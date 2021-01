Hamilelik Belirtileri Nelerdir, Ne Zaman Belli Olur? İlk Hafta Gebelik Belirtileri

Hamilelik, anne adayları için heyecanlı bir serüven olarak görülür. Bilim insanları, anne adayının karnında yavrusunu hissetmeye başladıktan sonra farklı bir kişiye büründüğünü ifade ederler. İşte bu nedenle anne adayları, hamilelik dönemini özel zaman dilimi olarak görürler ve bu dönemle ilgili her detayı bilmek isterler.



Hamilelik Belirtileri Nelerdir?



Hamilelik belirtileri, her kadında farklı seyreden süreçtir. Kimi kadınlarda erken süreçte başlarken kimilerinde daha geç başlayabilir. Fakat birçok kadından belirtiler, birbirine benzerdir. Yaşananlar, karın şişkinliği birbirine benzer şekilde ilerler.

En önemli hamilelik belirtilerinden birisi, adet gecikmesidir. Adet döngüsüne 1 haftadan daha fazla girmediyseniz, hamile olmanız olasılıklardan birisidir. Fakat bazen adet döngüsü düzenli şekilde olmasına rağmen hamilelik oluşabilir.

Hamileliğin erken dönemlerinde hormonlarda değişimler yaşanmaya başlar. Özellikle göğüs bölgesinde farklı durumlar başlayabilir. Göğüsler hassaslaşarak, ağrılı bir duruma gelebilir. Hamileliğin bu önemli belirtisi, vücudun uyum sağlaması sonrasında ortalama birkaç hafta sonra sona erer.

Gündüz ve geceleyin biraz da ansızın oluşan mide bulantısı ve kusma isteği hamileliğin belirtisi olarak görülür. Hamilelik hormonlarının bu dönemde değişimi bulantıyla kusmayı tetikleyen durumdur. Bazı kadınlarda bulantı ve kusma hiç görülmeyebilir.

Hamilelik döneminde vücudun kan miktarı artacağından, idrara sıklıkla çıkabilirsiniz. Bu durum, hamileliğin önemli bir diğer belirtisi olarak kabul edilir.

Gebeliğin erken belirtilerinden birisi yorgunluktur. Hafif uykuyla birlikte yaşanabilen yorgunluk hissediyorsanız, hamile olmanız ihtimaller arasında yer alır.

Hamilelik Belirtileri Ne Zaman Belli Olur?



Hamileliğin belirtileri, kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bu genellikle kadınların yapısıyla alakalıdır. Kimi kadınlarda döllenmeden 5-10 gün sonra oluşabilirken, kimilerinde 2 ay sonrasında yaşanabilir. Ortalama hamilelik belirtileri 5 ile 30 gün arasıdır. Hamileyseniz, döllenmeden sonraki 30 gün süre içerisinde hamiliğin belirtilerini yaşayabilirsiniz.



Hamilelik belirtileri yaşanmaya başladıktan sonra, yapılacak çeşitli testlerle bu durum kolayca anlaşılabilir. Eğer gebe olduğunuzu düşünüyorsanız, doktorunuza başvurarak bunu hemen anlayabilirsiniz. Ek olarak hamilelik belirtileri, kadınların çoğunluğunda görülen durumlar olsa da bazı kadınlarda çok az belirtinin görüldüğünü unutmamalısınız.



İlk Hafta Gebelik Belirtileri Nelerdir?



İlk haftada yaşananlar hamileliğin kesin belirtileri olarak görülmez. Bu nedenle daha çok ilk haftadan sonra meydana gelen gelişmeler hamilelik belirtileri arasında yer alır. Bazı kadınlarda ilk haftada görülmeye başlar.

Hormonlarda değişimler yaşanabilir. Yumurtalar bu dönemde olgunlaşmaya başlar.

Hamilelik döneminin tamamında yaşanan ağrılar, hamileliğin ilk haftasında meydana gelebilir. Buna erken hamilelik belirtileri ismi verilir.

Sancılar başlayabilir. Vücudunuzun değişime hazırlandığını hissedebilirsiniz.

Hamilelik Belirtileri Ne Zaman Başlar?



Hamilelik belirtileri her kadında farklı olduğundan, 3 farklı döneme ayırmak mümkündür. Birincisi erken hamilelik, ikincisi normal hamilelik, üçüncüsü ise geç hamilelik dönemi olarak ayrılabilir. Dönem farklılıkları olduğundan, belirtiler ilk haftadan, ikinci haftadan veya ikinci aydan sonra meydana gelebilir.



Erken Hamilelik Dönemi



Erken hamilelik dönemi, döllenmeden sonraki 5 ile 10 gün içerisinde yaşanan hamilelik belirtileridir. Bu dönemdeki belirtiler, erken dönem olarak kabul edilir.



Normal Hamilelik Dönemi



Kadınların çoğunluğunda belirtiler bu dönemde görülür. Döllenmeden sonraki 14 ile 35 gün içerisinde belirtiler görülür. Kadınların çoğunluğunda normal hamilelik dönemi belirtileri görülür. Bu nedenle genellikle belirtiler, 14. günden sonra oluşmaya başlar.



Geç Hamilelik Dönemi



Hamilelik belirtilerinin geç başlaması durumunda, 'Geç Hamilelik Dönemi' olarak isimlendirilir. Geç dönemde meydana gelen belirtiler hamilelik döneminde yaşanan belirtilerle benzerdir.



Hamileliğin İlk Günlerinde Karın Ağrısı Olur mu?



Hamilelik karmaşık süreçtir. Hangi dönemde tam olarak neler yaşanacağı net olarak belli olmayabilir. Ancak kadınların birçoğunda, hamileliğin ilk günlerinde yaşanan durumlar ortaktır. Bunlardan birisi ilk günlerde hafif ağrılardır. Hemen her kadında, hamileliğin ilk günlerinde karın ağrıları ve çeşitli diğer hafif sancılar oluşabilir.



Bunun nedeni, vücudun kendisini hamileliğe hazırlamasından kaynaklanır. Yumurtalığa yer açılması, kan artışı ağrının nedenlerinden ikisidir. Yaşanabilecek farklı hamilelik dönemleri, ilk günlerde ağrıyı tetikleyebilen faktörler arasında sıralanabilir.



Hamile Olup Olmadığımı Nasıl Anlayabilirim?



Hamile olup olmadığınızı anlamak istiyorsanız, bunun için en doğru karar doktorunuza karar vermektir. Yapmanız gereken ilk şey belirtilerin yaşanıp yaşanmadığını kontrol etmektir. Eğer belirtilere göre hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya kararsız kalıyorsanız, doktorunuza danışabilirsiniz.



Bunun yanında, hamilelik döneminde yaşanan belirtiler, sadece bu döneme özgü olmadığından, farklı problemlerin habercisi olabilir. Kesinleştirmek için en sağlıklı karar uzman doktorunuzdan bilgi almanızdır.



Hamileliğin bilimsel olarak bilinmesinin en net yolu, kan testi yapmaktır. Kan testini jinekolog olan doktorunuzdan randevu talep ederek yapabilirsiniz. İdrar testi hamileliğin yaygın olarak bilinen diğer bilinen yöntemi olsa bile, kan testi kadar sağlıklı sonuçlar vermeyebilir. İdrar testi (gebelik testi) yaptıktan sonra, doktorunuza başvurup kan testi yapabilir, sonucu kesinleştirebilirsiniz.



Diğer Hamilelik Belirtileri Nelerdir?



Hamileliğin ilk üç ayından yaşanan ve genellikle daha az belirgin olan belirtiler bulunur. Bu belirtilerin çoğunluğu, hemen her kadında görülür.

Adet döneminin başlangıcında hissedilen, hormon değişimleri nedeniyle şişkinlikler yaşayabilirsiniz. İlk üç ayda görülen diğer hamilelik belirtilerinden birisidir.

Hormon değişimleri sadece fiziksel değişimlere yol açmaz. Duygusal anlamda da etkilenmeniz söz konusu olabilir. Duygu durum dalgalanmaları, sizi hamileliğin ilk evrelerinde huysuz birine dönüştürebilir.

Kadınların tamamında görülmeyen fakat belirti olarak kabul edilen ışık lekesi diğer hamilelik belirtileri arasında yer alır.

Rahim krampları hamiliğin ilk dönemlerinde yaşanabilecek durumlardan biridir.

Hormon değişimleri sindirim sisteminin değişim yaşamasına neden olur. Bu nedenle, hamilelik döneminde birçok kadının yaşadığı kabızlık sorununu yaşayabilirsiniz.

İştahsızlık ve burun tıkanıklığı hamileliğin ilk günlerinde görülebilen belirtiler arasında yer alır. Belirli kokulara karşı hassas hale gelebileceğiniz gibi, koku alma duyunuzu kısa bir süre için kaybedebilirsiniz. Uzun süreli koku kaybında doktorunuza başvurmayı ihmal etmemelisiniz.

Hamilelik Döneminde Karın Ağrısı Neden Olur?



Hemen her kadın, hamilelik döneminde en çok karın ağrısından şikayetçidir. Karın ağrısı, hamileliğin ilk günlerinde olabildiği gibi, son dönemlerinde de yaşanabilir. Ağrının çeşitli değişimler nedeniyle ortaya çıktığı ve geçici olduğu ifade edilir.



Kas ve Bağlarda Gerilmeler



Hamilelik dönemindeki karın ağrılarının nedenlerinden birisi kaslarda ve bağlarda gerilmeler yaşanmasıdır. Rahim büyüdükçe kaslarda ve bağlarda gerilmeler yaşanır, bu durum ağrıyı tetikler.



Stres



Sürekli maruz kalınan stres ve psikolojik rahatsızlıklar, hamilelikteki ağrıların ana nedenlerinden birisidir.



Sindirim Problemleri



Bebeğin hareketleri, mide ve bağırsakları etkileyen durumdur. Hormon değişimleri ve bebeğin hareket etmesi çeşitli durumlara yol açabilir. Sindirim problemleri, ağrı oluşumunu oluşturan önemli nedenlerden birisidir.



Yerleşme Ağrıları



Embriyonun oluşumunda veya rahim bölgesinde tutunma esnasında karın ağrıların oluşabilir. Genellikle yerleşme ağrıları olarak kabul edilir.



Uzmanlar, gebelikte karın ağrısı yaşamanın doğal olduğunu fakat sık ve uzun tekrar eden ağrılara dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederler. Karın ağrısı yaşamanız halinde, uzman doktorunuza danışarak bilgi almanız, olası sorunların meydana gelmemesi ve bebeğinizin sağlığı açısından çok önemlidir.