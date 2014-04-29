Hamilelik döneminde erkeklere düşen görevler

Denizli Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ersen Eraydın eşlerin yaşamında en özel dönemlerden biri olan gebelik sürecinde kadındaki yapısal ve psikolojik değişiklerin erkeklerin tutum ve davranışlarını da etkilediğini belirterek, bebek bekleyen çiftlere tavsiyelerde bulundu.



Gebelik döneminde hamile kişinin artan hormon düzeylerinin etkisiyle birlikte göğüslerinde gerginlik, hafif bel ağrısı, uyku hali, sabahları daha yoğun bulantı ve bazen kusmaların vücut yapılarında görülen değişikliklerden bazıları olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ersen Eraydın, gebelikle birlikte erkeklere büyük sorumluluklar düştüğünü açıkladı. Gebelikte oluşan düşük tehdidinin çiftleri gereğinden fazla korkuttuğunu anlatan Eraydın gerçekte on gebelikten birinin düşükle sonuçlandığını ilk üç ay içinde yaşanan düşüklerde çocukların yüzde 60’ından fazlasında sakat bebek saptandığının da yadsınamaz bir gerçek olduğunu söyledi.



Gebelikte kanama ve ağrı olmadığı durumlarda cinsel beraberliğin sakıncası olmadığını söyleyen Eraydın şöyle devam etti:

"Eşlerin çalışma koşulları uygun oldukça gebelik takiplerine birlikte gitmeleri, gebelik muayenelerinde karşılarına çıkacak olumlu ve olumsuz koşulları beraber değerlendirmeleri önemlidir. Hamilelikte artan hormon düzeylerinin gebeyi ne kadar duyarlı, hassas ve alıngan yapacağını unutmamalıdır. Fakat küçük, basit şeylerin de gebeyi çok fazla mutlu edebileceğini vurgulamalıyız."



"BEBEĞİN CİNSİYETİNİ ERKEK BELİRLER"



Gebelikte ilk üç aydan sonra bebeğin cinsiyetinin belli olduğunu ve bu cinsiyeti erkeğin spermlerinin belirlediğini anlatan Op. Dr Ersen Eraydın, "Cinsel beraberlikte anne rahmine ulaşan milyonlarca spermin yarısı dişi yarısı erkek kromozomu taşır. Yumurta sadece dişi kromozomu taşır. Erkek sperm yumurtayı döllerse bebek erkek, dişi sperm yumurtaya ulaşırsa bebeğin cinsiyeti dişi olacaktır. Kısacası bebeğin dişi ya da erkek olmasını belirleyen erkeğin spermleridir" dedi.



"HAMİLELİKTE BESLENMEYİ ABARTMAYIN"



Hamile bir kişinin günlük 2 bin 300 kalori alması gerektiğini söyleyen Dr. Ersen Eraydın hamile kişinin yakın çevresinden "Sen iki canlısın, daha fazla yemelisin" gibi cümlelerin çok fazla duyduğunu fakat hamilelikte 9 - 12 kilogramdan fazla alınmasının sakıncalı olacağını söyledi. Dr. Eraslan, "Gebelikte beslenmeye özen gösterilirken abartıya kaçılmamalıdır. Genellikle gebelik öğrenilir öğrenilmez yakın çevreden beslenme ile ilgili öneriler ve uyarılar gelmeye başlar. Hamilesin, çift canlısın, daha fazla yemelisin, hemen bol süt içmeye başlamalısın vb. Ne yazık ki bu öneriler iyi niyetli olsa da doğru değildir. Doğum zamanı bebek ortalama 3-4 kilo, eş 900 gram, bebeğin içinde yüzdüğü su 900 gram ,büyüyen rahimin ağırlığı 900 gram, kan sıvısındaki artış birkaç kilo, göğüslerde büyüme ve vücut yağında artışla birlikte toplam 9-12 arası kilo alınır.İlk 24 haftada vücut ağırlığındaki artış 4-5 kiloyu geçmemeli sonra da haftada yarım kilo civarında kilo alınmalıdır Hamilenin günlük alması gereken toplam 2 bin 300 kaloridir. Fındık, fıstık dolu büyük bir çerez tabağıyla 5 bin kalori alacağımızı düşünmeliyiz"" dedi.



"EŞİNİZİ STRESLİ ORTAMDAN UZAK TUTUN"



Bebeğin kemikleşmesinin yoğunlaştığı 16'ncı haftadan itibaren günde bir litre süt ürünü tüketilmesinin bebeğin gelişimi açısından sağlıklı olacağını anlatan Dr. Eraydın baba adaylarının yapması gerekenlere değinerek, şunları söyledi:



"Bulantısı olan hamile hızlı bir şekilde yataktan kalkmamalıdır. Erkekler kahvaltıyı yatağa getirerek eşlerin bulantısını önleyebilir. Rahim hızla büyürken rahmi tutan bağların gerilmesi kasık ve bel ağrılarına, bacaklarda kramplara yol açar. Bunların en önemli nedenlerinin yorgunluk ve stres olduğunu biz erkekler bilmeliyiz. Bacaklarda krampların tedavisinde kalsiyum ve magnezyumun yanında bacaklara masajın da önemli bir yeri vardır. Müstakbel babanın annenin yanında sigara içmesinin sakıncalarını vurgulamakta yarar vardır. Yine stresin erken doğumu tetikleyen en önemli faktör olduğunu biliyoruz. Bu yüzden erkek eşini stresli ortamlardan uzak tutmalı ve hamilelikte cinsel beraberlikte kondom kullanılarak gebe çeşitli hastalıklardan ve erken doğum riskinden kurtarılabilir. En önemlisi de eşlerin en değerli ürünü olan bebekleri için gereken ilgi ve sevgiyi daha anne rahmindeyken birlikte göstermelerinin ne kadar önemli olduğunu unutmayalım."