Hamilelikte karaciğer hastalıkları

Gebelikte görülen karaciğer hastalıkları yaşamı tehdit eder mi?

Oldukça nadir görülmekle birlikte gebelik sırasında ortaya çıkan karaciğer hastalıkları, hem bebeğin hem de annenin sağlığı üzerinde gerçek bir tehdit oluşurabilir. Bu nedenle testlerinde bozukluk saptanan ya da karaciğer hastalığını düşündüren belirtileri olan gebelere, ‘gebelikle ilişkili olan’ ve ‘gebelikle ilişkili olmayan’ hastalıkların ayırımına yönelik tanı yapılması gerekir.

Gebelikte gözlenen fizyolojik ve hormonal değişiklikler, elbette karaciğeri de etkiler. Organın biyo-kimyasal özelliklerinde farklılıklar gelişir. Gebelikte karaciğer hastalıklarının görülme sıklığı, yüzde 3 civarında.

Ne tür fizyolojik ve biyo-kimyasal değişiklikler yaşanır?

Gebeliğin başlangıç dönemlerinde albumin düzeyleri düşüş gösterir ve zamanla düşüş belirginleşir. Total kolesterol ve trigliserid düzeyleri biraz yükselir. Dolayısıyla sadece biyo-kimyasal testlere bakılarak lipid profili değerlendirilmesi genellikle yanlış yönlendiricidir.

Karaciğerde sorun olduğunu gebe nasıl anlar?

Gebelikte görülen karaciğer hastalıklarının genel ve başlıca belirtileri arasında; sarılık, kaşıntı, karın ağrısı, bulantı, kusma sayılabilir. Bu belirtilerin çoğu, gebelikle ilişkili değil. Ancak belirtilerin görüldüğü dönem ve tetkiklere ait özgün değişikliklere bakılarak çeşitli tanılara ulaşılabilir. Ayrıca viral hepatitler ya da tıkanma sarılıkları gibi bazı karaciğer hastalıkları, benzer semptom ve laboratuvar anormallikleri oluşturabilir.

Anne adayları, karaciğerde bir sorun çıktığında panik yapmamalı. Doktor tarafından yapılacak tetkikler sonrasında bir yol haritası oluşturulur.

Karaciğer hastalıklarının gebelikten sonra ya da sonraki gebeliklerde nüks edip etmeyeceğine dair kesin bilgi yok. En çok, ‘intrahepatik kolestazı’ denilen, şiddetli kaşıntı, sarılık ve karaciğer enzim yükseklikleriyle seyreden bir tablo görülebilir.