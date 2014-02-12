Hamilelikte talasemi teşhisi

Adana'daki Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Moleküler ve Biyokimyasal Genetik Tanı Merkezi'nde Türkiye'de ağırlıklı olarak Akdeniz Bölgesi'nde görülmesine karşı, göçlerle yayılarak artık tüm dünyanın sorunu haline gelen Talasemi hastalığı hamileliğin 4'üncü haftasında saptanıyor.



ÇÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Kıymet Aksoy, Akdeniz ülkelerindeki ırklarda görülen, doğacak çocuğa anne-babasından 'Beta Talasemi' geninin kalıtımsal olarak geçtiği bir tür 'kansızlık' hastalığı olan Talasemi taşıyıcılarının sayısında önemli artışlar yaşandığını söyledi. Prof. Dr. Kıymet Aksoy, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tüm dünyada 266 milyonu bulan Talasemi taşıyıcılığının ciddiye alınması gerektiğini de vurgulayarak, "Erken tanının önemi algılanmaz, doğum öncesi tanıda geç kalınırsa, hastaneye bağımlı çocukların sayısı artacak" dedi. Prof. Dr. Aksoy, anne adaylarının hamileliklerinin 4'üncü haftasında mutlaka bir tanı merkezine gidip önerilen testleri yaptırması gerektiğini belirterek, "Bebeğin sağlıklı olup olmadığı ancak hamilelikteki testlerle ortaya çıkar. Ancak bunu da zaman geçirmeden, yani geç kalmadan yaptırmak gerekiyor. Hamilelik döneminde yapılacak olan testlerin amacı, anne veya bebeğin sağlığını etkileyebilecek sorunları önceden tespit ederek gerekli önlemleri zamanında alabilmek. Genetik Tanı Merkezi'nde 3 binin üzerinde yapılan doğum öncesi tanıda sıfır hata ile sonuç alınmıştır" diye konuştu.



Talasemi ile ilgili verileri de aktaran Prof. Dr. Aksoy, Akdeniz Bölgesi'nde hastalığın görülme oranı ve taşıyıcı sayısının fazla olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:



"Toplumda görülme oranı yüzde 1'in üzerinde olan hastalıklar Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'yaygın hastalık' sınıfına giriyor ve hemen müdahale edilmesi öngörülüyor. Talaseminin Akdeniz Bölgesi'nde görülme oranı ise yüzde 3.7. Hatta Türkiye'nin bazı bölgelerinde akraba evlilikleri nedeniyle bu oran yüzde10'lara kadar çıkıyor. Bu oranlar çok önemli. Talaseminin önüne geçebilmenin tek yolu ise hastalığı öğrenmek, bilinçlenmek ve tabii ki erken tanı. Bunlara ulaşmanın yolu da hastalığı güncel tutmaktan geçiyor."