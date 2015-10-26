Hamilelik psikolojik rahatsızlıkları etkiler mi?

Doğal Doğum Derneği Başkanı Op. Dr. Ebru Ünal gebeleri herhangi bir ruh sağlığı problemleri varsa bunu gebeliklerini takip eden doktorlarına söylemeleri konusunda uyardı. Psikolojik tedavi gören birçok kadının sağlıklı gebelik geçirebildiğini belirten Ünal, gebeliğin bazen kişide olumsuz etkilerinin de olabileceğinin altını çizdi.

Dr. Ünal, “Gebelikte stres veya hormonal salgılar bazı ruhsal problemlerin şiddetlenmesine ya da daha önce geçirilen eski bir hastalığın tekrarlamasına sebep olabilir. Eğer bu sorun tedavi edilmezse gebe kendisine gerektiği gibi bakamaz, hastalığı bağlı olarak yeterli beslenemez, düzenli uyuyup, dinlenemez” dedi.

Psikolojik tedavi gören hastaların doktorlarına danışmadan ilaçlarını bırakmasının doğru olmadığı ifade eden Ünal, “Gebenin herhangi bir ruh sağlığı problemi varsa bunu mutlaka gebeliğini takip eden doktoruna söylemeli. Doktorunu kullandığı ilaçlarla ilgili bilgilendirmeli.

Bazı ilaçların gebelikte kullanımı uygun olsa da bazılarının kullanılması bebeğe zarar verebilir. Gebeliği takip eden doktor ve psikiyatrist, ilacın gebelikte kullanılıp kullanılmaması hakkında hastaya bilgi verir. İlaca devam etme kararı hastalığın şiddeti, iyileşmiş olma veya halen bazı belirtilere sahip olma durumuna göre belirlenir” diye konuştu.