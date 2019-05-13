Hamilelikte doğru bilinen yanlışlar

Hamilelik dönemi yanlış duyulan bilgilerle gergin geçebilir. Hayatınızın en özel, kendinizi en ayrıcalıklı hissedeceğiniz bu dönemde söylenen doğru bilinen yanlışları sizin için sıraladık.

Bebeğin cinsiyetini belirleyebiliriz

Hamilelik öğrenilince bu kez çiftleri bebeğin cinsiyeti telaşı sarar. Kimi toplumlarda çok kırmızı et yenirse erkek, çok balık ve sebze yenirse kız çocuk olur gibi olmayacak yöntemlerle çocuğun cinsiyetinin belirleneceğine inanılır. Oysa bebeğin cinsiyeti ancak teknoloji sayesinde, tüp bebek yöntemiyle, istenen cinsiyette embriyo yerleştirilerek belirlenebilir. Bu da keyfi uygulamalar için değil, sürekli düşük veya ailede kalıtsal hastalık durumlarında uygulanır.

Emzirmek memede sarkma yapar

Kadınlar için göğüsleri tabii ki önemli bir organ, hatta sarkmaya neden olur korkusuyla bebeklerini emzirmekten kaçınan anneler de var. Oysa bilim adamları bunun yanlış bir kanı olduğunu, sigara içme, çoklu doğum ve yaşın ilerlemesi gibi faktörlerin göğüslerin sarkmasında rol oynadığını belirtip geciktirmek için de egzersiz yapmayı öneriyorlar.

Bir tek anne hormonal değişime uğrar

Hayır, yalnız değilsiniz, baba adayları da eşleri hamileyken hormonal değişime uğruyor. Bilimsel araştırmalar bu dönemde baba adaylarının testosteron seviyelerinde düşüş, prolaktin seviyelerinde ise yükseliş olduğunu saptadı. Bunu beklemiyordunuz değil mi?

Vücudum asla eskisi gibi olmayacak

Egzersiz ve diyet ile kesinlikle hamilelikten önceki formunuza kavuşabilirsiniz. Hele önceden de fit iseniz bu dönüşüm daha kolay ve çabuk olacaktır. Zaten emzirmek, uykusuzluk ve ilk ayların koşuşturması lohusaları zayıflatır. Özellikle ilk aylarda emzirirken çok da fazla yemenizden kısmayınız, hem kendiniz hem bebeğiniz için doğru besleniniz.

Hamilelik ayakları büyütür

Çoğu kadın gebelik sırasında baldır, ayak bilekleri ve ayaklarda şişlik yaşar ve genellikle doğum sonrası ayakları tekrar eski haline döner. Ancak bu durum tamamen de efsane değildir, bazı kadınların ayak numarası hamilelikten sonra yarım numara kadar büyür ve öyle de kalır.

Bulantılar sadece sabahları olur

Bu da başka bir yanlış bilgi, keşke öyle olsaydı. Hormonal değişimlerin neden olduğu düşünülen bulantılar gün içinde herhangi bir zamanda başınıza gelebilir. Gene yaygın inanışa göre ilk 3 ayda sonlanmayabilir, ortalama 16 hafta sürer. Ender olarak da bazı şanslı kadınlarda hiç görülmeyebilir.

Hamilelik konsantrasyonu bozar

Bu da ilk birkaç ay için gerçek olabilir, çünkü hormonal değişim bazı hamilelerde ciddi uyku ihtiyacı yaratır, ilk ayları neredeyse uyku ile geçirirler. Bu dönem biraz dalgın olabilirler, fakat bu durum zamanla geçer ve son üç ayda konsantrasyon artar, hatta hayli enerjik olurlar.