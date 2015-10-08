Hamilelikte içilen sigara bebeğide etkiliyor!

Günümüzde dünyadaki kadınların yaklaşık yüzde 12'sinin sigara kullandığı tahmin ediliyor. Bu oran gelişmiş ülkelerde çok daha fazla. Bu tahminin en korkutucu yanı ise sigara kullanan kadınların büyük bir kısmının emzirme süresince de bu alışkanlıklarından vazgeçmedikleri gerçeği. Ekim Emzirme Haftası’nda Yeşilay konunun altını çiziyor ve annelere bir gerçeği tekrar hatırlatıyor, “Alkol ve sigara sütünüzü zehirliyor. Eğer siz içiyorsanız bebeğiniz de içiyor”



Anne sütünün ve emzirmenin faydaları saymakla bitmiyor. Son derece sağlıklı ve doğal bir süreç olan emzirme, doğumdan hemen sonra başladığında anneye de bebeğe de önemli faydalar sağlıyor. Yapılan bilimsel araştırmalar da bu tezi doğrular nitelikte. Öyle ki Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNICEF en az 12 ay emzirmenin gerekli olduğunu belirtiyor.



Anne sütü zehirli olmasın

Bebek ve anne sağlığı için hayati bir öneme sahip olan emzirme, bazen annelerin dikkatsizliği nedeniyle bir düşmana dönüşebiliyor. Emzirme sırasında içilen sigara ve tüketilen alkol maalesef çocuğa direkt etki ediyor.



Yani aslında bin bin şifası bulunan anne sütü bebeğiniz için bir zehire dönüşüyor. Sigara ve alkol kullanan annelerde kullanmayanlara oranla daha az süt oluyor ve emzirme süreleri daha kısa oluyor. Öte yandan sigara içilen evlerde büyüyen çocuklar daha sık hastalanıyor ve uyku problemi yaşıyor. Yanı sıra bu bebeklerin kalp atışları daha hızlı olabildiği gibi karın ağrısı, kusma ve ishal de görülebiliyor. Bebeğin emme iştahını ve süresini azaltan alkol, anne sütünün kokusunu ve tadını değiştireceği için bebek emmeyi reddeder.



Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sabri Acar, doğumdan sonra lohusalık ve emzirme dönemi boyunca alkol tüketimi bebekte uyuşukluk, derin uyku hali, güçsüzlük gibi etkiler meydana getirebileceğini belirterek, alkolün bebekte motor ve zihinsel fonksiyonlarda gerileme yaptığı sonuçlarına varıldığını söylüyor.