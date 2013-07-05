Hamilelikte tatil ile ilgili en önemli sorular

Anne adaylarının tatile çıkmasında herhangi bir sakınca var mı?

Hamileliği normal ve sorunsuz süren anne adaylarının tatile çıkmasında herhangi bir sakınca yoktur. Hatta doğum sonrasında anne adayını yorucu bir süreç beklediğinden hamilelik sırasında tatil çıkmak hamilenin dinlemesi açısından iyi bir fırsat olabilir. Ancak hamileliğin ilk trimesterında bulunan hamilelerin düşük tehlikesine karşı dikkatli olması gerekiyor. Kendilerini yoracak veya bedenlerini zorlayacak aktivitelerden kaçınarak ağırlıklı olarak dinlenebilecekleri bir tatil geçirmelerinde yarar var. Hamileliğinin son döneminde özellikle son iki ayında bulunan anne adayları ise uzun süreli ve yorucu yolculuklardan kaçınmalı. Tatile çıkmadan önce tüm hamilelerin doktorları ile görüşüp onay almaları gerekir.

Tatil mekanının seçiminde nelere dikkat edilmeli?

Hamileler için tatil mekanın seçimi oldukça önemlidir. Hamileliğin hangi döneminde olursa olsun aşırı sıcak ve yüksek rakımlı bölgeler anne adayı ve bebeğin sağlığı için uygun bölgeler değildir. Yurt dışında tatil yapmak isteyen anne adaylarının az gelişmiş ülkeleri tercih etmemelerinde yarar var. Az gelişmiş ülkelerde tıbbi imkanlar yetersiz olduğu gibi bu ülkelerde görülen mikrobik hastalıklar anne ve bebeğin sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Tatilde en çok hangi sorunlarla karşılaşmak mümkün?

Genellikle anne adaylarının tatilde en çok karşılaştıkları sorunlardan biri mikrobik ishaldir. Aşırı sıvı kaybına neden olan ishal hem anne adayının hem de bebeğin sağlığını tehlikeye sokabilir. İshal olan anne adayının kesinlikle doktor kontrolü dışında ilaç veya antibiyotik kullanmaması gerekir. Hamilenin ishale yakalanması durumda hemen bir doktora başvurup, doktorun uygun gördüğü önlemleri alması gerekir.

Tatilde hastalanmamak için hangi önlemler alınabilir?

Anne adaylarının özellikle yiyecek ve içecekler konusunda dikkat etmesi gerekir. Açıkta satılan gıdalardan ve içeceklerden uzak durmalı. Özellikle içme suyu konusunda kapalı ambalajlarda satılan sular tercih edilmeli. Suyun içerisine katılan buzun genellikle şebeke suyundan hazırlaması nedeniyle suyu buzsuz tüketmekte yarar var. Salata gibi bol suda yıkanması gereken gıdaları dışarıda yememeye özen gösterilmeli. Ayrıca az pişmiş et ve mayonez gibi içerisinde çiğ yumurta bulunan gıdalardan uzak durmakta yarar var. Tatilde hamilelerin sıkça yaşadıkları sorunlardan biri kabızlıktır. Kabızlığı önlemek için anne adaylarına lifli gıdalar tüketmek önerilir.

Tatile çıkmadan önce alınması gereken önlemler arasında tatil mekanının özelliklerini araştırmak da yer alıyor. Tercih edilen bölge veya mekanın tıbbi olanaklarını önceden araştırmak gerekir. Herhangi bir sorun karşısında veya acil bir durumda hangi sağlık kuruluşuna başvurabileceğinizi önceden belirlemekte yarar var. Bunun dışında acil durumlar için kan grubunuzu gösteren bir belge, sürekli kullanılan ilaçların listesi, alerjiniz varsa bununla ilgili bilgiler, hamilelik ile ilgili tıbbi kayıtlar ve doktorunuzun irtibat numaralarının yanınızda bulunması çok önemlidir.

Hamilelikte tatil kimler için risklidir?

Düşük öyküsü,

Rahim ağzı yetmezliği,

Dış gebelik öyküsü,

Erken doğum öyküsü,

Vajinal kanama,

Düşük riski,

Çoğul gebelik,

Hipertansiyon,

Diyabet,

Kalp hastalığı,

Diğer organ sistemlerine ait kronik hastalığı olan hamileler risk grubunda bulunan anne adaylarıdır. Bu hamilelerin uzak yerlere veya yurt dışına seyahat etmeleri tavsiye edilmez.

Araba ve tren ile yolculuk esnasında nelere dikkat edilmeli?

Araba ve tren gibi ulaşım araçlarında en önemli sorun uzun süre oturmanın sonucunda oluşan dolaşım problemleridir. Araba ile seyahat edecek anne adaylarının rahat edebilecekleri bir koltuk seçmelerinde yarar var. Sırt ve boyun bölgelerini küçük bir yastıkla destekleyip emniyet kemerini karını sıkmayacak şekilde takmak gerekir. Yolculuk sırasında yanınızda atıştırabileceğiniz gıdalarda bolca sıvı bulunmalı. Seyahat esnasında sık sık mola verip tuvalet ihtiyacınızı giderin. Tuvalet ihtiyacını ertelemek idrar yolları enfeksiyonuna yol açabilir. Ayrıca molalar esnasında dolaşımın dengelenmesi için yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin. Araba yolculuğu esnasında kendinizi ve bebeğinizi korumak için mutlaka emniyet kemeri takın.

Tren ile seyahat eden anne adaylarının yine aynı şekilde sıkça yürüyüp dolaşımlarını düzenlemelerinde yarar var. Trende yolculuk esnasında tuvalet ihtiyacınızı rahatça giderebilmek için tuvalete yakın yerlerde oturmayı tercih edebilirsiniz.

Uçak yolculuğu sırasında nelere dikkat edilmeli?

Hamileliğinin ilk iki trimester'ında uçak yolculuğunun anne adayları açısından zararı yoktur. Ancak yolculuktan önce mutlaka doktor kontrolünden geçip onay almak gerekir. Hamileliğin son döneminde uçak yolculuğu yapmak isteyen anne adayları, uçak şirketinin hamile yolcular için geçerli tüm uygulamaları hakkında bilgi edinmeli. Hamileliğin 28. – 36. haftaları arasında doktorunuzdan izin belgesi almanız gerekir. 36. haftadan itibaren genellikle anne adaylarının uçmasına izin verilmez. Basınç değişiklikleri su kesesinin erken patlamasına neden olduğundan hamileler için küçük uçaklar uygun değildir. Yolculuk esnasında vücudun susuz kalmaması için bol bol sıvı tüketmeye çalışın. Uçak ile seyahat sırasında her yarım saatte bir dolaşıp bacaklarınızı hareket ettirmeniz dolaşım açısından önemlidir. Uçuş süresince kemerinizin bağlı olmasında yarar var.

Tropik bölgelere yolculuk ve aşılama

Bulaşıcı hastalıklar nedeniyle hangi dönemde olursa olsun çoğunlukla hamilelerin tropikal bölgelere gitmesine izin verilmez. Özellikle sıtma gibi hastalıkların düşük ve erken doğumu tetiklemesi nedeniyle anne adaylarının bu tarz bölgelere yolculuk etmesi tavsiye edilmez.

Hamilelik döneminde anne adaylarına canlı virüs aşısı önerilmediğinden ağızdan alınan ölü polyo aşısı veriliyor. Ancak aşı konusunda son kararı doktorunuz verecektir. Bu nedenle tatile çıkmadan önce aşı konusunda mutlaka doktorunuza danışın.

Hangi durumlarda acilen doktora başvurmalı?

• Vajinal kanama,

• Şiddetli karın ağrısı,

• Aşırı kusma,

• Vücutta şişlik,

• Şiddetli baş ağrısı,

• İshal,

• Ateş,

• Bebeğin hareketlerinde azalma durumlarında en kısa sürede doktora başvurmak gerekir.