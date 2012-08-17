17.08.2012 - 17:00 |
Hamilelikte kurşunlu eşyalara dikkat!
Kurşun, normalde de insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sahip olan bir ağır metaldir. Uzun vadede büyük sıkıntılara sebep olabilir.
Özellikle hamilelik döneminde kurşun gibi ağır metaller ve toksik elementlerle temastan kaçınılmalıdır. Kurşun bazlı boyalar, kurşun içeren pişirme aletleri veya kurşun içeren resim malzemeleri sizin ve bebeğinizin sağlığını tehlikeye atabilir. Yapılan bazı araştırmalar, hamilelikte kurşuna maruz kalan annelerde düşük riskinin fazla olduğunu, doğacak çocuklarda ise düşük IQ’ya rastlanabileceğini göstermektedir.
Hamilelikte kurşuna maruz kaldığınızı düşünüyorsanız kan testi yaptırmanızda fayda vardır. Bebek odasını hazırlarken kullandığınız malzemelerin içeriğine büyük önem gösterin.