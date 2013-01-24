Hamilelikte pıhtılaşma sorunu

Venöz tromboz, damarlarda görülen kan pıhtılaşması sorunudur. Akciğer ambolisi ise akciğerlerdeki atar damarlarda görülen aynı sorundur. Bu sorunların hamilelerde görülme riski binde birdir. Ancak yapılan yeni bir araştırma tüp bebek yöntemiyle hamile kalan kadınlarda bu sorunun daha yaygın olduğunu öne sürüyor.



İsveçli bilim adamları, 1990-2008 yılları arasında tüp bebek yöntemiyle hamile kalan 23.498 ve aynı yaşlardaki normal gebelik yaşayan 116.960 kadını inceledi. Araştırmanın sonuçları British Medical Journal’da yayınlandı.



İlk 3 aylık dönemde venöz tromboz riskinin, tüp bebekle hamile kalan kadınlarda normal hamilelik yaşayanlara oranla 4 kat daha fazla olduğu belirlendi. Akciğer ambolisi riski ise neredeyse 7 kat fazlaydı. Bu farkın hamileliklerin ilerleyen dönemlerinde azaldığı ancak devam ettiği görüldü.



Uzmanlar bunun sebebi olarak tüp bebek yöntemindeki yüksek hormon seviyesini gösteriyor.



Dr. Peter Henriksson, kan pıhtısı sorunu olan hamilelerin veya tromboz yaşamış bir yakını olanların kan incelticiler ile tedavi edilebileceğini belirtiyor.