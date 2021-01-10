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10.01.2021 - 11:45 |

Hamilelik Belirtileri Arasında Akıntı Ne Zaman Başlar? Akıntının Rengi Ve Yoğunluğu Ne İfade Eder?

Hamilelik sırasında kadının vücudunda çok fazla değişkenlik meydana gelir. Bu duruma hamilelik belirtileri de denilebilir. Hamilelik belirtileri her anne adayı için farklılık göstermektedir. En sık görülen hamilelik belirtileri arasında regl gecikmesi, bulantı, yorgunluk, sık idrara çıkma ve akıntıdır. Bu belirtilerin sıklığı da farklılık gösterir. İşte, merak edilen tüm detaylar.

Hamilelik Belirtileri Arasında Akıntı Ne Zaman Başlar? Akıntının Rengi Ve Yoğunluğu Ne İfade Eder?
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Hamilelik belirtisi olan akıntı bu dönemde fazla olmaya başlar. Akıntının yoğun olması durumu normal olarak bilinir.

Hamilelik Belirtileri Arasında Akıntı Ne Zaman Başlar?

Hamilelik belirtileri arasında en sık görülen belirtilerin arasında akıntı vardır. Akıntı erken gebelik belirtisidir. Gebeliğin ilk haftalarında vajinadan bir akıntı gelmektedir. Bu süreçte beklenmeyen akıntılar yaşanır ve akıntılarla birlikte ani olarak gelen kasık ağrıları da görülecektir. Ancak her anne adayında akıntı görünmez. Hamilelik belirtisi olan akıntının rengi, yoğunluğu kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Akıntı belirtisi hamileliğin ilk haftalarında ortaya çıkar.

Akıntının Rengi Ve Yoğunluğu Ne İfade Eder?

Gebelikte genellikle vajinal akıntının rengi beyaz, sarı ya da koyu renkli olur. Fakat hamileliğin neredeyse her anında annede şeffaf ve renksiz bir akıntı olur. Daha sonrasında bu akıntı beyaz renge döner. Gebelikte beyaz akıntı giderek koyulaşabilir. Bu belirti bebeğin yerleşmesi ve hormonların tavan yapmasından kaynaklanmaktadır. Hamilelikte ise akıntı genellikle gebeliğin ilk 6 -8 haftalarında fark edilir düzeyde olur. Çünkü gebeliğin ilk 2 ayında anne adayının vücudundaki hormonlar artar.

Hamilelikte Yerleşme Kanaması Nedir?

Çoğunlukla pembe renkli vajinal akıntı olarak yaşanan yerleşme kanaması olarak bilinir. Yerleşme kanması oldukça normal bir süreç olsa da her kadın bu kanamayı yaşamaz. Yerleşme kanması gebeliğin ilk haftalarında görülen pembemsi akıntıdır. Kadınlar hamileyken bu belirtiyi gördüğünde korkmamalıdır.

Döllenmiş yumurta, rahime ulaştığında kendini bir yere yerleştirmek zorundadır. Bu yerleştirme sırasında rahim duvarında hafif bir kanama olur. Vajinal akıntı meydana gelir. Ancak kanama artarsa, çok ağrılıysa veya rengi koyulaşıp kırmızıya dönüyorsa tehlikelidir.

Hamilelikte Normal Olmayan Akıntı Türleri Nelerdir?

Hamilelik esnasında olan akıntının yanı sıra normal olmayan akıntılarda meydana gelmektedir. Genel olarak sarı akıntı bir enfeksiyon nedeniyle meydana gelmektedir. Bu akıntı hamilelikte enfeksiyon yaşandığını gösterir. Akıntı, kaşınma veya hafif sızı; mantar enfeksiyonu işaretidir. Bu akıntı eğer giderek şiddetleniyorsa hemen doktora başvurulmalıdır.

Hamilelikte pembe akıntı, ilk dönemlerde normaldir. Sonraki dönemlerde vajinal tahrişe bağlı olarak görülebilir. Ancak pembe renk koyulaşırsa veya kanlı olmaya başlarsa dikkat edin. Özellikle ağrı eşlik ediyorsa bu akıntıya hemen doktora gidin.

Hamilelikte gri akıntı normal değildir ve sıklıkla Bakteriyel Vajinozis adı verilen, bakteriyel bir enfeksiyondur. Gri akıntının yanı sıra hamilede kaşınma, tahriş, kötü koku ve vajinada kızarma meydana gelir. Eğer akıntınız gri renkte ise hemen doktora giderek size en uygun ilacı kullanmaya başlayın.

Hamilelikte vajinal akıntının yeşil renkli olması normal değildir. Yeşil akıntı genellikle bakteriyel enfeksiyonun ilk belirtisidir. Eğer hamilelikte yeşil akıntınız var ise hemen doktora gitmekte fayda vardır.

Hamilelikte Tehlikeli Olan Akıntılara Eşlik Eden Belirtiler Nelerdir?

1- Karın ağrısı ve yüksek ateş varsa,
2- Kötü kokuluysa,
3- Akıntı ile birlikte acı, kızarıklık, kaşınma varsa,
4- Akıntının yoğunluğu sürekli artıyorsa,
5- Baş dönmesi varsa,
6- Kanama şeklinde akıntı olursa,
7- Akıntı içerisinde eğer kan pıhtısı var ise,

Bu belirtilerin tamamı akıntıya eşlik ediyorsa tehlikelidir. Hamilelikte tehlikeli akıntı türleri sizde görülüyorsa hemen bir doktora görünmelisiniz. Size en uygun tedavi yöntemini doktor seçecektir.

 

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