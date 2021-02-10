Hamilelik Kan Testi Nedir? Gebelik Kan Testi Ne Zaman Yapılır?

Evde idrar ile yapılan gebelik testinin kullanımı oldukça kolaydır ve sadece birkaç dakika içinde sonuç alınabilir. Sonuçlar, renk farklılığı, artı eksi gibi işaretler, çizgi sayısı ya da hamile, hamile değil kelimeleri ile gösterilir. Tek çizgi negatif yani hamile değil demektir. Çift çizgi ise hamile olduğunuzu gösterir.

Gebelik Kan Testi Ne Zaman Yapılır?

Gebelik testi sonucunun doğru çıkması için en ideal süre, adet gecikmesinden sonra 7-14 gün beklemektir. Adet döngüsü tutmuyor ya da adet düzeni düzensiz ise, en son cinsel ilişkiye girilen günden 21 gün sonra gebelik testi yapılmalıdır. Gebelik kan testi için en uygun zaman ise, yumurtlama döneminden 6-8 gün yapılmasıdır.

Hamilelik Belirtileri Nelerdir?

Adet dönemin gecikmesi

Özellikle sabahları görülen Mide bulantısı ve kusma şikayetleri

Kokulara duyarlılık

Hamile kaldıktan 1 ya da 2 hafta içinde göğüste aşırı hassasiyet ve şişme meydana gelmesi

Bazen hafif ağrılarla gelen leke ve az miktarda kanamalar

İştahsızlık

Sık sık idrara çıkma

Sürekli yorgunluk ve tükenmişlik hissi

Hamileliğin belirtilerini tetikleyen en büyük neden hormonlarda görülen ani değişimdir. Ama her kadının bünyesi farklı olduğu için hamile kalan herkes aynı belirtileri yaşamayabilir. Bazı kadınlar ise, hamileliğin belirtilerini daha geç fark edebilir. Hamilelik belirtilerini yakından takip etmek gerekir.

Kan ve İdrar Tahlili Arasındaki Fark Nedir?

Hamile olduğundan şüphelenen kadınlar büyük bir heyecan ile hemen tahlil yaptırmak istiyor. Hem idrar örneği ile hem de kan tahlili ile gebelik testi yapılabiliyor. İdrar testinde çift çizgi görülmesi, yani gebeliğin olduğu ancak adetin görülmesi beklenen tarihten hemen sonra görülebilir. Ama idrar tahlili ile en doğru sonuç, beklenen adet tarihinden bir hafta sonra yapıldığı zaman alınabilir.

Bu nedenle idrar kitleri ile yapılacak gebelik testleri, adet gecikmesinden 3-7 gün sonra yapıldığında %90 doğru sonuç alınır. Kan verilerek yapılan gebelik testleri ise, adet gecikmesinden 1-7 gün sonra yapılabilir. Bu test, en yüksek oranla ve en kısa sürede olumlu sonuç verir.





