmeyin"

Op. Dr. Seval Taşdemir, ‘Hamileler kurban eti tüketebilir mi?’ sorusunun cevabını şu sözlerle veriyor: “Hamileler dikkatli olmak koşuluyla kurban eti tüketebilirler. Kurban olarak kesilecek hayvan mutlaka veteriner kontrolünden geçmiş olmalıdır. Kurban eti; sağlıklı koşullarda kesilmiş, saklanmış ve pişirilmiş olmalı. Kurban eti, anne adayı tarafından tüketilmeden önce en az 24 saat bekletilmelidir.”

AZ PİŞMİŞ ETİ YEMEYİN

“Et çok pişirilmemelidir, üzerinde kahverengi bir tabaka oluşmamasına dikkat edilmelidir. Çok pişerse protein ve folik asit kaybı olur. Hamileler günde 100-120 gramdan fazla kurban eti tüketilmemelidir. Çiğ veya az pişmiş tüketilirse bazı parazitler ve virütik hastalıklar (toxoplazma, brucella, tenya, salmonella vb.) bulaşabilir” diyen Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, kafası karışık anne adaylarının nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatıyor.

ÇAY YERİNE MADEN SUYU, BAKLAVA YERİNE SÜTLÜ TATLI

“Ayrıca bayram boyunca artan ziyaretler yeme-içme düzenini de bozar. İkramlara 'hayır' diyebilmeli, çay, kahve ve kola yerine doğal ve katkı maddesi içermeyen ıhlamur, kuşburnu, papatya gibi bitki çayları tercih etmelisiniz. Eğer bu bitki çayları yoksa su ya da maden suyu içebilirsiniz. İkram edilen hamur işleri, baklava ve çikolatalar yerine de sütlü tatlıları tüketmelisiniz” diyen Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, anne adaylarının sağlıklı bir bayram tatili geçirebilmeleri için tüyolar veriyor.

