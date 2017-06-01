Hamilelikte hangi vitamini kullanmalıyız?

Özellikle geç yaşta hamilelik yaşayan kadınlarda diyabet, hipertansiyon gibi hastalıkların yanı sıra erken doğum, düşük yapma, bebeklerde anomali ve zeka geriliği riskleri artıyor. Jinekolog Doç. Dr. Ferit Saraçoğlu, gebelik sırasında ve sonrasına kullanılan Omega-3’ün çocukların el ve göz koordinasyonu, zeka fonksiyonlarını ve IQ’sunu olumlu yönde etkilediğine dikkat çekiyor.



Günümüzde 35 ve üzerindeki yaşlarda anne olan kadınların sayısı giderek yükseliyor. Bu durum anemi, diyabet, tansiyon problemlerinin yanı sıra erken doğum, düşük, bebek anomalileri, plesenta problemleri, bebekte zeka geriliği gibi riskleri de beraberde getiriyor.

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Emzirme döneminde de Omega-3 kullanılmalı

Gebelikte Omega-3 kullanımının özellikle geç gebelikte ortaya çıkan bu risklerin yanı sıra gebelikte sıklıkla görülen lohusalık depresyonunu da azalttığını söyleyen Jinekolog Doç. Dr. Ferit Saraçoğlu, Omega-3’ün bebeğin sağlıklı gelişiminde de büyük önem taşıdığının altını çiziyor: “Omega-3 yağ asitleri, hamilelik döneminde de önemli faydalar sağlamaktadır.

EPA ve DHA tüketimi arttığında erken doğum olasılığı azalmaktadır.



Omega-3’ü hamilelik öncesi tüketmeye başlayan geç yaş gebelerinde, bebeklerin nörolojik, görme, zeka ve motor fonksiyonlarının gelişmesini olumlu yönde etkiliyor. Bilimsel çalışmalar, hamilelerin gebelik ve emzirme döneminde Omega-3 alımının artırılması gerektiğini ortaya koyuyor.”

Alg Yağı doğal Omega-3 kaynağı kaynağı

Sadece gebelik sürecinde değil ilk bin günde iyi beslenemeyen çocukların görme, beyin fonksiyonları, motor ve zeka gelişimlerinin olumsuz etkilendiğine ve hatta IQ’larının da yaşıtlarından daha düşük bulunduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Saraçoğlu, şu bilgileri veriyor:



“Norveç’te yapılan bir araştırma gebelikte Omega-3 desteği alan annelerin bebeklerinin kordon kanında daha yüksek seviyede DHA olduğu ortaya çıktı. 4 yıl sonra bu bebekler yeniden incelendiğinde IQ’larının yaşıtlarından daha yüksek olduğu da saptandı.



Benzer bir çalışma Avustralya’da da yapıldı. Çalışmanın sonuçlarına göre doğumda balık yağı desteği alan annelerin bebeklerinin kordon kanında DHA ve EPA seviyesinin daha yüksekti. Çocuklar 2,5 yaşına geldiğinde yapılan değerlendirmede çocukların el ve göz koordinasyonunun, zeka fonksiyonların daha iyi olduğu tespit edildi.



Omega-3 yağ asitleri açısından en iyi kaynaklardan biri deniz ürünleridir. Ancak civa ve diğer toksik maddelerin birikimi nedeniyle gebeler daha az balık tüketmesi önerilmektedir. Ancak gebelikte günde en az 650 mg Omega-3 alınması gerekir. Bunun 300mg’ı DHA’dır.



Gebelik diyetlerinde deniz ürünleri tüketiminin düşüklüğü ve Omega-3 yağ asitlerinin vücut tarafından üretilemediği göz önüne alındığında, gebelerin mutlaka dışarıdan destek alması gerekmektedir. Bu desteklerin en önemlileri günlük olarak alınan Balık yağı, Krill yağı ve Alg yağıdır.



Ülkemize yeni gelen Alg yağı (Algae Oil), planlı gebelik, gebelik ve emzirme döneminde kullanılan, anne karnındaki bebeğin beyin, göz ve sinir sisteminde etkili, bitkisel, doğal Omega-3 kaynağıdır. Ayrıca algler vejetaryenler için en geçerli DHA kaynağı olarak da bilinir.”

