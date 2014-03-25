Hamilelik şansını %30 azaltıyor!

Human Reproduction isimli dergide yayınlanan araştırmada stresin hamilelik şansını % 30 oranında azalttığı kaydedildi.



Bilim adamları vücutlarında stres göstergesi olan bir maddeyi yüksek seviyelerde barındıran kadınların hamile kalma şansının %30 daha az olduğunu ortaya çıkardı.

373 kadın üzerinde yapılan incelemelerde katılımcılar 12 ay boyunca gözlem altında tutuldu.

Biri kortizol hormonu biri de alfa amilaz enzimi olan iki stres biyogöstergesini test eden bilim adamları hamile kalma sürelerini karşılaştırdı. Kortizol seviyeleriyle hamile kalamama arasında bir bağ kuramayan uzmanlar alfa amilaz enziminin etkisini ortaya çıkardı. Bu enzimin yüksek seviyelerde tespit edildiği kadınlarda hamilelik şansının her ay % 30 daha az olduğu gözlemlendi.

Ohio Eyalet Üniversitesi'nden Dr. Courtney Lynch, yoga ve meditasyon gibi yöntemlerin stresi azaltarak hamile kalmaya yardımcı olabileceğini açıkladı.

Çeviren: Gizem Aydoğan