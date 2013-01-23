Hamilelikte istenmeyen tüylerden nasıl kurtulabilirim?

Hamilelikte tüylenme sorununa sık rastlanır. Androjen gibi hormonların artışıyla birlikte yüzünüz dahil olmak üzere vücudunuzun her yanında tüylenme görülebilir. Genellikle ilk 3 aylık dönemde çıkan bu tüyler hamilelikten sonra dökülecektir.



İstenmeyen tüylerden, epilasyon, ağda ve tıraş gibi yöntemlerle kurtulabilirsiniz. Ancak tüy dökücü veya sarartıcı kremler, köpükler kullanmanız önerilmemektedir. Nitekim bu maddeler cilt tarafından emilerek bebeğinizi etkileyebilir.



Lazer gibi yöntemlerin ise hamilelik döneminde güvenilir olduğu söylenmektedir. Ancak garantiye almak için hamilelik öncesinde lazer epilasyon ile tüylenme sorununa kökten çözüm getirebilirsiniz.



Amerikan Dermatoloji Akademisi’ne göre hamilelikte çıkan tüyler bebeğin doğumundan itibaren 6 ay içerisinde yok olacaktır.