Hamilelikte ateş basmasının sebebi nedir?

Hamilelik döneminde ısıya karşı hassasiyet artar. Özellikle son 3 aylık dönemde nefes darlığı ve bayılma görülebilir. Bunun sebebi rahmin genişlemiş ve baskı uyguluyor olmasıdır. Serin yerlerde durmaya ve çok sıvı tüketmeye dikkat etmeniz önerilmektedir.



Hamilelikte salgılanan hormonlar da ateş basmasına neden olabilir. Ayaklarınızın şişmesi sıcak ve fazla hareketten kaynaklanır. Şişkinlik çok uzun sürüyor ve dinlenseniz de geçmiyorsa mutlaka doktorunuza başvurun. Şişkinlik pre-eklampsi belirtileri arasındadır. Bu nedenle tansiyonunuz ölçülmeli ve idrar testi uygulanmalıdır.