Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Hamilelikte öksürüğe ne iyi gelir, nasıl geçer? Gebelikte öksürük tedavi yöntemleri
05.01.2021 - 17:00 |

Hamilelikte öksürüğe ne iyi gelir, nasıl geçer? Gebelikte öksürük tedavi yöntemleri

Gebelik dönemi içerisinde bebeğin gelişimi konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar titizlikle ele alınmalıdır. Özellikle bebeğin anne karnında büyüme döneminde öksürüğe çok dikkat etmek ve önlemek için birtakım unsurları ele almak gerekir. Peki, hamilelikte öksürüğe ne iyi gelir, nasıl geçer? Gebelikte öksürük tedavi yöntemleri konusunda merak edilenler...

Hamilelikte öksürüğe ne iyi gelir, nasıl geçer? Gebelikte öksürük tedavi yöntemleri
ABONE OL

Öksürük herhangi bir ciddi hastalık olmadığı sürece gebelik döneminde bebeğe zarar vermez. Çünkü rahim içerisinde yer alan sıvı bebeği önemli oranda korur. Fakat yine de sağlıklı bir gebelik dönemi geçirebilmek, şiddetli öksürükleri engellemek için belli başlı bazı yöntemleri uygulamak önemlidir.

Hamilelikte öksürüğe ne iyi gelir?

Hamilelikte öksürüğe iyi gelecek en önemli unsurlardan biri sabahları aç karnına ılık su içmektir. Özellikle içine katılacak olan limon ve bal ile beraber boğazı yumuşatmak mümkün. Ayrıca çok iyi geldiği için gün içerisinde ortalama 2 tane elma yemek de oldukça etkilidir. Tabii bol su içmek ve farklı biçimlerde sıvı tüketmek yine gebelik döneminde öksürük gidermek için önemli bir potansiyel teşkil eder.

Sabah ve akşam olmak üzere tuzlu su ile gargara yapmak boğazları yumuşatırken öksürüğü önemli oranda azaltır. Bütün bunları uygularken sorun hala devam ederse mutlaka uzman bir doktora başvurmak gerekir.

Hamilelikte öksürük nasıl geçer?

Gebelik döneminde pek çok kadın hamilelikte öksürüğe ne iyi gelir ya da nasıl geçer sorusunun cevabını çok sık araştırmaktadır. Böyle durumlarda öksürüğü gidermek için özellikle kullanılabilecek birtakım bitkisel çözüm yöntemleri bulunmaktadır.

Hamilelikte öksürüğe ne iyi gelir, nasıl geçer Gebelikte öksürük tedavi yöntemleri



- Çubuk tarçın
- Zencefil kökü
- Elma
- Bal
- Limon
- Çiçekli ıhlamur çeşitleri

Özel olarak etkili bir karışım gerçekleştirmek suretiyle yukarıdaki kaynaklar farklı zamanlarda tüketilebilir. Aynı zamanda öksürük ile beraber gribal enfeksiyon ya da soğuk algınlığı gibi birçok hastalıktan da kurtulmak mümkün.

Gebelikte öksürük tedavi yöntemleri

Hem bitkisel olarak hem de gün içerisinde kullanılabilecek farklı unsurlar eşliğinde gebelikte öksürüğü tedavi edebilirsiniz. Ancak burada en önemli husus şüphesiz uzman bir doktor kontrolü altında tedavidir.

Burada özellikle gebelik döneminde ilaçlardan uzak durmaya özen göstermek de yine önemli hususlardan biridir. Bu sebepten dolayı uzman doktorlar da ilaç dışında farklı yöntemler üzerinden hamilelerin öksürüğünü gidermek için değişik yöntemleri tıbbi açıdan ele alır ve uygular.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Sabah saatlerinde olaylara karşı daha iyimser tavır sergileyebilirsiniz. Gün boyu enerjilerin akıcı olması sizin dengede kalmanızı sağlayacak. İkili ilişkilerde bazen küçük tartışmalar yaşanabilir. Ruhsal ve bedensel uyumunuz sayesinde bu durumların üstesinden kolayca gelebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün çalışma hayatınızdaki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Sabah erken saatlerinde kendinizi güven içinde hissedebilirsiniz.  İşlerinizle ilgili riskler almak isteyeceğiniz zamanlar var. Akademik konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Çalışma ortamınızda yaşayacağınız gerginliklere karşı dikkatli olmalısınız. Beslenmenize de özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gündeminizi aşk, yaratıcılık, heyecan duyduğunuz konular oluşturuyor. Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz, yaratıcılığınızı kullanacağınız uğraşlara yönelebilirsiniz. Harcamalarınızı abartmamaya özen göstermelisiniz. Şans oyunlarında kısmetiniz açık olabilir. Gün içinde eksik iletişimden doğan küçük tartışmalardan sakınmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ev hayatınızla ilgili konular ön planda olabilir. Dengeli enerjiler içinde olacağınız bir gündesiniz. Babanızla ilgili konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Evinizle ilgili ufak tefek işlerinizi halletmek isteyebilirsiniz. İştahınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Çıkmak istediğiniz seyahat planlarınız gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Genel olarak iyimser bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Öğrenmeye açıksınız. Yanlış anlaşılmalardan doğan bazı gerilimler yaşanabilir. Sakinliğinizi korumanızda fayda var. Ticari konularla ilgili yapacağınız yazışmalara özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi konularla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Harcamalarınızı gözden geçirmek isteyebilir. Yeni bir bütçe planlamasına gidebilirsiniz. İşlerinizde başarılı sonuçlar elde edeceğiniz zamanlar var. Şanslı bir gününüzdesiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekle gün içinde daha rahat ilerleyebileceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Enerjisi yüksek bir gündesiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Fikirlerinizi paylaşmak isterken, karşınızdakinin düşüncelerine de önem vermeniz faydalı olacaktır. Yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan tartışmalardan sakının. Risk alıp, yeni hedefler koyma isteği içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hayatınızda fark etmediğiniz konular, bir anda gündeminizi etkileyebilir. Olayları kabullendiğiniz sürece iç uyumunuzu koruyabileceksiniz. Yaşanacak küçük sürtüşmeler üzerinde fazla takılmamanızı öneririz. Gün içinde akıcı enerjiler var. Yaşayacağınız olaylarda bütünü görmek size kolaylık sağlayacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sosyal konularınızla ilgilenmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Birlikte yolculuk planlara yapabilirsiniz. Dernek işlerinize ayıracağınız zamanlar var. İşten gelecek destekler olabilir. İkili ilişkilerde sakin olmakta fayda var, huzursuzluklar yaşanabilir. Risk almaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Sabah saatlerinde kendinizi daha güvende ve huzurlu hissedebilirsiniz. Gün boyu dengeli enerjiler söz konusu. Çalışma hayatınızda başkalarından destek alabileceğiniz zamanlar var.         İletişim içinde olduğunuz kişilerle anlaşmazlıklar olabilir, sakin kalmakta sizin için iyi olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni ufuklara açılmak arzusu içinde olabilirsiniz. Yeni şeyler öğrenmek, kendinizi geliştirmek isteyeceğiniz, keyifli bir gündesiniz. Uluslararası konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Düşüncelerinizi etrafınızdaki insanlarla paylaşmak için istekli olabilirsiniz. İkili ilişkilerde öngörülü olmak, çıkacak tartışmaları önleyebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal yönden bağlayıcı koşullarla ilgilenmeniz gereken bir gün yaşayabilirsiniz. Kriz yaratan durumlarda sakinliğinizi korumanızda fayda var. İlişkilerde çıkacak huzursuzluklar gündeminizi etkilemesine izin vermeyin. Genel anlamda akıcı enerjiler var. Parasal konularınızla veya banka işlerinizle ilgilenirken özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Ezgi Kasapoğlu
Ezgi KasapoğluBuz lazer nedir? Buz lazer gerçekten işe yarar mı?
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluPost Covid Programı nedir?
Dr. Sevgi Ekiyor
Dr. Sevgi EkiyorAmeliyatsız meme ve popo dolgunlaştırmak mümkün!
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşElflerin mutfağından nefis bir lezzet: Lembas
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaYağ enjeksiyonu ile doğal güzellik
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen TekGerçek aşka tüm benliğinle hazır mısın?
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinSevişmenin önündeki engeller
Alp Türkalp
Alp TürkalpEVİM sektörüne özel yazılım
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıHangi durumlarda revizyon rinoplasti estetiğine ihtiyaç duyulur?
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanYetişemiyor musun?
En Çok İzlenen Videolar
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?
Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kalp Yetmezliği Nedir? Kalp Yetmezliğinin Belirtileri Nelerdir, Nasıl Anlaşılır?

Kalp Yetmezliği Nedir? Kalp Yetmezliğinin Belirtileri Nelerdir, Nasıl Anlaşılır?

Diyabet Hastalığının Belirtileri Nelerdir? Şeker Hastalığı Nasıl Anlaşılır?

Diyabet Hastalığının Belirtileri Nelerdir? Şeker Hastalığı Nasıl Anlaşılır?

Kaş dökülmesine ne iyi gelir, nasıl geçer? Kaş dökülmesini engelleyen bitkisel öneriler

Kaş dökülmesine ne iyi gelir, nasıl geçer? Kaş dökülmesini engelleyen bitkisel öneriler

İdrar yanmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? İdrar yolu enfeksiyonu tedavi yöntemleri

İdrar yanmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? İdrar yolu enfeksiyonu tedavi yöntemleri

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet