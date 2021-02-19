Hamilelikte Kalça Ağrısı Neden Olur? Gebelikte Kalça Kemiği Ağrısı Normal Mi, Nasıl Geçer?

Hamilelik döneminde kalça ağrıları ve batmaları çoğu zaman beraberinde sırt, bel ve bacak ağrılarına da sebep olmaktadır. B nedenle anne adaylar kaça ağrıları hakkında pek çok konuyu merak etmektedir.



Hamilelikte Kalça Ağrısı Neden Olur?



Hamilelik dönemi kadınların en özel ve dikkat etmesi gereken dönemlerinden birisidir. Gebelik dönemlerinde kadınların vücutlarında bazı ağrılar görülebilir. Bunlardan birisi de kalça ağrılarıdır. Gebelikte kalça ağrılarının en önemli sebebi bebeğin anne karnında giderek büyümesi ve annenin vücuduna ekstra baskı uygulamasıdır.



Bebek anne rahminde günden güne büyümeye devam eder. Anne adayları da gün geçtikçe bu yükü taşımakta zorlanabilir. Hacimsel olarak büyüyen karın bölgesi annenin vücudunun ağırlık dengesini değiştirmektedir. Bu sebeple annenin vücuttaki kaslara farklı bir şekilde yük biner. Anne adaylarının kasları bu yüke alışkın olmadığı için zorlanmaya başlar ve bu durum ağrılar ile sonuçlanır.



Kalça ağrıları bu durumda oluşmaya başlar. Fakat ağrılar sadece kalça ağrısından ibaret değildir. Kalça ağrısı ile birlikte bel ve bacak bölgesinde de ağrılar gözlemlenebilir. Bebeğin iç organlara baskı yapması ve vücudun ağrılık merkezinin değişmesi ile bu ağrılar da oluşmaya başlamaktadır.



Gebelikte Kalça Ağrısı Normal Mi?



Gebelikte kalça ağrıları görülmesi olası bir durumdur. Bebeğin büyümesi ve eklemlerde görülen gevşeme kadınların kalça ve bel bölgesinde ağrılara sebep olmaktadır. Ayrıca hormon seviyesindeki değişimler de gebelikte kalça ağrısına sebep olabilmektedir. Bu ağrılar genellikle doğumdan sonra geçmektedir. Bu ağrılar genellikle büyük bir problem teşkil etmez. Fakat yine de doktorlar ağrıların durumu ve bebeğin gelişimi ile ilgili bazı değerlendirmeler yapmak isteyebilir.



Hamilelikte Kalça Ağrısı Nasıl Geçer?



Hamilelikte görülen kalça ağrısı veya batması genellikle aynı sebepten dolayı bayanlarda görülmektedir. Fakat bu ağrıları yok etmek veya azaltmak mümkünüdür. Ağrıların azalması için dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:



- Fazla kilosu olan kişiler diyetisyen rehberliğinde beslenme alışkanlığını değiştirebilir.

- Kalsiyum, D vitamini veya magnezyum eksikliği olan kişiler doktorun önereceği takviyelerden kullanmalıdır.

- Kalçayı zorlayacak hareketlerden kaçınılmalıdır.

- Sık sık yürüyüş yapılmalıdır.

- Ağır eşyalar kaldırılmamalıdır.

- Uzun süre aynı pozisyonda oturulmamalıdır.