Hamilelikte mide ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Gebelikte mide yanması çözümleri

Hamilelikte yaşanan mide ağrılarının genel sebebi, hormonal değişiklikler ve rahmin büyümesidir. Bebeğin anne karnında büyümesi rahmin de büyümesi demektir. Rahim büyüdükçe mideye baskı yapar ve bu da mide yanmasına sebep olur.



Hamilelikte mide ağrısına ne iyi gelir?



Hamilelikte mide ağrısı yaşamamak için bazı şeylerden uzak durmanız gerekir. Bunlar ise,

-Kahve seviyorsanız bırakmalı ya da olabildiğince az tüketmeye dikkat etmelisiniz. Kafein mide yanmasını tetikleyen maddeler arasında yer aldığı için uzak durmanız gerekir.

-Gazlı içecek tüketiminden uzak durmalısınız.

-Dolaptan çıkardığınız soğuk ürünleri tüketmemeli ve soğuk su içmemelisiniz.

-Yemek yedikten sonra bir süre beklemeniz gerekir. Yemekten sonra en az iki saat sonra uyumanız gerekir. Yoksa yediğiniz besinler midenizin yanmasına neden olabilir.

-Ekşi ve keskin tatlardan uzak durmanız gerekir.

-Kızartma ve yağlı yiyeceklerden uzak durmanız gerekir.

Hamilelikte mide yanması nasıl geçer?



Hamilelikte mide yanması, genellikle hamileliğin ilk 3 ayında devam eder. Mide yanması, genellikle beraberinde mide bulantısını da getirir. Hamileliğin ilk 3 ayında beslenmenize çok dikkat etmeniz gerekir. Gerekirse uzman doktor eşliğinde hazırlanan diyet listesini uygulayarak midenizin yanmasını önleyebilirsiniz.







Gebelikte mide yanması çözümleri



Gebelikte yapabileceğiniz çeşitli mide yanmasını önleyen doğal yöntemler vardır. Bunlar;

-Zencefil

-Ihlamur çayı

-Ada çayı

-Karbonat ve su karışımı

-Limon suyu

-Nane

-Muz

-Haşlanmış lahana

-Haşlanmış patates

Hamilelikte mide ağrısı bebeğe zarar verir mi?



Anne adaylarının en duygusal olduğu zaman dilimi hamilelik dönemidir. Bu dönemde anne adaylarının sık sık ruhsal değişimler yaşaması normal kabul edilir. Aşırıya kaçarak her ağrı ya da acı yaşadığınızda bebeğinize zarar verecek diye korkmamalısınız. Bebeğe bir şey olacakmış gibi sürekli düşünmek hem bebeğe hem de anneye zarar verir.



Çok zorlandığınız durumlarda bir psikolojik yardım alarak bu korkudan kendinizi olabildiğince uzaklaştırabilirsiniz. Mide ağrıları çabuk ve hafif geçtiği zaman bebek zarar görmez. Ancak çok şiddetli mide ağrıları, ateş, kusma, kaşıntı, akıntı ve terleme gibi belirtilerin ortaya çıkması durumunda vakit kaybetmeden size en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz gerekir. Bebek ve anne sağlığı için mide yanmasının şiddeti düzenli olarak takip edilmelidir.