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17.04.2013 - 14:10 |

Hamilelikte gribe dikkat!

Hamilelik döneminde gribe dikkat etmek gerekir. Halk arasında 'hamilelikte ilaç kullanılmaz!' hurafesi istenmeyen durumların yaşanmasına neden olabilir.

Hamilelikte gribe dikkat!
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Birçok kadının hayali olan anneliğe giden süreçte hamilelik dönemi çok özel, özel olduğu kadar da dikkat edilmesi gereken zaman dilimidir. Bu dönemde anne adaylarının özellikle üst solunum ve idrar yolu enfeksiyonlarına karşı dikkatli olması gerekir. Hastalıkların gelişim sürecinde mahalle hurafesi olarak nitelendirilen 'hamilelikte ilaç kullanılmaz!' söylemlerinin dikkate alınması istenmeyen çok ciddi hastalıkların gelişmesine sebep olabilir. Bahçeci Sağlık Grubu Umut Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Süleyman Tosun hamilelik döneminde yaşanabilecek hastalık sürecinde ilaç kullanımı hakkında şu bilgileri verdi:

"Hamilelik çok özel bir durumdur. Vücudun bebeği kabul etmesi için gereken sürede bağışıklık sistemi zayıflar ve hastalıklara yakalanma riski artabilir. Üst solunum yollarındaki gribal enfeksiyon 'hamilelikte ilaç kullanılmaz' yanlış düşüncesiyle zatüree bile dönüşebilir. İdrar yolları enfeksiyonu da sık rastlanan bir tablodur. Anne adayının mutlaka bu durumlarda uzman hekime başvurması, hekim tarafından verilen reçetedeki ilaçları kullanması gerekir. Aksi takdirde istenmeyen tablolar gelişebilir. "

Hamilelik Döneminde İlaç Kullanılabilir!

Şehir hurafelerinden olan ve mahalle baskısı bile oluşturan 'Hamilelikte ilaç kullanılmaz' yanlış bir düşüncedir. Gebelik döneminde antibiyotik dahil gerekli görülen dönemlerde ilaç kullanılabilir. İlaç kullanımı uzman doktorun veya doktorların birlikte vereceği bir karardır. Doktor tavsiyesi dikkate alınmalı, anne adayı tarafından ilaç kullanması gerektiği inkar edilmemelidir. Böylece hem anne adayı hem sağlıklı hamilelik hem de sağlıklı bir bebeğe sahip olmak mümkün olur."

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