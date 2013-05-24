24.05.2013 - 15:09 |
Hamilelikte mekik güvenli mi?
Düzenli spor hamilelikte önemlidir. Peki, hamilelerin mekik çekmesi güvenli midir?
İlk 3 aylık dönemde hafif ağırlık kaldırma ve mekik gibi egzersizler güvenli kabul edilir. Ancak ikinci ve son 3 aylık döneme girildiğinde bu egzersizlerden uzak durmak gerekir.
Mekik esnasında tansiyon düşebilir. Bunun sebebi anne adayının vücudunda kan taşıyan damarların üzerindeki fetüsün ileri geri hareket etmesi ve damarlara baskı uygulamasıdır.
İlk 3 aylık dönemde de egzersiz yaparken ani hareketlerden ve ağırlıklardan kaçınmak gerekir. Bebek ve anne sağlığı için uygun egzersizleri doktorunuza danışarak belirleyebilirsiniz.