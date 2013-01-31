Hamilelikte kasık ağrısının sebebi nedir?

Hamileliğin ilk aylarında kasık ve karın ağrısı için pek çok sebep vardır. Bunlardan biri kas ve bağ dokuların büyüyen bebeğe yer açmak için genişlemesidir. Sert ve ani bir acı gibi hissedilen bu ağrılar tek kasıkta veya ikisinde de olabilir. 12. haftadan itibaren daha yaygın görülür. Ancak erken dönemlerde de yaşanabilir.



Kasık ağrısı, simfiz pubis yetmezliğinin göstergesi de olabilir. Bu rahatsızlıkta hormonlar bağ dokunun rahatlamasına neden olur. Belirtileri 12. haftadan itibaren görülebilir ve kas spazmı gibi hissettirebilir.



Karın ağrısı idrar yolu enfeksiyonunun habercisi olabilir. Doktorunuza danıştığınız takdirde kısa sürede teşhis ve tedavi edilebilir.



Karın ağrısı ayrıca ektopik gebeliğin de bir göstergesidir. Ektopik gebeliklerde döllenmiş yumurta fallop tüplerinde gelişmektedir. Bu durum özellikle kanama söz konusuysa düşünülür.