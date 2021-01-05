Hamilelikte öksürüğe ne iyi gelir, nasıl geçer? Gebelikte öksürük tedavi yöntemleri

Öksürük herhangi bir ciddi hastalık olmadığı sürece gebelik döneminde bebeğe zarar vermez. Çünkü rahim içerisinde yer alan sıvı bebeği önemli oranda korur. Fakat yine de sağlıklı bir gebelik dönemi geçirebilmek, şiddetli öksürükleri engellemek için belli başlı bazı yöntemleri uygulamak önemlidir.



Hamilelikte öksürüğe ne iyi gelir?



Hamilelikte öksürüğe iyi gelecek en önemli unsurlardan biri sabahları aç karnına ılık su içmektir. Özellikle içine katılacak olan limon ve bal ile beraber boğazı yumuşatmak mümkün. Ayrıca çok iyi geldiği için gün içerisinde ortalama 2 tane elma yemek de oldukça etkilidir. Tabii bol su içmek ve farklı biçimlerde sıvı tüketmek yine gebelik döneminde öksürük gidermek için önemli bir potansiyel teşkil eder.



Sabah ve akşam olmak üzere tuzlu su ile gargara yapmak boğazları yumuşatırken öksürüğü önemli oranda azaltır. Bütün bunları uygularken sorun hala devam ederse mutlaka uzman bir doktora başvurmak gerekir.



Hamilelikte öksürük nasıl geçer?



Gebelik döneminde pek çok kadın hamilelikte öksürüğe ne iyi gelir ya da nasıl geçer sorusunun cevabını çok sık araştırmaktadır. Böyle durumlarda öksürüğü gidermek için özellikle kullanılabilecek birtakım bitkisel çözüm yöntemleri bulunmaktadır.







- Çubuk tarçın

- Zencefil kökü

- Elma

- Bal

- Limon

- Çiçekli ıhlamur çeşitleri



Özel olarak etkili bir karışım gerçekleştirmek suretiyle yukarıdaki kaynaklar farklı zamanlarda tüketilebilir. Aynı zamanda öksürük ile beraber gribal enfeksiyon ya da soğuk algınlığı gibi birçok hastalıktan da kurtulmak mümkün.



Gebelikte öksürük tedavi yöntemleri



Hem bitkisel olarak hem de gün içerisinde kullanılabilecek farklı unsurlar eşliğinde gebelikte öksürüğü tedavi edebilirsiniz. Ancak burada en önemli husus şüphesiz uzman bir doktor kontrolü altında tedavidir.



Burada özellikle gebelik döneminde ilaçlardan uzak durmaya özen göstermek de yine önemli hususlardan biridir. Bu sebepten dolayı uzman doktorlar da ilaç dışında farklı yöntemler üzerinden hamilelerin öksürüğünü gidermek için değişik yöntemleri tıbbi açıdan ele alır ve uygular.