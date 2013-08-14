Hamileler yeşil çay içebilir mi?

Abartılmadığı takdirde yeşil çay hamilelikte tüketilebilir. Sınır günde 3-4 fincandır. Yüzyıllardır sağlığı destekleyici bir besin olan yeşil çay antioksidan açısından çok zengindir. Antioksidanlar vücudumuzdaki hücre hasarının giderilmesinde önemli rol oynar. Araştırmacılar kalp rahatsızlığı, yüksek tansiyon ve bazı tür kanserlere karşı yeşil çayın faydalı olduğunu savunmaktadır.



Bazı uzmanlar ise fazla yeşil çay tüketiminin vücuttaki folik asit seviyesini olumsuz etkileyeceğini öne sürmektedir. Folik asit hamilelikte alınması gereken en önemli besin değerlerinden biridir.



Yapılan bir araştırma hamile kalma evresinde aşırı yeşil çay içen kadınların bebeklerinde nöral tüp defektleri yaşanabileceğini savunmaktadır. Kanıt oldukça az olsa da hamilelikte yeşil çaydan kaçınılması önerilmektedir.



Yeşil çayın içerisinde diğer çaylarda olduğu gibi kafein bulunur. Kafein hamilelikte mümkün olduğu kadar uzak durulması gereken bir maddedir. Ayrıca tüm çaylar demirin vücut tarafından emilimini azaltır. Bu nedenle belki hamilelikte uzak durabilir ve süt ve taze sıkılmış meyve suları gibi daha besleyici ve faydalı içeceklere yönelebilirsiniz. Her türlü konuda olduğu gibi yeşil çay ve diğer bitki çaylarının tüketiminde de doktora danışmanızı öneririz.