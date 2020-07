Hamilelikte bel ağrısına karşı öneriler

Bel, hamilelikte her hareketinizde ağrıyabilen bir bölgedir. Ev işlerinizi bir kenara bıraksanız bile otururken, kalkarken ve hatta yürürken belinizi incitebilirsiniz. Bunun sebebi ilerleyen hamileliğe bağlı olarak vücudun denge merkezinin değişmesidir.



Normal bir hamilelik geçiriyorsanız ve doktorunuzun aksi talimatı yoksa hafif egzersizler kaslarınızı kuvvetlendirmeye yardımcı olacaktır.



Çok fazla hareket gerektiren aktivitelerden daha stabil olanlara yönelmelisiniz. Fetüse baskı uygulayacak her türlü hareketten uzak durmalısınız. Aksi takdirde fetüs oksijen yetersizliğine maruz kalabilir.



Hareketleriniz kesin ve ani olmaktan uzak olmalıdır. Boşlukta süzülüyormuş gibi hareket etmeyi alışkanlık haline getirin. Ani hareketler fetüsün darbe almasına neden olabilir.



Doğru oturmak her zaman olduğundan daha çok önem kazanmaktadır. Kolçaklı sandalyelere, belinizi dik tutabileceğiniz koltuklara oturmaya özen gösterin. Bacak bacak üzerine atmaktan kaçının. Her yarım saatte bir ayağa kalkıp hareket edin.