Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Hamilelikte mide ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Gebelikte mide yanması çözümleri
05.01.2021 - 16:38 |

Hamilelikte mide ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Gebelikte mide yanması çözümleri

Hamilelikte mide ağrısı, bazen hafif bir şekilde hissedilirken bazen de çok şiddetli bir ağrı şeklinde hissedilebilir. Mide ağrısı, hamilelik sürecinin ne kadar zorlu ve stresli geçtiği ile doğru orantılı olacak şekilde artıyor. "Hamilelikte mide ağrısına ne iyi gelir?", sizler için derledik...

Hamilelikte mide ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Gebelikte mide yanması çözümleri
ABONE OL

Hamilelikte yaşanan mide ağrılarının genel sebebi, hormonal değişiklikler ve rahmin büyümesidir. Bebeğin anne karnında büyümesi rahmin de büyümesi demektir. Rahim büyüdükçe mideye baskı yapar ve bu da mide yanmasına sebep olur.

Hamilelikte mide ağrısına ne iyi gelir?

Hamilelikte mide ağrısı yaşamamak için bazı şeylerden uzak durmanız gerekir. Bunlar ise,

-Kahve seviyorsanız bırakmalı ya da olabildiğince az tüketmeye dikkat etmelisiniz. Kafein mide yanmasını tetikleyen maddeler arasında yer aldığı için uzak durmanız gerekir.

-Gazlı içecek tüketiminden uzak durmalısınız.

-Dolaptan çıkardığınız soğuk ürünleri tüketmemeli ve soğuk su içmemelisiniz.

-Yemek yedikten sonra bir süre beklemeniz gerekir. Yemekten sonra en az iki saat sonra uyumanız gerekir. Yoksa yediğiniz besinler midenizin yanmasına neden olabilir.

-Ekşi ve keskin tatlardan uzak durmanız gerekir.

-Kızartma ve yağlı yiyeceklerden uzak durmanız gerekir.

Hamilelikte mide yanması nasıl geçer?

Hamilelikte mide yanması, genellikle hamileliğin ilk 3 ayında devam eder. Mide yanması, genellikle beraberinde mide bulantısını da getirir. Hamileliğin ilk 3 ayında beslenmenize çok dikkat etmeniz gerekir. Gerekirse uzman doktor eşliğinde hazırlanan diyet listesini uygulayarak midenizin yanmasını önleyebilirsiniz.

Hamilelikte mide ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer Gebelikte mide yanması çözümleri



Gebelikte mide yanması çözümleri

Gebelikte yapabileceğiniz çeşitli mide yanmasını önleyen doğal yöntemler vardır. Bunlar;

-Zencefil

-Ihlamur çayı

-Ada çayı

-Karbonat ve su karışımı

-Limon suyu

-Nane

-Muz

-Haşlanmış lahana

-Haşlanmış patates

Hamilelikte mide ağrısı bebeğe zarar verir mi?

Anne adaylarının en duygusal olduğu zaman dilimi hamilelik dönemidir. Bu dönemde anne adaylarının sık sık ruhsal değişimler yaşaması normal kabul edilir. Aşırıya kaçarak her ağrı ya da acı yaşadığınızda bebeğinize zarar verecek diye korkmamalısınız. Bebeğe bir şey olacakmış gibi sürekli düşünmek hem bebeğe hem de anneye zarar verir.

Çok zorlandığınız durumlarda bir psikolojik yardım alarak bu korkudan kendinizi olabildiğince uzaklaştırabilirsiniz. Mide ağrıları çabuk ve hafif geçtiği zaman bebek zarar görmez. Ancak çok şiddetli mide ağrıları, ateş, kusma, kaşıntı, akıntı ve terleme gibi belirtilerin ortaya çıkması durumunda vakit kaybetmeden size en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz gerekir. Bebek ve anne sağlığı için mide yanmasının şiddeti düzenli olarak takip edilmelidir.

 

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Sabah saatlerinde olaylara karşı daha iyimser tavır sergileyebilirsiniz. Gün boyu enerjilerin akıcı olması sizin dengede kalmanızı sağlayacak. İkili ilişkilerde bazen küçük tartışmalar yaşanabilir. Ruhsal ve bedensel uyumunuz sayesinde bu durumların üstesinden kolayca gelebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün çalışma hayatınızdaki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Sabah erken saatlerinde kendinizi güven içinde hissedebilirsiniz.  İşlerinizle ilgili riskler almak isteyeceğiniz zamanlar var. Akademik konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Çalışma ortamınızda yaşayacağınız gerginliklere karşı dikkatli olmalısınız. Beslenmenize de özen göstermelisiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gündeminizi aşk, yaratıcılık, heyecan duyduğunuz konular oluşturuyor. Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz, yaratıcılığınızı kullanacağınız uğraşlara yönelebilirsiniz. Harcamalarınızı abartmamaya özen göstermelisiniz. Şans oyunlarında kısmetiniz açık olabilir. Gün içinde eksik iletişimden doğan küçük tartışmalardan sakınmalısınız.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Ev hayatınızla ilgili konular ön planda olabilir. Dengeli enerjiler içinde olacağınız bir gündesiniz. Babanızla ilgili konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Evinizle ilgili ufak tefek işlerinizi halletmek isteyebilirsiniz. İştahınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Çıkmak istediğiniz seyahat planlarınız gündeme gelebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Genel olarak iyimser bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Öğrenmeye açıksınız. Yanlış anlaşılmalardan doğan bazı gerilimler yaşanabilir. Sakinliğinizi korumanızda fayda var. Ticari konularla ilgili yapacağınız yazışmalara özen göstermelisiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Maddi konularla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Harcamalarınızı gözden geçirmek isteyebilir. Yeni bir bütçe planlamasına gidebilirsiniz. İşlerinizde başarılı sonuçlar elde edeceğiniz zamanlar var. Şanslı bir gününüzdesiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekle gün içinde daha rahat ilerleyebileceksiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Enerjisi yüksek bir gündesiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Fikirlerinizi paylaşmak isterken, karşınızdakinin düşüncelerine de önem vermeniz faydalı olacaktır. Yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan tartışmalardan sakının. Risk alıp, yeni hedefler koyma isteği içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Hayatınızda fark etmediğiniz konular, bir anda gündeminizi etkileyebilir. Olayları kabullendiğiniz sürece iç uyumunuzu koruyabileceksiniz. Yaşanacak küçük sürtüşmeler üzerinde fazla takılmamanızı öneririz. Gün içinde akıcı enerjiler var. Yaşayacağınız olaylarda bütünü görmek size kolaylık sağlayacaktır.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Sosyal konularınızla ilgilenmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Birlikte yolculuk planlara yapabilirsiniz. Dernek işlerinize ayıracağınız zamanlar var. İşten gelecek destekler olabilir. İkili ilişkilerde sakin olmakta fayda var, huzursuzluklar yaşanabilir. Risk almaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Sabah saatlerinde kendinizi daha güvende ve huzurlu hissedebilirsiniz. Gün boyu dengeli enerjiler söz konusu. Çalışma hayatınızda başkalarından destek alabileceğiniz zamanlar var.         İletişim içinde olduğunuz kişilerle anlaşmazlıklar olabilir, sakin kalmakta sizin için iyi olacaktır.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün yeni ufuklara açılmak arzusu içinde olabilirsiniz. Yeni şeyler öğrenmek, kendinizi geliştirmek isteyeceğiniz, keyifli bir gündesiniz. Uluslararası konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Düşüncelerinizi etrafınızdaki insanlarla paylaşmak için istekli olabilirsiniz. İkili ilişkilerde öngörülü olmak, çıkacak tartışmaları önleyebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Duygusal yönden bağlayıcı koşullarla ilgilenmeniz gereken bir gün yaşayabilirsiniz. Kriz yaratan durumlarda sakinliğinizi korumanızda fayda var. İlişkilerde çıkacak huzursuzluklar gündeminizi etkilemesine izin vermeyin. Genel anlamda akıcı enerjiler var. Parasal konularınızla veya banka işlerinizle ilgilenirken özen göstermelisiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Ezgi Kasapoğlu
    Ezgi KasapoğluBuz lazer nedir? Buz lazer gerçekten işe yarar mı?
    Nilüfer Pazvantoğlu
    Nilüfer PazvantoğluPost Covid Programı nedir?
    Dr. Sevgi Ekiyor
    Dr. Sevgi EkiyorAmeliyatsız meme ve popo dolgunlaştırmak mümkün!
    Ekin Eylem Ulaş
    Ekin Eylem UlaşElflerin mutfağından nefis bir lezzet: Lembas
    Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
    Op.Dr. Evrim UçkunkayaYağ enjeksiyonu ile doğal güzellik
    İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
    İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen TekGerçek aşka tüm benliğinle hazır mısın?
    Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
    Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinSevişmenin önündeki engeller
    Alp Türkalp
    Alp TürkalpEVİM sektörüne özel yazılım
    Prof. Dr. Selçuk İnanlı
    Prof. Dr. Selçuk İnanlıHangi durumlarda revizyon rinoplasti estetiğine ihtiyaç duyulur?
    Ebru Demirhan
    Ebru DemirhanYetişemiyor musun?
    En Çok İzlenen Videolar
    Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
    Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
    Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?
    Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kemik Kanseri Belirtileri Nelerdir? Kemik Kanserinin Evreleri Ve Tedavisi

    Kemik Kanseri Belirtileri Nelerdir? Kemik Kanserinin Evreleri Ve Tedavisi

    Kalp Yetmezliği Nedir? Kalp Yetmezliğinin Belirtileri Nelerdir, Nasıl Anlaşılır?

    Kalp Yetmezliği Nedir? Kalp Yetmezliğinin Belirtileri Nelerdir, Nasıl Anlaşılır?

    Diyabet Hastalığının Belirtileri Nelerdir? Şeker Hastalığı Nasıl Anlaşılır?

    Diyabet Hastalığının Belirtileri Nelerdir? Şeker Hastalığı Nasıl Anlaşılır?

    Kaş dökülmesine ne iyi gelir, nasıl geçer? Kaş dökülmesini engelleyen bitkisel öneriler

    Kaş dökülmesine ne iyi gelir, nasıl geçer? Kaş dökülmesini engelleyen bitkisel öneriler

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet