Hamilelikte alerji ilaçları alınabilir mi?

Alerjilerin kötüleştiği hissinin sebebi şişen mukus membranlarıdır. Normalde kullanılan alerji ilaçlarının hamilelikte de kullanılmasında sakınca yoktur. Ancak yine de doktorunuza ne tür bir alerjiniz olduğunu ve hangi ilaçları kullandığınızı söylemenizi öneririz.



Efedrin ve psödoefedrin içeren alerji ilaçları bebeği olumsuz yönde etkilemeyecektir ancak kendinizi kötü hissetmenize neden olabilir. Ayrıca istisnai durumlar söz konusu olabileceğinden doktorunuza danışmadan en basit ağrı kesiciler dahil hiçbir ilacı kullanmamanızı öneririz.